Prima reglementare europeană pentru AI – TradeVille

Resursele De Energie Electrica, In Creștere

Potrivit INS, in primele trei luni ale anului, resursele de energie electrica au fost de 17,367.0 mil. kWh, in creștere cu 2.1% fata de perioada similara a anului trecut. Creșterea are la baza majorarea cu 40.1% a producției de energie electrica in hidrocentrale. In paralel, resursele de energie primara au scăzut cu 2.7% fata de T1 2022, totalizând 7,935.2 mii tone echivalent petrol. Producția interna a avansat cu 3.3%, in T1 2023 fata de T1 2022, in timp ce importurile au scăzut cu 10.0%, in aceeași perioada. Potrivit unei analize a Economedia, exporturile de energie ale României au atins, in acest an, cele mai mari niveluri din ultimii 10 ani. (Surse: INS;Economedia)

Datoria Publica A României Depășește 700 Mld. RON

Datoria publica a României a depășit, in premiera, pragul de 700 mld. RON, la puțin după un an de la depășirea pragului de 600 mld. RON. Gradul de îndatorare a ajuns, astfel, la 50.1% din PIB, potrivit unor date analizate de publicația Profit.ro. (Sursa: Profit.ro)

Investitorii, Îngrijorați De Piața Acțiunilor Americane

In ultimele 12 luni, investitorii instituționali au retras fonduri de 333.9 mld. USD de pe piețele de acțiuni americane, reflectând îngrijorările acestora cu privire la posibila evoluție a pieței. Astfel, expunerea managerilor de fonduri asupra pieței acțiunilor, relativ la expunerea asupra instrumentelor cu venit fix este la cel mai mic nivel din anul 2009. De regula, aceste vesti servesc ca un barometru al sentimentului de piața, investitorii așteptându-se ca perioadele caracterizate de pesimism sa fie urmate de perioade cu evoluții pozitive pe bursele de acțiuni. (Sursa: The Wall Street Journal)

Prima Reglementare Europeana Pentru AI

O comisie de legislatori din Parlamentul European a aprobat joi un regulament privind inteligenta artificiala (“EU’s AI Act”), care ar putea deveni, in curând, o lege oficiala la nivel european. Legea abordează AI prin prisma riscurilor pe care aceasta le implica si, totodată, specifica cerințele pentru dezvoltatorii de “modele de baza”, cum este ChatGPT, inclusiv prevederi pentru a se asigura ca datele lor de instruire nu încalcă legea drepturilor de autor. Daca va deveni lege, European AI Act ar fi primul act legislativ pentru sistemele de inteligenta artificiala din Occident, clasificate pe patru nivele de risc: risc inacceptabil, risc ridicat, risc limitat si risc minim sau inexistent. Aplicațiile cu risc inacceptabil sunt interzise in mod implicit si nu pot fi desfășurate in cadrul UE. (Sursa: CNBC)

Purcari Wineries Public Company Limited Preț curent 9.80 RON (2.51% ) MCap 393M P/E 6.87

Producătorul de vinuri, Purcari, încheie T1 cu o cifra de afaceri mai mare cu 31% vs T1 2022 si un profit net in creștere cu 7% fata de aceeași perioada a anului precedent, trimestrul recent încheiat fiind catalogat al doilea cel mai bun din 2019 încoace. Știrea vine in contextul in care compania a obținut rezultate impresionante in pofida contextului macroeconomic provocator. Victor Bostan, CEO-ul companiei, a declarat ca lucrurile se îmbunătățesc, cu lanțuri de aprovizionare care funcționează mai bine, si anunța reîntoarcerea managerului de tara in China după o interdicție de 3 ani. In Romania, veniturile Purcari s-au majorat cu 32%, iar in Moldova cu 19%. In Polonia, vânzările au crescut cu 21%, pe când in Asia au scăzut cu 18%, din cauza vânzărilor mai mici de vinuri Bostavan. (Sursa: ZF)

Chimcomplex Borzești Onești Preț curent 19.50 RON ( -1.52% ) MCap 5.94B P/E 22.60

