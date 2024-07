Prețuri mari la energia electrică – TradeVille

Evoluție PIB, Rectificata In Creștere

Economia României a crescut, in primul trimestru al anului, cu 0.5% fata de T1 2023, mai mult fata de datele inițiale ale INS, care prognozase o creștere de +0.1%. Cea mai mare parte a revizuirii avansului a venit ca urmare a rectificării pozitive a consumului. In afara de comerț, nici un segment economic nu a înregistrat rectificări majore ale datelor. (Sursa: ZF)

Preturi Mari La Energia Electrica

Romania înregistrează al doilea cel mai mare preț la energie la nivel european, după cel din Ungaria. La începutul săptămânii, prețul spot al energiei in Romania era de 149 EUR/MWh, cu mult mai mare decât cel din Germania (89 EUR/MWh), Franța (70 EUR/MWh) sau Spania (73 EUR/MWh), Romania fiind nevoita sa importe pentru a acoperi necesarul de consum. Printre principalele cauze ale prețului mare se numără probleme de interconexiune, zona de producție, dar si reglementările sectorului. (Sursa: ZF)

S&P 500, După Primul Semestru

Indicele S&P 500 a crescut cu 17% in acest an, doua treimi din avans bazandu-se doar pe 6 companii: Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta Platforms si Apple. Nvidia, producătorul de cipuri, care a crescut cu 159% in acest an, a generat aproape 30% din avansul S&P 500 in 2024, marcând cea mai mare contribuție din ultimul deceniu. Creșterea pieței din acest an reflecta atât forța raliului companiilor cu capitalizare mare, cat si influenta lor in principalii indici. "Cei 7 Magnifici" au reprezentat, împreună, un record de 33.4% din capitalizarea de piață a S&P 500, potrivit Bloomberg. (Sursa: Bloomberg)

China, Supracapacitata In Producția De Baterii

In ultimul an, preturile bateriilor produse in China au scăzut cu 51%, ajungând la o medie de 53 USD/kWh, punând, astfel, presiune pe piața auto globala. Prin comparație, prețul mediu global al bateriilor a fost de 95 USD/kWh anul trecut. Scăderea a fost susținută pe de o parte de prețul materiilor prime care a scăzut brusc in ultimele 18 luni, iar, pe de alta parte, de supracapacitatea de producție. Producătorii chinezi sunt nevoiți sa reducă preturile pentru a-si menține cotele de piață. Prin urmare, producția de baterii a Chinei este deja mai mare decât cererea globala de vehicule electrice. (Sursa: Bloomberg)

OMV Petrom Pret curent 0.7610 RON ( -1.36% ) MCap 47.4B P/E 12.0102

OMV Petrom a înregistrat o scădere cu 3.2% a producției totale de hidrocarburi, in cel de-al doilea trimestru, comparativ cu aceeași perioada a anului anterior. Astfel, producția a scăzut la 110,100 barili echivalent petrol pe zi (bep), de la 113,700 bep in T2/2023. La finalul T1 2024, producția a fost de 111,700 bep. Pe de alta parte, prețul unui baril de petrol Brent a crescut cu 7.6%, de la 78.05 USD in aprilie-iunie 2023, la 84.97 USD in T2 2024. (Sursa: ZF)

Transport Trade Services Pret curent 25.20 RON ( -1.18% ) MCap 1.51B P/E 6.08

In luna iunie 2024, acțiunile Transport Trade Services au rămas pe poziția a 10-a in clasamentul celor mai tranzacționate acțiuni listate pe Bursa de Valori București, cu o valoare a tranzacțiilor de 34 mil. RON, reprezentând 1.79% din valoarea totala a tranzacțiilor înregistrate de acțiunile incluse la categoria Premium. Valoarea mediana a volumului zilnic de acțiuni tranzacționat in iunie 2024 a fost de 26,638 acțiuni, in scădere cu 53% fata de luna anterioara, si cu 24% fata de aceeași luna din 2023. (Sursa: BVB)

Agroland Business System Pret curent 1.615 RON (3.53% ) MCap 145M P/E 26.085

Agroland Business System a anunțat o majorare cu 80% a vânzărilor de oua de consum, pentru al doilea trimestru al anului, cat si o creștere cu 233% a producției de furaje. De asemenea, magazinele proprii Agroland au înregistrat o majorare cu 14% a numărului de clienți, in timp ce valoarea medie a bonului fiscal a crescut cu 3%, comparativ cu T2 2023. (Sursa: BVB)

Porsche Ag Vz Pret curent 72.22 EUR ( -0.08% ) MCap 38.4B

Producătorul Porsche Automobil a declarat ca a livrat cu 7% mai puține vehicule la nivel global, in prima jumătate a anului, comparativ cu aceeași perioada din 2023, invocând o situație dificila pe piața chineza. Livrările globale au fost de 155,945 de unități, fiind înregistrate livrări in scădere cu 33% si 6%, de la an la an, in China si, respectiv, in America de Nord. In Germania, piața de origine a Porsche, livrările au crescut cu 22%, ajungând la 20,811 vehicule. (Sursa: Seeking Alpha)

Byd Company Limited Pret curent 27.7380 EUR (0.72% ) MCap 80.7B

Producătorul de vehicule electrice, BYD, plănuiește sa construiască o fabrica de 1 mld. USD in Turcia, cu o capacitate anuala de 150,000 de vehicule. Producția este de așteptat sa înceapă la sfârșitul anului 2026. Aceasta noua fabrica ar putea ajuta BYD sa depășească potențialul impact al noilor tarife ale UE asupra importurilor de vehicule electrice din China. (Sursa: Seeking Alpha)

Microsoft Corporation Pret curent 462.37 USD ( -0.83% ) MCap 3.41T P/E 47.21

Argus Research si-a reiterat prețul țintă pentru Microsoft, acesta ajungând la 526 USD/acțiune in prezent, fata de 475 USD anterior, ceea ce ar implica o creștere de 13% raportat la prețul curent. “Ne așteptăm ca Microsoft sa continue sa urmărească creșterea investițiilor in AI si cloud pe termen lung”, au afirmat analiștii. (Sursa: https://seekingalpha.com/news/4122870-microsoft-ticks-up-as-argus-boosts-price-target-on-gen-ai-prospects)

