Prețurile la energie, printre cele mai mici în UE – TradeVille

Romania, Cel Mai Mare Deficit Comercial De Medicamente Din UE

Exporturile UE de produse medicale si farmaceutice către tarile din afara blocului comunitar au scăzut cu 3.5% in 2023 vs. 2022, in timp ce importurile au crescut cu 6.1%, potrivit datelor Eurostat. Germania si Irlanda au înregistrat cele mai mari excedente, in timp ce Romania, Slovacia, Malta, Estonia si Cehia au fost singurele state cu deficite comerciale. Dintre cele 5, Romania a avut cel mai mare deficit, de 332 mil. EUR – exporturile in afara UE au fost in valoare de 327 mil. EUR (1.3% din totalul exporturilor tarilor UE), in timp ce importurile au totalizat 659 mil. EUR. (Sursa: Economica.net)

Preturile La Energie, Printre Cele Mai Mici In UE

In termeni nominali, preturile la energie electrica plătite de consumatorii casnici din Romania, exprimate in euro, sunt printre cele mai mici din Uniunea Europeana. Potrivit datelor Eurostat, clienții casnici din Romania plătesc, in medie, 14.4 eurocenți/kWh, fiind al cincilea cel mai mic preț dintre toate statele UE, după Ungaria, Bulgaria, Malta si Croația. La polul opus, cele mai mari preturi se plătesc in Germania, Irlanda si Belgia. (Sursa: Economica.net)

SUA Si China, Discuții Despre AI

SUA si China vor organiza primele discuții guvernamentale despre inteligenta artificiala in săptămânile următoare, potrivit declarațiilor secretarului de stat al SUA. Statele Unite au impus restricții privind capacitatea Beijingului de a accesa tehnologii de vârf si se apropie de interzicerea aplicației de socializare TikTok, cu excepția cazului in care compania chineza mama, ByteDance, o vinde. Anthony Blinken nu a oferit, însă, nici o actualizare cu privire la TikTok. (Sursa: CNBC)

Indicele PCE, In Linie Cu Luna Februarie

Indicele preturilor de baza pentru consumatorii din SUA, principalul indicator urmărit de Rezerva Federala pentru măsurarea inflației, a crescut cu 2.8% in martie 2024 fata de anul anterior, fiind in linie cu creșterea înregistrată in luna februarie. Prin comparație, analiștii se așteptau la o creștere de 2.6%. Aceasta este cea mai mica creștere din martie 2021. (Sursa: Trading Economics)

Transgaz Pret curent 18.84 RON ( -0.74% ) MCap 3.54B P/E 19.11

Transgaz a organizat vineri ceremonia de lansare a conductei de transport gaze naturale “Tarmul Marii Negre-Podisor”, împreună cu Kalyon, constructorul turc al gazoductului. Valoarea lucrărilor se ridica la 1.4 mld. RON, fiind un proiect important din perspectiva securității energetice a României. Conducta este împărțită in doua tronsoane, unul de 32.5 km si unul de 275.9 km. (Sursa: ZF)

Conpet Ploiești Pret curent 88.2 RON (0.68% ) MCap 763M P/E 12.7

Acționarii Conpet au aprobat in AGA distribuirea a 58.7 mil. RON sub forma de dividende, din care, suma de 57.8 mil. RON provine din profitul raportat de companie in 2023, iar 862,397 RON din rezultatul reportat distribuibil. Dividendul brut pe acțiune este de 6.7864 RON, implicând un randament de 7.72%. Data de înregistrare a fost aprobata pentru 29 mai, in timp ce plata se va realiza pe 17 iunie. (Sursa: ZF)

Oil Terminal Pret curent 0.1210 RON ( -0.41% ) MCap 362M P/E 25.3736

Oil Terminal aproba in AGA distribuirea a 9.6 mil. RON sub forma de dividende din profitul net obținut in 2023. Valoarea dividendului brut este de 0.0032 RON, ceea ce implica un randament de 2.69%. Ex-date-ul este setat pentru 20 mai, iar plata se va realiza pe 10 iunie. (Surse: ZF;BVB)