Producătorul roman de produse chimice, Chimcomplex, a încheiat primul trimestru din 2023, cu o cifra de afaceri de 425 mil. RON, in scădere cu 29.6% comparativ cu aceeași perioada a anului precedent. Scăderea a fost cauzata, in principal, de declinul vânzărilor ca urmare a reducerii cererii de pe piața europeana. Compania a marcat un rezultat din exploatare in scădere cu 96% fata de T1 2022, ca urmare a costurilor ridicate la materiile prime si la utilități. Prin urmare, Chimcomplex a încheiat trimestrul 1 din 2023 cu o pierdere neta de 8.3 mil. RON. (Surse: raport companie;ZF)

Transelectrica Preț curent 24.90 RON (2.89% ) MCap 1.82B P/E 3.50

Compania naționala de transport de energie electrica, Transelectrica, a încheiat primul trimestru din 2023 cu un profit net de aproape 10 ori mai mare decât nivelul înregistrat in aceeași perioada a anului trecut. In ceea ce privește cheltuielile operaționale, acestea au scăzut cu 19% vs T1 2022, iar indicatorul EBITDA a marcat o creștere de 103%, pana la 178 mil. RON. De asemenea, compania a raportat o creștere semnificativa a veniturilor din interconexiune (+45.7% vs T1 2022) determinata de majorarea nivelului prețului unitar al energiei electrice la nivelul Uniunii Europene. De asemenea, Transelectrica a anunțat finalizarea procesului de retehnologizare a stației electrice de transformare din județul Caras Severin, un obiectiv esențial atât pentru buna funcționare a sistemului electroenergetic, cat si pentru alimentarea cu energie electrica a vestului tarii. (Sursa: raport companie)

Patria Bank Preț curent 0.0870 RON ( -0.57% ) MCap 285M P/E 14.8309

Patria Bank a raportat rezultatele financiare aferente primului trimestru încheiat la 31.04.2023. Compania a raportat vânzări noi de credite in T1 2023 cu 3.6% peste nivelul înregistrat in T1 2022, in timp ce veniturile nete bancare au marcat o ușoare creștere (+6% vs T1 2022). Patria si-a crescut veniturile nete din dobânzi cu 56%, evoluția pozitiva fiind generata de veniturile din dobânzi aferente creditelor comerciale dar si de cele aferente portofoliului de titluri. Veniturile din comisioane s-au majorat cu 19% in principal datorita creșterii activității de tranzacționare a clienților. Compania a încheiat primele 3 luni cu un profit net de 3 mil. RON, in timp ce raportul dintre creditele acordate si depozite a crescut de la 68% la 72%. (Surse: raport companie;raport companie)

Cemacon Cluj-Napoca Preț curent 0.470 RON ( -0.42% ) MCap 439M P/E 6.118

Producătorul local de cărămizi, Cemacon, a marcat o scădere a cifrei de afaceri cu 10.8% si un profit net cu 23% sub nivelul înregistrat in T1 2022. Printre principalele cauze ale scăderii se remarca contractarea pieței imobiliare, dar si impactul inflației asupra economiei. Compania se așteaptă la scăderea ratei inflației si estimează ca investițiile in noi proiecte rezidențiale vor fi relansate, impulsionând astfel piața materialelor de construcții. Compania a anunțat ca va finaliza achiziția EURO CARAMIDA SA, urmând sa își crească astfel capacitatea de producție si portofoliul de produse. (Surse: raport companie;ZF)

OMV Petrom Preț curent 0.4688 RON (0.17% ) MCap 29.2B P/E 2.9117

Conform raportului publicat de companie, Petrom a anunțat ca va plăti taxa de solidaritate in valoare de 1.5 mld. RON pentru anul fiscal 2022. Taxa urmează sa fie plătita la finalul lunii iunie 2023, cheltuiala ce va fi reflectata in rezultatele financiare ale companiei din trimestrul 2 al anului curent. Pentru T1 2023, valoarea contribuției de solidaritate este preconizata la aproximativ 380 mil. RON, in timp ce contribuția pentru întreg anul 2023, urmează sa fie plătita la finalul lunii iunie. (Surse: raport companie;ZF)

