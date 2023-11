Preturile producției industriale înregistrează scăderi anuale - TradeVille

Preturile Producției Industriale Înregistrează Scăderi Anuale

In luna septembrie 2023, preturile producției industriale per total (piața interna si piața externa) au crescut cu 2% fata de luna august 2023, dar au scăzut cu 0.4% fata de luna septembrie 2022. Indicele preturilor producției industriale, in septembrie 2023, a crescut cu 2.02% fata de luna august 2023, dar a înregistrat o scădere cu 0.45% fata de septembrie 2022. Cea mai mare creștere anuala a fost înregistrata de industria bunurilor de uz curent, care a crescut cu 8.99%. (Sursa: INS)

Revizie A Sectorului Energetic – INS 2022

In anul 2022, s-a înregistrat o scădere semnificativa a resurselor energetice disponibile, cu o scădere de 3.2% in producția de energie primara. Cu toate acestea, importurile de resurse energetice au crescut cu 2.8%, in special in cazul țițeiului. Scăderi semnificative au avut loc in cazul cocsului, produselor petroliere si cărbunilor. Producția de energie primara a scăzut, afectata de declinul producției de cărbuni, energiei electrice din surse regenerabile si țițeiului. Consumul energetic a înregistrat o scădere de 7.7% la nivel intern si de 5.3% la nivel de consum final energetic, cu creșteri notabile in sectorul transporturilor. Populația a rămas principalul consumator de energie, urmat de transporturi si industrie. (Sursa: INS)

BoE Decide Menținerea Dobânzii De Referința

Banca Centrala a Angliei (BoE) a menținut dobânda de referința la 5.25%, dar a sugerat o perioada prelungita de politica monetara restrictiva. Comitetul de politica monetara a votat in favoarea menținerii dobânzii, unii membri susținând o creștere de 25 de puncte de baza. BoE a declarat ca ar putea fi necesara o înăsprire suplimentara a dobânzii daca apar presiuni inflaționiste persistente. Inflația se menține peste ținta de 2%, in timp ce activitatea economica s-a atenuat, iar piața muncii s-a relaxat. Rezerva Federala a SUA a menținut, de asemenea, ratele neschimbate, președintele Jerome Powell semnalând ca nu a purtat discuții privind reducerea dobanzilor. Acest lucru a dus la o scădere a randamentelor pe termen scurt ale obligațiunilor americane, cu impact asupra Europei si a Marii Britanii. (Sursa: CNBC)

Ads

Șomajul Din Germania, In Creștere

Rata ajustata sezonier a șomajului in Germania a crescut la 5.8% in octombrie 2023, fata de 5.7% cu o luna in urma, in linie cu așteptările pieței. Aceasta rata a marcat cel mai ridicat nivel din iunie 2021, deoarece numărul persoanelor fără loc de munca a crescut cu 30,000, ajungând la un total de 2.67 milioane, depășind previziunile pieței care anticipau o creștere de doar 15,000. Atunci când este luat in considerare in ritm anual, numărul de persoane fără loc de munca a înregistrat o creștere semnificativa de 168,000 de persoane. (Sursa: Trading Economics)

Fondul Proprietatea Preț curent 0.5060 RON (1.50% ) MCap 2.86B P/E -1.4057

Fondul Proprietatea a anunțat piața cu privire la depunerea la ASF a unei cereri de creștere a numărului maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate in oferta publica. In acest sens, conducerea fondului dorește majorarea pana la 1.67 mld. de acțiuni, de la 670 mil. acțiuni (11.82% din capitalul social), cat a fost aprobat de ASF pe 24 octombrie. (Sursa: BVB)

Ads

Severnav Severin Preț curent 4.58 RON (0.00% ) MCap 23M

Șantierul naval Servernav – Drobeta Turnu Severin a anunțat semnarea unui act adițional la contractul încheiat cu Navrom S.A. pentru "construcție corp barej fluviale". In acest sens, valoarea totala a contractului se ridica la 3.99 mil. EUR + TVA, având termenul de livrare in 2024. (Sursa: BVB)

One United Properties Preț curent 0.987 RON ( -0.70% ) MCap 3.74B P/E 8.488

One United Properties a anunțat obținerea unui rating de risc ESG scăzut de la Morningstar Sustainalytics. Astfel, evaluarea, realizata in octombrie 2023, a acordat companiei un scor de 18.4, compania obținând rezultate bune in domenii precum guvernanta corporativa, integrarea ESG in raportarea financiara si gestionarea riscurilor legate de mita si corupție. Aceasta reprezintă o îmbunătățire semnificativa fata de evaluarea anterioara din septembrie 2022, care se situa la limita dintre risc scăzut si mediu, cu un scor de 20. Sustainalytics a evidențiat o evoluție semnificativa in soliditatea programelor, practicilor si politicilor ESG ale companiei intre 2022 si 2023. Ratingurile de risc ESG măsoară expunerea companiei la riscuri materiale specifice industriei si modul in care aceasta le gestionează. (Sursa: BVB)

