Prețurile la electricitate, afectate de caniculă – TradeVille

Comerțul Cu Ridicata, In Creștere Fata De 2023

In luna aprilie 2024, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata (exceptând comerțul cu autovehicule si motociclete) a înregistrat o scădere fata de luna martie 2024, cu 1.3% ca serie bruta si cu 0.2% ca serie ajustata in funcție de numărul de zile lucrătoare si de sezonalitate. Comparativ cu luna aprilie 2023, cifra de afaceri a crescut in aprilie 2024 cu 10.1% ca serie bruta si cu 2% ca serie ajustata. Pe perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2024, cifra de afaceri a crescut fata de aceeași perioada din 2023, cu 2.1% ca serie bruta si cu 2.3% ca serie ajustata. Creșterea anuala de 10.1% a fost influențata in special de creșterile semnificative in comerțul cu ridicata nespecializat (+36.8%), comerțul cu ridicata specializat al altor produse (+28.6%) si comerțul cu ridicata al altor mașini, echipamente si furnituri (+21.5%). Pe de alta parte, au fost înregistrate scăderi in comerțul cu ridicata al produselor agricole brute si al animalelor vii (-17.5%) si in activitățile de intermediere in comerțul cu ridicata (-4.7%). (Sursa: INS)

Preturile La Electricitate, Afectate De Canicula

Canicula din ultimele zile a dus la creșterea preturilor la electricitate in Romania, care a înregistrat astăzi cel mai scump preț din Europa, depășind cu 50% prețul din Franța si cu o treime pe cel din Germania. Pe piața pentru ziua următoare (PZU) operata de OPCOM, prețul mediu zilnic al energiei a ajuns la 642.7 RON/MWh (129 EUR/MWh), fiind cel mai mare din Europa. In Bulgaria preturile sunt similare, iar in Italia si Grecia sunt mai mici. Deși producătorii de energie solara contribuie semnificativ in timpul zilei, consumul crescut de seara, care ajunge aproape de 8,000 MW, pune presiune pe cerere, majorând preturile. (Sursa: profit.ro)

Ads

Marea Britanie, Mai Optimista

Așteptările privind o reducere a dobânzii Băncii Angliei in august au stimulat prețul acțiunilor si obligațiunilor de stat din Marea Britanie, in ciuda faptului ca Banca Centrala a menținut dobânzile la nivelul maxim al ultimilor 16 ani. Traderii estimează acum o probabilitate de 44% pentru o reducere in august, fata de 32% in ziua de ieri, si o șansă de 90% pentru o reducere in septembrie, determinata de atingerea, de către inflația britanica, a țintei de 2% stabilita de BoE. Viitoarele alegeri din 4 iulie, care se preconizează ca vor favoriza Partidul Laburist, contribuie, de asemenea, la optimismul pieței. (Sursa: Reuters)

Economia Europeana Merge Mai Încet

In luna iunie, creșterea afacerilor in zona euro a încetinit brusc, deoarece cererea a scăzut pentru prima data din februarie, cu un sector al serviciilor mai slab si o industrie prelucrătoare care încetinește. In pofida recentelor reduceri ale ratelor dobânzilor de către Banca Centrala Europeana (BCE) si a așteptărilor privind noi reduceri, indicele compozit preliminar al HCOB al directorilor de achiziții (PMI) a scăzut la 50.8 de la 52.2 in mai, contrar previziunilor privind o creștere la 52.5. Indicele general al noilor afaceri a atins un minim al ultimelor patru luni, iar indicele PMI pentru servicii a scăzut la 52.6 de la 53.2. (Sursa: Reuters)

Ads

Oblig Restart Energy One 2026 Pret curent 98.65 RON (0.91% ) MCap 16.1M P/E 3.23

Oferta de vânzare de obligațiuni prin plasament privat realizata de Restart Energy in perioada 11-21 iunie 2024 s-a încheiat cu succes, compania reușind sa atragă 3.35 mil. EUR prin emisiunea unui număr de 33,505 obligațiuni, cu valoarea nominala de 100 EUR/obligațiune. Obligațiunile sunt purtătoare a unei rate nominale a dobânzii fixe de 9.5%/an, plătibilă semestrial. (Sursa: BVB)

FORT S.A. Pret curent 46.0 RON ( -2.95% ) MCap 46.8M P/E 22.3

Compania Fort S.A. a convocat acționarii in Adunarea Generala pentru a aproba distribuirea de dividende in valoare de 1,008,935.74 RON din profitul anului 2023, precum si pentru capitalizarea sumei de 1,019,026 RON prin emiterea de acțiuni gratuite si alocarea acestora acționarilor. Compania nou listata a anunțat disponibilitatea de vot electronic pentru AGOA si AGEA din data de 2 iulie 2024 prin platforma EVote, pentru acționarii înregistrați in registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central, la sfârșitul zilei de 19 iunie 2024. (Sursa: BVB)

