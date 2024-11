Predicții pentru 2025 – TradeVille

Predicții pentru 2025

Președintele CFA Romania, Adrian Codirlasu este de părere ca următoarea perioadă va fi caracterizata de o volatilitatea în creștere din cauza alegerilor din Romania precum și a noilor masuri fiscale care ar putea fi aplicate din 2025. Acesta considera ca sectoarele de energie și financiar ar putea beneficia in continuare de o creștere susținuta în ciuda câtorva provocări. Riscul de creștere a ratei inflației este unul real pentru următoarele luni si acesta ar putea cântări si pentru evoluția bursiera de la începutul anului viitor. (Sursa: ZF)

Comisia Europeana rămâne pesimistă

Comisia Europeana a redus semnificativ estimările privind avansul economiei romanești in 2024, de la 3.3% la doar 1.4% din cauza contribuției negative a exporturilor la avansul PIB. Totodată, comisia a avertizat ca deficitul guvernamental va urca pana la 8% din PIB in anul curent, și va rămâne elevat (7.9%) pana la finalul anului viitor din cauza creșterii rapide a cheltuielilor guvernamentale. (Sursa: Financial Intelligence)

O săptămâna de foc pe Wall Street

Sezonul de raportări din SUA continua în aceasta săptămâna cu câteva nume sonore. Cel mai așteptat raport este cel din partea Nvidia de miercuri, 20 noiembrie. Astăzi urmează să aflam ultimele cifre trimestriale de la Walmart, iar joi ultimele noutăți de la firmele chinezești Baidu, Nio si Xpeng. Printre companiile urmărite de analiști se numără si Palo Alto Networks si Deere, din doua sectoare de importanta, securitate cibernetica si utilaje pentru agricultura și construcții . (Sursa: Seeking Alpha)

Europa nu se ridica la nivelul Wall Street

Veniturile obținute de companiile listate din Europa nu au reușit sa își revină în ultimul trimestru, lucru care a declanșat o diminuare a prognozelor din partea analiștilor. Companiile care fac parte din indicele MSCI Europe au reușit sa depășească așteptările analiștilor in proporție de doar 30%, reprezentând cea mai slaba performanta din ultimii 5 ani de zile. Veniturile agregate au avut o dinamica negativa de 0.3% fata de așteptările de creștere medie de 0.4%. Printre motivele pentru aceasta subperformanta se numără si evoluția cursului valutar care a cântărit decisiv. (Sursa: Bloomberg)

Bittnet Systems Bucuresti Preț curent 0.1820 RON ( -4.21% ) MCap 115M P/E 56.8953

Analiștii de la Ipopema au oferit un nou preț ținta pentru acțiunile Bittnet după raportarea rezultatelor financiare la 9 luni. Recomandarea este de cumpărare, având un preț ținta pentru următoarele 12 luni de 0.28 RON. Raportat la prețul din piața, randamentul este de aproximativ 47.3%. (Sursa: BVB Research)

Aquila Part Prod Com Preț curent 1.380 RON ( -0.72% ) MCap 1.65B P/E 18.305

Analiștii de la BRK Financial Group au emis o recomandare de cumpărare a acțiunilor Aquila, oferind un preț ținta de 1.63 RON. Raportat la prețul de la începutul acestei săptămâni, randamentul pentru următoarele 12 luni este de aproximativ 17%. Analiștii sunt de părere ca potențialul de creștere este de 24.9% daca se exclude evaluarea pe baza de multipli. (Sursa: ZF)

Sipex Company Preț curent 0.290 RON ( -4.61% ) MCap 115M P/E 10.651

Sipex a încheiat primele 9 luni din 2024 cu o cifra de afaceri de 252 mil. RON, in creștere cu 7% fata de aceeași perioada din 2023. Profitul companiei, in valoare de 1.44 mil. RON, a fost in scădere cu 52% fata de cel obținut anul trecut din cauza noului impozit pe cifra de afaceri care a fost in suma de 2.56 mil. RON. (Sursa: BVB)