Ads

OMV Petrom Preț curent 0.5355 RON (1.23% ) MCap 33.3B P/E 9.0369

OMV Petrom a oprit exporturile de gaz petrol lichefiat (GPL) către Ucraina, începând cu 17 octombrie, in urma intrării in vigoare a noii legislații ucrainene care solicita documente de proveniența non-rusa pentru produsele petroliere, susține presa ucraineana. O posibila explicație ar putea fi faptul ca noile reguli birocratice au descurajat compania sa mai desfășoare aceasta activitate, care nu avea o pondere mare in portofoliul ei. Media vânzărilor lunare de produse petroliere ale OMV Petrom a fost, in 2022, de aproximativ 458,000 tone, iar cele 2,340 tone GPL vândute in Ucraina in prima jumătate a lunii octombrie au reprezentat mai puțin de 0.5% din volumul mediu lunar de vânzări produse petroliere ale companiei. (Sursa: Profit.ro)

Dr Fischer Dental Preț curent 1.75 RON (1.16% ) MCap 20.6M P/E 25.85

Consiliul de administrație al Dr. Fisher Dental S.A. a informat piața despre vânzarea unui laborator dentar din Germania, situat in orașul Bergisch Gladbach, pentru suma de 170,000 EUR. Vânzarea cuprinde fondul comercial al laboratorului si are ca scop diminuarea riscurilor operaționale apărute odată cu preluarea l din luna martie. (Sursa: BVB)

Ads

Agroland Business System Preț curent 1.240 RON ( -0.80% ) MCap 111M P/E 24.435

Conducerea Agroland Agribusiness a informat piața cu privire la deschiderea celui de-al 4-lea magazin Agroland MEGA, din localitatea Domnești, compania ajungând la 3 magazine de acest tip in județul Ilfov. Noul magazin a presupus o investiție de peste 150,000 EUR, operand pe o suprafața de aproximativ 380 metri pătrați si având o gama de peste 3,000 de produse. Compania estimează vânzări de peste 800,000 EUR pentru noul magazin in anul 2024 si un trafic mediu zilnic de 250 de persoane. (Sursa: BVB)

SHELL PLC Preț curent 32.230 EUR (3.77% ) MCap 231B

Gigantul petrolier britanic, Shell, a raportat ieri un profit trimestrial de 6.2 mld. USD, aproximativ in linie cu estimările analiștilor. Compania a beneficiat de creșterea preturilor barilului de petrol si a marjelor de rafinare. Analiștii prognozau un profit ajustat de 6.48 mld. USD, potrivit datelor LSEG. Shell a anunțat si un program de răscumpărare de acțiuni in valoare de 3.5 mld. USD, care va fi efectuat in următoarele trei luni. (Sursa: CNBC)

Ads

Boeing Co Preț curent 192.01 USD (1.39% ) MCap 114B P/E -25.60

Boeing, unul dintre cei mai mari contractori din domeniul apărării din lume, a declarat, in cursul zilei de ieri, ca investighează un incident cibernetic care a afectat elemente ale activității sale de producție si ca, cooperează cu autoritățile in cadrul anchetei in curs de desfășurare. Compania a recunoscut incidentul la câteva zile după ce, infractorii cibernetici de la Lockbit anunțaseră ca au furat o cantitate semnificativa de date sensibile de la Boeing si ca intenționează sa le ofere online daca nu vor primi răscumpărarea in aceasta săptămâna. Un purtător de cuvânt al Boeing a declarat ca acest incident nu afectează siguranța zborurilor. (Sursa: Reuters)

Paypal Holdings Inc Preț curent 55.06 USD (6.58% ) MCap 61.1B P/E 15.01

PayPal Holdings si-a majorat prognoza de profit ajustat pentru întregul an, peste estimările Wall Street, insuflandu-si încredere in strategia sa de creștere pe termen lung. Directorul general nou numit, Alex Chriss, si-a exprimat optimismul cu privire la creșterea veniturilor dincolo de volumul tranzacțiilor si la reducerea cheltuielilor pentru a obține un efect de levier operațional. Noul director financiar al companiei, Jamie Miller, va începe sa lucreze din 6 noiembrie. In ciuda cheltuielilor puternice ale consumatorilor si a perspectivelor luminoase de sărbători, analiștii rămân îngrijorați de marjele PayPal, deoarece produsele sale pentru afaceri cu marje reduse depășesc creșterea produselor cu marca proprie, datorita intensificării concurentei (in special din partea Apple). Compania si-a redus prognoza anuala de creștere a marjei operaționale ajustate, dar a raportat o creștere de 9% a veniturilor, la 7.4 mld. USD in trimestrul al treilea, depășind așteptările. (Sursa: Reuters)

Deschide Cont la TradeVille.

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF TradeVille SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF. Agenție Brașov: (citeste).

Ads

Ți-a plăcut articolul? Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent Susține proiectul Ziare.com