Ads

Patria Bank Pret curent 0.0840 RON (0.00% ) MCap 275M P/E 8.9971

Patria Bank a anunțat ca, pe 20 iunie 2024, a semnat un contract cu sucursala din Romania a Alior Bank, pentru cesionarea unui portofoliu de credite de nevoi personale in valoare de 97 mil. RON. Portofoliul include aproximativ 4,000 de clienți persoane fizice si este format din credite de consum performante, negarantate, denominate in RON. Implementarea tranzacției este planificata pentru septembrie 2024, ceea ce va creste portofoliul de credite de consum si numărul de clienți ai Patria Bank. (Sursa: BVB)

Simtel Team Pret curent 56.2 RON ( -1.40% ) MCap 443M P/E 14.9

Simtel Team a anunțat ca Agora Robotics, entitate in care societatea deține o participație de 51%, a lansat o versiune comerciala a Sweep – un robot autonom industrial dezvoltat si produs in Romania. Cu un preț setat la 39,000 EUR, Sweep poate sa curețe suprafețe extinse, de cca. 8,700 mp in decurs de 24 ore, asistenta umana fiind necesara doar pentru schimbarea consumabilelor. Planul companiei este ca pana la finalul anului curent sa vândă intre 30 si 40 de roboti, iar din 2025 sa debuteze cu vânzări internaționale. (Sursa: BVB)

Ads

American Airlines Group, Pret curent 11.23 USD (0.00% ) MCap 7.3T P/E 2,773.92

American Airlines si asociație sindicala (APFA), care reprezintă aproximativ 28,000 de însoțitori de bord, nu au reușit sa ajungă la un nou acord contractual in cadrul ultimei runde de negocieri, apropiind sindicatul de greva. Cu toate acestea, o greva nu poate avea loc pana când National Mediation Board (NMB) nu declara un impas si nu o autorizează, un proces care este de obicei lung si complex. In ciuda impasului, American Airlines își menține angajamentul de a negocia, exprimandu-si optimismul cu privire la ajungerea la un acord. Negocierile, care au început in ianuarie 2020, dar au fost întrerupte in timpul pandemiei, au fost reluate in iunie 2021. La începutul acestei luni, oferta companiei aeriene privind o creștere salariala imediata de 17 % a fost respinsa in unanimitate de APFA. (Sursa: Reuters)

Honda Motor Company, Pret curent 31.94 USD (1.98% ) MCap 53.8B

National Labor Relations Board a acuzat Honda de încălcarea legislației muncii din SUA la fabrica sa din Greensburg, Indiana, prin suprimarea ilegala a eforturilor de organizare sindicala. Plângerea susține ca Honda a forțat muncitorii sa îndepărteze autocolantele United Auto Workers (UAW), a supravegheat in mod ilegal angajații si a amenințat cu masuri disciplinare susținătorii sindicatului. In cazul in care Honda nu ajunge la o înțelegere, un judecător administrativ va organiza o audiere in octombrie. Honda neaga acuzațiile, calificandu-le drept o tactica sindicala de a obține publicitate. Acest incident face parte dintr-un efort mai amplu al UAW de a sindicaliza uzinele auto, după o încercare eșuată recenta la o uzina Mercedes din Alabama si acuzații similare împotriva Hyundai si Volkswagen. (Sursa: Reuters)

Ads

Chevron Corporation Pret curent 158.29 USD (0.96% ) MCap 297B

O comisie de arbitraj contractual care ar putea stabili daca Exxon Mobil are un drept de preemtiune asupra operațiunilor Hess Corp din Guyana rămâne incompleta, întârziind vânzarea Hess către Chevron, in valoare de 53 mld. USD. Cel de-al treilea arbitru nu a fost numit, iar decizia ar putea sa nu fie luata in acest an. Procesul de arbitraj, guvernat de Camera Internațională de Comerț, a intrat in impas, provocând incertitudine si o scădere de 7.8% a acțiunilor Chevron de la anunțarea tranzacției. Deși Hess se așteaptă la o decizie pana la sfârșitul anului 2024, calendarul procesului este imprevizibil. Disputa s-ar putea prelungi pana in 2025. (Sursa: Reuters)

Amazon Com Inc Pret curent 187.5800 USD ( -0.29% ) MCap 1.92T P/E 147.3325

Amazon plănuiește o revizuire majora a serviciului sau Alexa, introducând o noua inteligenta artificiala conversaționala numita "Remarkable Alexa", cu doua niveluri de servicii, inclusiv o versiune plătita care costa intre 5 si 10 USD pe luna. Aceasta inovație, cunoscuta la nivel intern sub numele de "Banyan", are ca scop îmbunătățirea capacitaților lui Alexa, permițând sarcini mai complexe si asistenta personalizata. In pofida integrării AI generative, Alexa a avut dificultăți in a obține profit, iar proiectul este văzut ca un efort critic pentru a-si spori relevanta in contextul concurentei in creștere din partea asistenților cu AI, precum cei de la Google si Apple. Actualizarea are loc pe fondul unor așteptări ridicate pentru 2024, după o perioada de concedieri si restructurări in cadrul diviziei Alexa a Amazon. (Sursa: Reuters)

Deschide Cont la TradeVille

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Ads