Fondul Proprietatea Preț curent 2.010 RON ( -1.23% ) MCap 12.4B P/E 6.469

Bursa de Valori București a anunțat aseară ca va include Hidroelectrica încă din prima zi de tranzacționare a acțiunilor in structura indicelui principal BET. Listarea la bursa a participației deținute de Fondul Proprietatea in cadrul companiei oferă premisele celui mai mare IPO din istoria bursei autohtone. Acest IPO ar putea ajuta piața de capital locala sa fie clasificata ca piața emergenta de către MSCI, ceea ce va creste vizibilitatea României in rândul investitorilor internaționali. (Sursa: ZF)

Total Energies Se Preț curent 55.88 EUR (0.22% ) MCap 146B

TotalEnergies a anunțat încheierea unui acord cu Surinam, care prevede modalitatea in care se divizează producția la doua blocuri de câmpuri petroliere offshore ale tarii latino-americane. Astfel, TotalEnergies va opera cele doua blocuri, beneficiind de 40% din producția acestora, alături de Qatarenergy (20%) si Staatsolie (40%), aceasta din urma fiind o companie controlata de statul surinamez. (Sursa: Reuters)

Rheinmetall Ag Preț curent 266.90 EUR ( -0.19% ) MCap 11.5B

Cabinetul Federal al Germaniei a plasat o comanda de aproape 1.09 mld. EUR pentru achiziționarea altor 50 de vehicule de lupta Puma. Din valoarea comenzii, 501 mil. EUR vor fi alocate către Rheinmetall Landsysteme GmbH, iar 574 mil. EUR vor fi alocate companiei KMW, aceste societăți având calitatea de subcontractori in cadrul proiectului. Livrările vor începe in decembrie 2025, urmând a fi finalizate pana la începutul anului 2027. (Sursa: Reuters)

Amazon Com Inc Preț curent 111.20 USD (0.85% ) MCap 1.13T P/E 263.86

Amazon se concentrează asupra utilizării inteligentei artificiale pentru livrarea mai eficienta a produselor către clienți, prin reducerea la minimum a distantei parcurse. Un obiectiv cheie pentru companie este utilizarea AI pentru plasarea inventarului, astfel încât sa reducă distanta pana la clienți si sa crească viteza de livrare. Amazon a demarat un așa-numit efort de “regionalizare” pentru a expedia produsele către clienți de la depozitele cele mai apropiate de aceștia, iar inteligenta artificiala poate ajuta compania sa analizeze datele pentru a estima ce produse vor fi solicitate si in ce locație. Daca un produs este mai aproape de clienți, Amazon va putea face livrări in aceeași zi sau a doua zi, in baza abonamentului sau Prime. Compania a declarat ca, in prezent, in SUA, mai mult de 74% dintre produsele comandate de clienți provin acum de la centrele din regiunea lor si ca 75% dintre comenzile clienților sunt gestionate parțial de robotica. (Sursa: CNBC)

Microsoft Corporation Preț curent 309.46 USD (0.16% ) MCap 2.3T P/E 33.41

Autoritățile de reglementare din Uniunea Europeana au aprobat ieri achiziția Activision Blizzard de către Microsoft, la un preț de 69 mld. USD, sub rezerva remedierii problemelor legate de clou gaming, sesizate de autorități. Comisia Europeana a declarat ca Microsoft a oferit suficiente probe ca aceasta achiziție nu va perturba piața de jocuri video. Printre altele, compania va permite utilizatorilor sa transmită jocurile Activision pe care le achiziționează pe orice platforma de streaming in cloud. Vestea reprezintă o victorie uriașa pentru Microsoft in contextul in care, luna trecuta, autoritatea de reglementare a concurentei din Marea Britanie a blocat tranzacția. (Sursa: CNBC)

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF TradeVille SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF. Agenție Brașov: (citeste).