Primii la linia de sosire – TradeVille

Volumul Lucrărilor De Construcții, In Creștere

In aprilie 2024, volumul lucrărilor de construcții a crescut cu 16.2% fata de aprilie 2023, conform datelor INS. Cele mai mari creșteri s-au înregistrat la lucrările de întreținere si reparații curente (+30.3%), reparații capitale (+14.9%) si construcții noi (+11.8%). Comparativ cu martie 2024, volumul lucrărilor a crescut cu 10.3%, cu majorări notabile la clădirile nerezidențiale (+15.6%), rezidențiale (+15.3%) si lucrările inginerești (+5.5%). Comparativ cu aceeași perioada din 2023, in primele 4 luni ale anului, volumul total al lucrărilor de construcții a scăzut cu 0.2%, fiind influențat negativ de o reducere de 3% la construcții noi si o scădere de 23.6% la clădiri rezidențiale. (Sursa: ZF)

Comerțul Cu Autovehicule – In Plina Creștere

In aprilie 2024, cifra de afaceri din comerțul cu autovehicule si motociclete a înregistrat creșteri semnificative, comparativ cu martie 2024, cu 7.5% ca serie bruta si 7.8% ajustata sezonier. Comparativ cu aprilie 2023, creșterea a fost de 19.3% ca serie bruta si 11.4% ajustata sezonier. In primele patru luni ale anului 2024, cifra de afaceri a crescut cu 5.5% ca serie bruta si 4.1% ajustata sezonier fata de aceeași perioada din 2023. Creșteri semnificative, fata de aprilie 2023, au fost observate in comerțul cu piese si accesorii auto (+31.4%), comerțul cu autovehicule (+18.7%), si comerțul cu motociclete si piese aferente (+10.6%), in timp ce activitățile de întreținere si reparare a autovehiculelor au scăzut cu 3.2%. (Sursa: INS)

Primii La Linia De Sosire

Inflația din Marea Britanie a atins, pentru prima data in ultimii 3 ani, ținta de 2% propusa de Banca Centrala a Angliei (BOE). In ciuda unei scăderi substanțiale a inflației in ultima perioada, analiștii nu acordau o șansa mai mare de 5% pentru scăderea dobânzii de referință la întâlnirea BOE de joi. Unul din motive îl poate constitui inflația preturilor serviciilor, esențială pentru a înțelege presiunile interne asupra preturilor, care a ajuns la 5.7%, cu 0.2% peste estimările economiștilor dintr-un sondaj oferit de Reuters. (Sursa: CNBC)

Rezultate Mixte Pentru EV Chinezești

Producătorii majori de vehicule electrice au avut rezultate mixte, in China, săptămâna trecuta. Vânzările Nio au scăzut la 3,400, ale Li Auto la 10,500, in timp ce vânzările Xpeng au crescut la 2,100, iar ale Tesla au scăzut la 11,700. Vânzările BYD au crescut la 57,200, iar ale Xiaomi EV la 2,500. BYD a vândut 331,817 vehicule noi, in mai, aproape de recordul sau din decembrie 2023. Xiaomi EV a lansat modelul SU7 in martie si va începe producția in doua schimburi din iunie. Tesla a vândut 55,215 vehicule in mai, exporturile fabricii din Shanghai scăzând la 17,358 unități. (Sursa: CNEVPOST)

OMV Petrom Pret curent 0.7600 RON (1.33% ) MCap 47.3B P/E 11.9944

OMV Petrom a confirmat progresele semnificative pentru a fi la zi cu Strategia 2030, prin care se asigura o evoluție către un viitor cu emisii reduse de carbon, concomitent cu creșterea dividendelor. Astfel, compania a precizat ca a crescut si accelerat proiectele cu emisii de carbon reduse si zero, prognozând ca va atinge o capacitate de energie electrica verde de 2.5 GW către 2030 si peste 5,000 de puncte de încărcare a vehiculelor electrice, iar pana in anul 2050 este estimat sa atingă neutralitatea din punct de vedere al emisiilor de carbon. In același timp, OMV Petrom a asigurat investitorii ca proiectul Neptul Deep progresează conform planului in vederea primelor livrări de gaze in 2027. In alte știri, s-a precizat ca prețul acțiunilor SNP înregistra o creștere cu +2.6% in prima ora de tranzacționare, după ce compania a anunțat propunerea unui dividend special de 0.03 RON/acțiune, adică 1.9 mld. RON. Calculat la ultimul preț de închidere, randamentul dividendului special se ridica la 4%. (Surse: BVB;ZF.ro)

One United Properties Pret curent 0.880 RON ( -1.35% ) MCap 3.36B P/E 7.402

One United Properties a informat piața cu privire la faptul ca filiala One United Tower a contractat o finanțare bancara de 47 mil. EUR de la Banca Transilvania, care va fi utilizata pentru rambursarea in integralitate a creditului contractat de aceasta in 2021 de la Black Sea Trade and Development Bank. Banii au fost folosiți pentru dezvoltarea clădirii de birouri One Tower, parte a One Floreasca City. (Sursa: BVB)

Ferrari NV Pret curent 414.36 USD ( -0.41% ) MCap 106B

Ferrari va lansa primul sau vehicul electric (EV) anul viitor, cu un preț de cel puțin 500,000 EUR conform unei surse citate de Reuters. Prețul, care nu include extraoptiunile ce pot adauga 15-20%, depășește media de 350,000 EUR pentru un Ferrari din primul trimestru al acestui an. Noua fabrica din Maranello va creste capacitatea de producție pana la 20,000 de unități anual. Deși exista riscuri legate de exclusivitate, cererea pentru modelele Ferrari rămâne ridicata, cu liste de așteptare de pana la doi ani. (Sursa: Reuters)

Apple Inc. Pret curent 214.29 USD ( -1.10% ) MCap 3.36T P/E 35.50

Wedbush Securities considera ca anunțurile recente ale Apple despre capabilitățile sale de inteligenta artificiala marchează un "moment istoric" si vor cataliza atingerea unei capitalizări de piață de 4,000 mld. USD intr-un an. La conferința anuala a dezvoltatorilor, Apple a prezentat sistemul sau AI, Apple Intelligence, integrat in iOS si ChatGPT in asistentul vocal Siri. Deși inițial primite cu reticenta, acțiunile Apple au crescut cu peste 7%, adăugând aproape 217 mld. USD in valoare de piață. Analistul Dan Ives de la Wedbush prevede o creștere uriașa datorita noilor tehnologii AI integrate in viitoarele modele iPhone. (Sursa: SeekingAlpha)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Pret curent 179.690 USD (1.38% ) MCap 933B

TSMC a depășit săptămâna trecuta Berkshire Hathaway, devenind a 8-a cea mai valoroasa companie la nivel mondial in ceea ce privește capitalizarea bursiera. Creșterea de 73% din acest an a ridicat capitalizarea bursiera la mica distanta de pragul de 1,000 mld. USD. Mai multe bănci de investiții si-au majorat recent preturile țintă pentru TSMC, citând creșterea legata de inteligenta artificiala si potențiale creșteri de preturi in 2025 pentru a impulsiona veniturile. Spre exemplu, analiștii de la Goldman Sachs sunt cei mai optimiști, prognozând o creștere a cotației de 19% in perioada următoare. (Sursa: Bloomberg)

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville.

SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