2Performant Network Preț curent 2.000 RON ( -5.66% ) MCap 26M P/E 23.696

2Performant, liderul pieței de marketing afiliat din Romania si-a majorat cifra de afaceri pentru primele 9 luni cu 7.3% fata de 2023, pana la valoarea de 34.6 mil. RON. Compania a raportat însă o pierdere in acest interval de 1.8 mil. RON, reflectând investițiile masive in dezvoltarea platformei si pregătirea pentru achiziția Profitshare. Grupul a consemnat o creștere de 46% a comisionului mediu de vânzare de la 0.82 EUR la 1.2 EUR. (Sursa: BVB)

One United Properties Preț curent 0.4970 RON ( -4.42% ) MCap 1.9B P/E 4.7170

ONE United Properties a informat piața cu privire la contractarea unei facilitați de credit de la Erste Group Bank AG si BCR pentru finanțarea proiectului ONE Technology District, clădirea închiriata integral de către Infineon Technologies. Împrumutul consta într-un credit aferent fazei de construcție în valoare de 28.5 mil. EUR, care ulterior dezvoltării va fi transformat intr-un credit de investiții in valoare totala de 37.5 mil. EUR. Contractul cu Infineon (57 mil. EUR) reprezintă unul dintre cele mai mari astfel de contracte de pre-închiriere înregistrate vreodată in sectorul de spatii de birouri din Romania. (Sursa: BVB)

OMV Petrom Preț curent 0.7300 RON ( -1.55% ) MCap 45.4B P/E 8.4100

OMV Petrom a informat piața cu privire la faptul ca Transocean Barents, unitatea mobila de foraj offshore semi-submersibila contractata pentru proiectul Neptun Deep a ajuns in portul Constanta. Sosirea platformei marchează un moment crucial in efortul de a dezvolta primul proiect de gaze in zona de apa de mare adâncime din Romania, conform Christinei Verchere, CEO OMV Petrom. După sosirea in Romania, platforma de foraj va trece prin lucrări de pregătire precum ridicarea turlei si instalarea echipamentelor de foraj. (Sursa: BVB)

Impact Developer & Contractor Preț curent 0.2000 RON ( -0.99% ) MCap 472M P/E -26.1753

In ciuda raportării unei pierderi de 9.2 mil. RON la sfârșitul primelor 9 luni din 2024, analiștii de la Ipopema considera ca prospectele Impact sunt favorabile in perioada următoare. aceștia oferă un preț ținta pentru următoarele 12 luni de 0.32 RON, oferind un potențial randament de peste 58% raportat la prețul de la începutul acestei săptămâni. (Sursa: BVB Research)

Digi Communications Preț curent 66.2 RON ( -2.36% ) MCap 6.62B P/E 11.1

După publicarea rezultatelor la 9L, analiștii de la Concorde Research au oferit un update pentru acțiunile DIGI. aceștia considera ca datorita evoluției financiare din ultima perioada, prețul acțiunii s-ar putea aprecia in următoarele 12 luni pana la valoarea de 84 RON. Raportat la prețul din piața de ieri, randamentul potențial este de aproximativ 24%. (Sursa: Financial Intelligence)

Samsung Electronics Co Ltd (gdr) Preț curent 1,006.8000 USD (2.37% ) Mcap

Prețul acțiunilor Samsung a crescut luni dimineața cu peste 7% după anunțul cu privire la un program de răscumpărări de acțiuni. Compania sud-coreeana a anunțat alocarea sumei de 7.19 mld. USD pentru aceasta procedura în următoarele 12 luni. Știrea vine in contextul in care conglomeratul anunțase la sfârșitul săptămânii trecute o înțelegere cu principalul sindicat care intrase in greva încă din luna iulie. (Sursa: CNBC)

