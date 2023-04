Prețul petrolului - din nou în creștere – TradeVille

Comunitatea CFA, Optimista Fata De Indicii BVB

Un sondaj realizat recent de către CFA Romania arata ca 40% dintre participanți se așteaptă ca Bursa de Valori București sa înregistreze un randament de pana la 10% cu tot cu dividende in anul curent. Alți 22% dintre respondenți considera ca indicele BET-XT-TR, care include si randamentul dividendelor, ar putea avea o creștere situata intre 10% si 20%. Astfel, majoritatea participanților la sondaj sunt de părere ca piața de capital locala va înregistra creșteri in acest an. (Sursa: ZF.ro)

Piața De Capital Își Continua Creșterea

In primul trimestru din 2023, indicele principal al BVB s-a apreciat cu 3.8%, încheind ședința de vineri in jurul valorii de 12,110 puncte. Randamentul indicelui a fost sub indicii principali ai altor piețe precum Frankfurt (+12%), Paris (+13%), Milano (+14%), dar peste Londra (+2.5%), Varșovia (-2%) sau Budapesta (-3.5%). Chiar daca anul a debutat pentru BVB cu randamente pozitive, prima luna de primăvara a adus o corecție, pe fondul presiunilor inflaționiste si majorării dobanzilor de referința de către băncile centrale. Capitalizarea companiilor listate la Bursa de Valori București la final de martie 2023 era de 218 mld. RON fata de 210 mld. RON la sfârșitul anului 2022. (Sursa: zfcorporate.ro)

Prețul Petrolului - Din Nou In Creștere

Prețul petrolului a crescut cu pana la 8% după anunțul OPEC+ privind reducerea producției. In acest sens, reprezentanții Arabiei Saudite au anunțat ca producția zilnica va scădea cu 1.16 milioane barili începând cu luna mai si pana la sfârșitul anului curent. Aceasta decizie a fost motivata ca o măsura de precauție, menita sa stabilizeze piața petrolului. Totodată, acesta decizie poate influenta si viitoarea decizie a FED cu privire la politica monetara. (Sursa: CNBC)

Fabricile Din China – Cu Frâna Trasa

Indicele Caixin China General Manufacturing PMI a scăzut, in mod neașteptat, in luna martie, pana la 50, coborând de la vârful ultimelor 8 luni de 51.6 si ratând așteptările analiștilor de 51.7. Acest rezultat a evidențiat îndoielile tot mai mari ale pieței cu privire la capacitatea de redresare a Chinei in contextul declinului sectorului imobiliar si a incertitudinii financiare globale. (Sursa: SeekingAlpha)

Romgaz Preț curent 39.55 RON ( -0.25% ) MCap 15.2B P/E 5.99

Romgaz a anunțat încheierea unui contract de furnizare gaze naturale cu E.ON Energie Romania, parte a grupului german E.ON. Valoarea contractului semnat se ridica la 1.31 mld. RON si se va desfășura pe o perioada de șapte luni. (Sursa: BVB)

Evergent Investments Preț curent 1.295 RON (1.17% ) MCap 1.24B P/E 15.032

Evergent Investments, societate de investiții, a publicat faptul ca a realizat vânzarea integrala a doua participații in companii cu lichiditate scăzută. In acest sens, compania si-a vândut 4.73% din capitalul social al Bucovina Club de Munte (BCM) si 0.55% din Martens S.A. (MABE), in schimbul a 0.77 mil. RON. (Sursa: BVB)

Șantierul Naval Orșova Preț curent 4.96 RON (0.00% ) MCap 56.6M P/E -13.44

Conducerea companiei Șantier Naval Orșova a anunțat piața cu privire la încheierea unui contract comercial de construcție si livrare nava fluviala. In acest sens, compania a încheiat in data de 31.03.2023 un contract cu Rensen-Driessen Shipbuilding B.V. (Olanda), in valoare de 2.46 mil. EUR si cu un termen de livrare pana la 28.02.2024. (Sursa: BVB)

Inox Măgurele Preț curent 1.45 RON (0.69% ) MCap 6.37M

Acționariatul Inox SA Măgurele, întrunit la ședința AGEA de pe 3 aprilie, a hotărât, printre altele, majorarea capitalului social cu suma maxima de aproape 10.1 mil. RON. Compania va emite, fără prima de emisiune, cel mult 4,029,126 acțiuni cu valoarea nominala unitara de 2.5 RON. Majorarea capitalului social se efectuează atât prin conversia unui împrumut in valoare de 5 mil. RON intr-un număr de 2,014,563 acțiuni si prin aport suplimentar in numerar. Data de înregistrare este pe 15 mai 2023 (data ex-date: 14 mai 2023). Data plații drepturilor de preferința aferente operațiunii va fi pe 16 mai 2023. Drepturile de preferința nu sunt tranzacționabile. Majorarea capitalul social s-a aprobat in vederea susținerii planului de dezvoltare a societății pe anul 2023. (Sursa: BVB (1))

Rheinmetall Ag Preț curent 275.5 EUR (0.18% ) MCap 11.9B

Producătorul de armament Rheinmetall a anunțat înființarea unui centru de mentenanța si logistica in Satu Mare. In acest sens, compania se așteaptă ca acest hub sa fie funcțional începând din aceasta luna, pentru a asigura service pentru obuziere autopropulsate, tancuri Leopard 2 si Challenger, vehicule de lupta Marder, vehicule blindate de transport Fuchs si camioane militare folosite in Ucraina. Compania a înființat un centru similar in Lituania in iunie 2022 pentru a oferi asistenta vehiculelor blindate NATO. (Sursa: Reuters)

Astrazeneca Plc Preț curent 69.63 USD (0.20% ) MCap 108B

Medicamentul Ultomiris, produs de AstraZeneca, a primit o recenzie favorabila din partea unui comitet al Agenției Europene pentru Medicamente (EMA). Medicamentul este dezvoltat pentru tratarea unui anumit tip de neuromielita optica, o boala autoimuna care afectează nervii optici si măduva spinării. Recenzia favorabila a fost acordata in baza rezultatelor din faza a treia de testare. Totodată, companiei i s-a recomandat sa înceapă demersurile pentru obținerea autorizației de punere pe piața a medicamentului, care ar fi si primul tratament autorizat in UE pentru tratarea anumitor tipuri specifice de neuromielita optica. Concurenți precum Roche sau Horizon Therapeutics au mai primit, in trecut, autorizarea UE pentru tratarea altor cazuri de neuromielita optica. (Surse: Morningstar;Horizon Therapeutics;Reuters)

Mcdonald's Corporation Preț curent 282.04 USD (0.87% ) MCap 206B P/E 33.47

Lanțul de restaurante tip fast-food, McDonald’s, si-a anunțat angajații din birourile din SUA ca, in săptămâna curenta, conducerea companiei va anunța decizii cheie referitoare la structura organizaționala. In acest sens, angajaților le-a fost comunicat ca, in săptămâna curenta, birourile vor fi închise, iar ei își vor desfășura activitatea de la distanta, pentru ca deciziile sa le fie comunicate virtual. (Sursa: Reuters)

