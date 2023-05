Primăria București vine la BVB - TradeVille

Primăria București Vine La BVB

Obligațiunile cu simbolul PMB30, emise de către Primăria Municipiului București, au debutat vineri la tranzacționare la BVB. Obligațiunile au maturitatea de 7 ani, valoarea nominala unitara de 10,000 RON, iar rata anuala a dobânzii este fixa, respectiv de 8.90%. Obligațiunile sunt negarantate si neconvertibile. (Sursa: BVB)

Autorizațiile De Construire Mai Puține

Numărul autorizațiilor de construire, eliberate in luna martie 2023, au fost in scădere cu 24% comparativ cu aceeași luna a anului trecut, coborând pana la 3,346. Cu toate acestea, comparativ cu luna precedenta, se observa o creștere de 30%. Din totalul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale, 71% sunt pentru zona rurala, cele mai multe autorizații fiind oferite zonei de Nord-Est a tarii. (Sursa: INS)

Fenomenul De Îmbătrânire Demografica Se Accentuează

Populația României, după domiciliu, la 1.01.2023 se ridica la 21.92 milioane de persoane, in scădere cu 0.4% fata de începutul anului precedent. Populația din mediul urban este de aproximativ 12.3 milioane de persoane. Procesul de îmbătrânire demografica a continuat si in anul 2022, înregistrând-se o scădere ușoara, de 0.2%, a ponderii persoanelor tinere (0-14 ani) si o creștere, cu 0.4%, a ponderii populației vârstnice (de 65 de ani si peste). (Sursa: INS)

Economia Zonei Euro Creste Sub Estimări

Ads

Economia zonei euro a crescut in primul trimestru al anului cu 0.1%, potrivit datelor preliminare publicate vineri. Analiștii chestionați de Reuters estimau o creștere cu 0.2% comparativ cu trimestrul anterior. Cifrele publicate au arătat ca economia germana a stagnat in primul trimestru, fiind in creștere cu 0.2% in baza datelor ajustate (trimestrul anterior a avut o zi lucrătoare in plus) si in scădere cu 0.1% in baza celor neajustate. La polul opus s-au aflat economia Irlandei, care a suferit un declin de 2.7% si cea a Portugaliei, care a scăzut cu 1.6%. (Sursa: CNBC)

Bittnet Systems București Preț curent 0.295 RON ( -0.67% ) MCap 187M P/E -102.104

In cadrul AGA, care a avut loc pe 27.04.2023, acționarii Bittnet au aprobat, printre altele, numirea unor doi noi membri in Consiliul de Administrație al companiei. In acest sens, Anca Manitiu, CFO Impetum Group, precum si Rudolf Vizental, CEO al Roca Investments, vor completa Consiliul de Administrație al companiei, care a ajuns la 5 membri, aliniandu-se bunelor practici in materie de guvernanta corporativa. (Sursa: ZF)

Ads

Patria Bank Preț curent 0.0880 RON ( -1.12% ) MCap 288M P/E 15.0013

Patria Bank a anunțat contractarea unui împrumut subordonat de 5 mil. EUR de la Fondul European de Investiții (FEI), parte din grupul Băncii Europene de Investiții. Împrumutul a fost contractat in vederea consolidării bazei de capital a Patria Bank, facilitându-i dezvoltarea. Patria Bank vizează îmbunătățirea accesului la finanțare pentru antreprenorii micro din zonele rurale si urbane mici. Aceasta este prima tranzacție a FEI semnata in cadrul produsului InvestEU Capacity Building Investment, prin care se urmărește consolidarea rezilienței economice, prin inovare si creare de locuri de munca in Europa. (Sursa: BVB)

Bonas Import Export Preț curent 1.37 RON ( -3.52% ) MCap 16.1M P/E -24.45

Conducerea societății de lactate Bonas a anunțat piața cu privire la depășirea pragului de 10% din capitalul social al companiei de către acționarul Marius Alexe. Astfel, la data de 27.04.2023, Marius Alexe deținea un număr de 1,180,324, care, la prețul de închidere din acea zi, valorau 1.67 mil. RON. (Sursa: BVB)

Ads

Mercedes Benz Group Preț curent 348.50 RON (0.78% ) MCap 372B

Mercedes-Benz Group a obținut rezultate financiare bune in primul trimestru datorita creșterii vânzărilor de vehicule din gama Premium si de camionete. Strategia de preturi a compensat costurile ridicate cu materialele. Împreuna cu vânzări mai mari, precum si cu un mix de produse favorabil, a rezultat un EBIT de 5.5 mld. EUR, mai mare decât in aceeași perioada a anului trecut când înregistra 5.2 mld. EUR. Veniturile din primul trimestru au crescut cu 8%, ajungând la 37.5 mld. EUR (T1 2022: 34.9 mld. EUR). Acesta este cel de al șaselea trimestru consecutiv in care s-au înregistrat marje de doua cifre, fapt care demonstrează reziliența si adaptabilitatea producătorului german. (Sursa: Reuters)

Jpmorgan Chase & Co Preț curent 141.83 USD (2.60% ) MCap 419B P/E 11.13

Oficialii americani coordonează discuții pentru salvarea First Republic Bank, in condițiile in care eforturile sectorului privat, conduse de consilierii băncii, nu au ajuns încă la o soluție. First Republic a fost in epicentrul crizei bancare regionale din SUA, in luna martie, după ce clienții cu depozite mai mari au început sa își retragă economiile din banca. Discuțiile pentru un acord au căpătat o noua urgenta săptămâna trecuta, după ce First Republic a dezvăluit ca lichidările de depozite din partea clientelei au depășit pragul de 100 mld. USD, in primul trimestru. JPMorgan va prelua activele băncii aflate in dificultăți conform ultimelor informații prezentate la începutul acestei săptămâni. Cotația acțiunii JPM s-a apreciat cu 2.6% după ce informația a devenit oficiala. (Sursa: Reuters)

Ads

Softbank Preț curent 11.18 EUR ( -1.80% ) MCap

Producătorul de cipuri ARM, deținut de compania japoneza SoftBank a depus la autoritățile de reglementare o cerere confidențiala pentru listarea la bursa din SUA. Înregistrarea pentru IPO arata intenția SoftBank de a continua cu acest demers in ciuda condițiilor de piața nefavorabile, care au dus la o scădere a sumelor atrase de IPO-uri in acest început de an. Știrea vine in contextul in care vânzarea directa către Nvidia nu a fost posibila din cauza autorităților. Conform primelor informații, compania intenționează sa obțină intre 8 si 10 mld. USD din aceasta listare. (Sursa: CNBC)

Sofi Technologies Inc Preț curent 5.500 USD ( -10.35% ) MCap 5.04B P/E -15.428

Compania americana a raportat o pierdere neta in primul trimestru de 34 mil. USD, echivalentul a 0.05 USD/acțiune, reprezentând o îmbunătățire fata de performanta din aceeași perioada a anului trecut (pierderi de 110 mil. USD sau -0.14 USD/acțiune). In ultimul trimestru, Sofi a înregistrat peste 433,000 de noi membri, ajungând astfel la aproximativ 5.7 mil. de clienți. Totodată, volumele de credite personale acordate de către companie au crescut cu 46% pana la suma de 2.95 mld. USD. Pentru T2, Sofi a declarat ca se așteaptă la venituri nete in intervalul 470-480 mil. USD si un EBITDA ajustat de 50-60 mil. USD, in line cu așteptările analiștilor de pe Wall Street. (Sursa: MarketWatch)

Ads

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF TradeVille SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF. Agenție Brașov: (citeste).