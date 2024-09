Prima reducere de dobândă din ultimii 4 ani – TradeVille

Lucrările de construcții in luna iulie

Numărul lucrărilor de construcții a scăzut in 2024 fata de anul trecut: in luna iulie a acestui an s-au înregistrat cu 2.5% mai puține lucrări de construcții decât in iulie 2023. Aceste schimbări se datorează scăderii volumului de lucrări de construcții noi si de întreținere cu 2.3%, respectiv cu 2%. (Sursa: INS)

Romania, cel mai mare deficit bugetar din UE

Analiștii Fitch recomanda luarea unor masuri rapide pentru contracararea creșterii deficitului bugetar din Romania si evitarea scăderii rating-ului tarii, si așa, cel mai redus dintre tarile UE, acordat de cele trei mari agenții internaționale de rating. Ținta urmărită ar trebui sa fie un deficit sub 3% din PIB, conform cerințelor UE. (Sursa: CNBC)

Inflația in Marea Britanie rămâne pe linia de plutire

Inflația din Marea Britanie s-a menținut constanta in luna august, conform așteptărilor analiștilor. Indicele preturilor de consum a fost, si in luna august, de 2.2%, pe când inflația in sectorul serviciilor a crescut de la 5.2% in iulie la 5.6% in august. In ceea ce privește inflația de baza, aceasta a crescut la 5.6% de la valoarea de 5.2% in iulie. (Sursa: CNBC)

Prima reducere de dobândă din ultimii 4 ani

Rezerva Federala a anunțat aseară prima reducere a ratei dobânzii de la începutul pandemiei Covid, tăind jumătate de punct procentual din ratele de referință, pe fondul unei inflații moderate si a slăbirii pieței muncii. „Comitetul are mai multa încredere ca inflația se îndreaptă sustenabil spre 2% si considera ca riscurile de a atinge obiectivele de ocupare si inflație sunt aproximativ echilibrate”, a declarat FED. Decizia conduce la o rata de 4.75%-5%. Totodată, comitetul a indicat ca ar putea urma reduceri suplimentare pana la sfârșitul anului. (Sursa: CNBC)

Agroserv Mariuta Pret curent 6.06 RON (0.00% ) MCap 62.9M P/E -27.68

Agroserv Mariuta, deținătoarea brandului Lăptăria cu Caimac, a raportat pentru primul semestru din 2024 venituri operaționale de 59 mil. RON, in scădere cu 1% fata de S1 2023, si o pierdere neta de 646,270 RON, cu 62% mai mare fata de nivelul înregistrat cu un an in urma (399,000 RON). Profitul operațional a fost de 1.7 mil. RON, fiind in scădere cu 37%. Vânzările au înregistrat o creștere de 17%, ajungând la 42.3 mil. RON, datorata, in principal, majorării veniturilor din activitatea fabricii de procesare, principala linie de business a companiei. (Sursa: BVB)

Meta Estate Trust Pret curent 0.625 RON ( -1.57% ) MCap 64M P/E 8.022

Conform unui comunicat de presa publicat la Bursa de Valori București, Meta Estate Trust informează acționarii cu privire la securizarea unui portofoliu de 4 proiecte comerciale dezvoltate împreună cu Penny. Compania va închiria cele 4 spatii comerciale pe termen lung (10-15) ani si a semnat un contract indexat in funcție de inflație, fără opțiune de reziliere anticipata. Construcțiile vor fi aprobate individual prin decizia consiliului de administrație al companiei si vor fi demarate intre lunile august si decembrie anul viitor. (Sursa: BVB)

Microsoft Corporation Pret curent 430.53 USD ( -1.06% ) MCap 3.2T P/E 44.34

Microsoft si BlackRock au anunțat ca fac parte dintr-un grup de companii care colaborează pentru a strânge pana la 100 mld. USD pentru dezvoltarea centrelor de date destinate inteligentei artificiale si a infrastructurii energetice necesare pentru a le alimenta. Cele doua companii fac parte din Parteneriatul Global pentru Investiții in Infrastructura Inteligentei Artificiale, sau GAIIP. Ceilalți participanți sunt Global Infrastructure Partners, sau GIP, un investitor in infrastructura care este achiziționat de BlackRock, si MGX, un investitor in tehnologie din Emiratele Arabe Unite. (Sursa: CNBC)

Novartis Ag Pret curent 115.84 USD (0.12% ) MCap 253B

Vas Narasimhan, directorul general al Novartis, a anunțat ca societatea nu va intra pe piața concurențială a medicamentelor pentru pierderea in greutate, unde domina Novo Nordisk si Eli Lilly. In schimb, Novartis se concentrează pe dezvoltarea de tratamente care abordează efectele secundare ale pierderii in greutate si pe extinderea ofertei sale de terapie împotriva cancerului, in special in domeniul terapiilor cu radioliganzi, despre care CEO-ul crede ca ar putea deveni o afacere de 20 mld. USD. Narasimhan a pus accentul pe domenii precum Alzheimer, Huntington si Parkinson, in care Novartis își poate construi o poziție unica, mai degrabă decât sa se alăture „freneziei” medicamentelor pentru pierderea in greutate. (Sursa: CNBC)

Marriott International Pret curent 237.59 USD (0.84% ) MCap 73.9B P/E 26.54

Goldman Sachs a inițiat acoperirea Marriott cu un rating de cumpărare, estimând o creștere de peste 13% pe baza unei perspective puternice a industriei. Analiștii considera ca, in ciuda preocupărilor legate de slăbiciunea consumatorilor in domeniul călătoriilor, afacerea Marriott este bine poziționată, in special datorita concentrării sale pe petrecerea timpului liber la un nivel înalt (de lux), care se așteaptă sa rămână rezistenta. Goldman a citat redresarea continua a afacerilor si reducerea diferenței de evaluare fata de Hilton ca factori cheie pentru potențialul de creștere al Marriott, anticipând o accelerare suplimentara a veniturilor in 2025 si 2026. (Sursa: CNBC)

Alphabet Inc. - clasa A Pret curent 158.7800 USD ( -0.34% ) MCap 2.1T

Tribunalul Uniunii Europene a anulat amenda antitrust de 1.5 mld. EUR (1.7 mld. USD) impusa lui Google in 2019, care viza acuzații de abuz de poziție dominanta pe piața legata de produsul AdSense for Search. Instanța a confirmat majoritatea constatărilor Comisiei Europene, dar a decis ca aceasta nu a luat in considerare pe deplin durata clauzelor contractuale considerate abuzive. Google, care si-a modificat deja contractele in 2016, a salutat decizia. Comisia poate face apel la hotărâre, ceea ce ar putea duce cazul la Curtea Europeana de Justiție. (Sursa: CNBC)

Trump Media Technology Group Pret curent 15.450 USD ( -4.28% ) MCap 585M

Acțiunile Trump Media au închis marți in scădere cu 6.6%, terminând ședința de tranzacționare la 16.14 USD. Scăderea a avut loc cu 48 de ore înainte de expirarea restricțiilor care i-au împiedicat pe Donald Trump si pe alți membri din interiorul companiei sa-si vândă acțiunile. Trump a declarat vineri, însă, ca nu își va vinde cele 114,750,000 de acțiuni. La închiderea de marți, acestea valorau 1.8 mld. USD. (Sursa: CNBC)

