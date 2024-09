Prima scădere după 16 luni – TradeVille

Prima scădere după 16 luni

Bursa de Valori București a încheiat o serie de 16 luni consecutive de creștere după o scădere abrupta la începutul lunii august care nu a mai putut fi recuperata. Pe parcursul acestor 16 luni, creșterea a fost de 73%. In luna august, indicele BET-Total Return, care reflecta evoluția celor mai tranzacționate 20 de acțiuni si randamentele dividendelor, a avut o dinamica negativa de 1.8%. Aceasta scădere lunara este cea mai abrupta din februarie 2022, care a marcat izbucnirea războiului din Ucraina. (Sursa: ZF)

Obiectiv îndeplinit

Romania si-a îndeplinit obiectivul de stocare a gazelor naturale pentru sezonul de iarna, conform unei declarații oferite de domnul Sebastian Burduja, Ministrul Energiei. Astfel, cu un grad de umplere de 92%, Romania si-a îndeplinit ținta europeana cu mai bine de doua luni înainte de termen. In zona de cărbune, stocurile de la Complexul Energetic Oltenia sunt la un nivel satisfăcător, iar gradul de umplere din lacurile de acumulare depășește 70-75%. (Sursa: Economedia)

Exportul compensează consumul intern

Activitatea fabricaților din China a crescut modest luna trecuta in rândul micilor producători pe fondul unor comenzi de export care au compensat slăbirea consumului intern. PMI Caixin/S&P Global pentru industria prelucrătoare a ajuns din nou peste bariera de 50 de puncte, depășind cu puțin estimarea analiștilor de la Reuters. Astfel, se observa o creștere peste aceasta bariera care este linia de demarcație intre contracție si expansiune economica. (Sursa: CNBC)

Date neconvingătoare din Germania

Ultimele date despre industria prelucrătoare din Germania indica o contracție economica, pe măsură ce indicatorul PMI a scăzut la cel mai mic nivel din ultimele 5 luni de zile. Comenzile noi au scăzut in cel mai rapid ritm din ultimele 9 luni. Cele mai recente date au indicat o noua scădere accentuata a volumelor de producție in sectorul manufacturier. Deși ritmul de contracție s-a atenuat ușor comparativ cu luna iulie, acesta a fost totuși al doilea cel mai rapid din ultimele 6 luni. (Sursa: Seeking Alpha)

Purcari Wineries Public Company Limited Pret curent 15.24 RON ( -0.39% ) MCap 614M P/E 9.08

Purcari Wineries a anunțat decizia Consiliului de Administrație de a-l numi pe domnul Alex Filip ca Director General al Grupului începând cu 1 ianuarie 2025. Actualul director, Victor Bostan, va prelua rolul de consilier al Directorului General pentru o perioada de un an de zile, concentrandu-se pe domeniile de Agricultura, Viticultura si Vinificație. Președintele Consiliului de Administrație al Purcari Wineries, domnul Vasile Tofan, a adăugat ca domnul Victor Bostan va rămâne inima acestei companii, fiind cel mai mare acționar si membru al Consiliului de Administrație. (Sursa: BVB)

Intel Corporation Pret curent 22.0400 USD (8.09% ) MCap 92.2B P/E -100.0142

CEO-ul Patrick Gelsinger si alți directori ai Intel sunt așteptați sa prezinte consiliului de administrație, in cursul acestei luni, un plan de restructurare a activităților ce include o reducere a cheltuielilor de capital. Planul este anticipat sa includă idei cu privire la modul de reducere a costurilor globire prin vânzarea de afaceri, care ar putea consta in unitatea sa de cipuri programabile Altera. (Sursa: Seeking Alpha)

Byd Company Limited Pret curent 27.069 EUR ( -1.85% ) MCap 78.8B

Compania de mașini electrice si hibride chineza BYD a anunțat o cifra record de livrări pentru luna august. BYD a înregistrat o creștere de 30% comparativ cu anul trecut, depășind pragul de 370,000 de mașini pe fondul creșterii accentuate de adopție a modelelor hibrid. In ceea ce privește mașinile electrice dinamica a fost de doar 12%. (Sursa: CNBC)

Bank of America Corporation Pret curent 40.75 USD (1.80% ) MCap 327B P/E 11.60

Warren Buffett a adăugat 6 mld. USD la poziția de cash a Berkshire Hathaway după vânzări de acțiuni ale Bank of America pe parcursul ultimelor săptămâni. De la mijlocul lunii iulie, Berkshire Hathaway si-a redus participația prin vânzări de acțiuni in 21 din ultimele 33 de ședințe bursiere. In ultimele 3 ședințe, conglomeratul condus de Buffett a vândut 21.1 mil. de acțiuni care au generat 848.2 mil. USD in venituri, prețul mediu fiind de aproximativ 40.24 USD/acțiune. (Sursa: CNBC)

NIO INC Pret curent 4.04 USD (2.54% ) MCap 6.7B

Compania chineza de mașini electrice NIO a anunțat livrarea a 20,176 de autoturisme pe parcursul lunii august, reprezentând o creștere de 4% fata de aceeași perioada din 2023. NIO reușește astfel sa lege 4 luni consecutive cu livrări de peste 20,000 de mașini. Compania va raporta rezultatele financiare pe data de 5 septembrie, când este așteptata si prognoza de livrări pentru trimestrul in curs. (Sursa: Barron's)

The Trade Desk Pret curent 104.53 USD ( -0.14% ) MCap 51.1B P/E 395.55

The Trade Desk, un pilon al spațiului tehnologic publicitar, lucrează in secret la planuri de extindere a amprentei sale prin intermediul componentelor de baza ale televizoarelor inteligente. Compania lucrează la propriul sau sistem de operare pentru televizoare inteligente, proiect care a început încă din timpul pandemiei, cu ajutorul a zeci de angajați, dintre care unii au lucrat in prealabil la Roku. Un sistem de operare pentru televizoare inteligente ar putea fi licențiat producătorilor de dispozitive ca o alternativa la Google TV, Amazon Fire TV sau Roku. (Sursa: Seeking Alpha)