Romgaz Pret curent 52.20 RON ( -0.95% ) MCap 20.1B P/E 7.15

Romgaz a anunțat distribuirea a 20% din profitul sau net pe 2023 sub forma de dividende. Acționarii urmează sa primească in total 523.8 mil. RON, statul roman, care deține o participație de 70%, urmând sa primească 366.7 mil. RON. In pofida acestei vesti, acțiunile Romgaz au scăzut cu 1.7% din valoarea de piața, pe fondul unui volum de tranzacționare de 1 mil. RON si a unei capitalizări bursiere de circa 20 mld. RON. Intre timp, Romgaz a raportat pentru anul trecut o creștere a profitului de 10.4% fata de anul precedent, la 2.8 mld. RON, deși vânzările au scăzut cu 9%. De asemenea, compania a consemnat o producție semnificativa, de 1.29 mld. metri cubi de gaze naturale in primul trimestru, marcând o creștere de 4.4% fata de aceeași perioada a anului 2023, in pofida unei scăderi de 7% a vânzărilor de gaze din producția interna fata de anul trecut. In plus, producția de energie electrica a Romgaz a scăzut cu 18% in primul trimestru, la 263 GWh. (Surse: ZF;Economica.net)

Societatea Energetica Electrica Pret curent 13.38 RON (1.67% ) MCap 4.63B P/E 7.47

Acționarii Electrica, companie controlata 48.8% de statul roman prin Ministerul Energiei, au aprobat pe 25 aprilie distribuirea unor dividende in valoare de aproape 40 mil. RON din profitul net al anului trecut. Statul roman va primi aproximativ 19.5 mil. RON. Dividendul brut per acțiune este de 0.1178 RON, ceea ce înseamnă un randament sub 1%, la un preț de piață de 13.08 RON per acțiune. Plata dividendelor este programata pentru 21 iunie. In 2023, Electrica a înregistrat o creștere de 11% a profitului net consolidat, ajungând la 620.4 mil. RON, deși veniturile operaționale au scăzut cu 3.7%, la 13.3 mld. RON. (Sursa: ZF)

Aquila Part Prod Com Pret curent 1.190 RON (0.42% ) MCap 1.42B P/E 14.733

Aquila anunța finalizarea achiziției companiilor Parmafood Group Distribution SRL si Parmafood Trading SRL, in urma îndeplinirii tuturor condițiilor prevăzute in contract. “Finalizam a doua tranzacție din acest an. Achiziționarea celor doua companii Parmafood marchează un moment important in evoluția anunțată a Aquila si reprezintă un pas concret in strategia noastră de creștere, cu impact direct in piața HoReCa”, a afirmat Catalin Vasile, CEO-ul Aquila. (Sursa: ZF)

Impact Developer & Contractor Pret curent 0.2410 RON (0.42% ) MCap 570M P/E 16.3351

Printr-o victorie juridica importanta, Impact Developer & Contractor S.A. a câștigat recursul la Curtea de Apel Cluj. Instanța s-a pronunțat in favoarea rezilierii contractului-cadru încheiat in 2007 cu Primăria Cluj-Napoca si a dispus plata a aproximativ 10 mil. RON cu titlu de daune si dobânzi legale. Aceasta decizie încheie un litigiu îndelungat care își are originea intr-un acord de proiect rezidențial eșuat. (Sursa: BVB)

Exxon Mobil Corporation Pret curent 117.07 USD ( -3.51% ) MCap 478B P/E 9.26

Exxon Mobil a raportat un profit mai slab decât se aștepta pentru primul trimestru, rezultatele fiind afectate de o scădere semnificativa a marjelor de rafinare si de un declin puternic al preturilor la gazele naturale. Compania a înregistrat un profit net pe acțiune de 2.06 USD, ratând așteptările Wall Street, de 2.20 USD pe acțiune, deși veniturile au depășit previziunile, ajungând la 83.08 mld. USD. In ciuda creșterii preturilor futures la petrol si benzina, preturile mai mici la gazele naturale si marjele de rafinare reduse au contribuit la un trimestru dificil. Câștigurile din domeniul combustibililor au scăzut dramatic, cu 67%, in timp ce profiturile din segmentul chimic au crescut de peste doua ori. (Sursa: CNBC)

Chevron Corporation Pret curent 163.99 USD ( -0.78% ) MCap 309B

Chevron a depășit așteptările analiștilor, înregistrat un profit net pe acțiune de 2.93 USD, in ciuda faptului ca venitul net a scăzut cu 16%, la 5.5 mld. USD. Veniturile au scăzut la 48.72 mld. USD, ratând previziunile. Scăderea s-a datorat micșorării marjelor de rafinare si a preturilor la gazele naturale. Veniturile din petrol si gaze din SUA au crescut cu 16% pe fondul creșterii producției, in special in Bazinul Permian. In ciuda provocărilor, producția globala a atins un nivel record de 3.35 mil. de barili pe zi. Chevron rămâne optimista in ceea ce privește finalizarea achiziției Hess Corp in 2024. (Sursa: CNBC)

