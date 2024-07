Probleme globale cauzate de un update – TradeVille

Comerțul Cu Autovehicule, In Scădere

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule si motociclete a scăzut fata de luna precedenta ca serie bruta cu 6.4%, si ca serie ajustata in funcție de numărul de zile lucrătoare si de sezonalitate cu 11.8%. Fata de anul trecut, dinamica se păstrează, marcând o scădere de 7.3% ca serie bruta, si de 3.3% ca serie ajustata. (Sursa: INS)

Vesti Bune Pentru Sistemul Energetic National

Vineri dimineața, centralele eoliene au produs aproximativ 20% din energie, o veste foarte buna pentru Sistemul Energetic National care a fost pus sub mare presiune in ultimele săptămâni. Totodată, producția din fotovoltaice ajuta la eliberarea presiunii puse pe Hidroelectrica si termocentrale care au fost nevoite sa funcționeze la maximum in perioada recenta. (Sursa: Economedia)

Probleme Globale Cauzate De Un Update

O actualizare efectuata de firma de securitate cibernetica CrowdStrike a dus la o întrerupere majora, la finalul, care a afectat companii la nivel global. Bursa din Londra, Sky News, companii aeriene, firme de telecomunicații, bănci si alte întreprinderi la nivel global s-au numărat printre cele mai afectate. Eroarea celor de la CrowdStrike a afectat in mod direct si sistemele Windows din întreaga lume, lucru care a dus la o scădere a cotației Microsoft in ședința de pre-market. (Sursa: CNBC)

Vesti Din China

Liderii chinezi si-au manifestat dorința de a dubla eforturile de stimulare a sectorului tehnologic, potrivit primelor informații după încheierea celui de al treilea Plenum. Raportul a afirmat angajamentul Beijingului de a echilibra dezvoltarea cu asigurarea securității naționale. De asemenea, China dorește sa îmbunătățească noul sistem de mobilizare a resurselor la nivel național pentru a realiza progrese tehnologice esențiale. (Sursa: CNBC)

Holde Agri Invest- Clasa A Pret curent 0.770 RON ( -3.02% ) MCap 93.3M P/E -2.741

Holde Agri Invest, una dintre cele mai mari companii din agribusinessul autohton, a anunțat ca Daniel Adam, director financiar, a demisionat din funcție in urma invocării unor motive personale. In 2024, prețul acțiunii afișează o dinamica de -20.6% pe fondul unui rulaj de 6.23 mil. RON. (Sursa: ZF)

Jt Grup Oil Pret curent RON ( ) MCap

Distribuitorul de carburanți JT Group Oil va intra la tranzacționare pe piața AeRO in mai puțin de 3 săptămâni, pe 6 august conform informațiilor primite de ZF. Societatea a atras 20 mil. RON prin oferta publica inițială derulata la sfârșitul lunii mai, in condițiile in care își propusese sa atragă 65 mil. RON. In cadrul ofertei au participat 2,163 de investitori. (Sursa: ZF)

Amazon Com Inc Pret curent 183.350 USD ( -0.22% ) MCap 1.9T P/E 145.466

Amazon a anunțat ca Prime Day 2024 a generat vânzări record. Gigantul comerțului electronic a declarat ca mai multe milioane de membri Prime au făcut cumpărături in cele doua zile ale evenimentului, comparativ cu anul trecut. Adobe Analytics a dezvăluit estimările de vânzări care arata o creștere de 11% fata de 2023, ajungând la un total de 14.2 mld. USD. Adobe a subliniat faptul ca consumatorii au preferat sa achiziționeze de pe dispozitivele mobile. (Sursa: Seeking Alpha)

Meta Platforms Inc (facebook) Pret curent 480.5000 USD (0.91% ) MCap 1.22T P/E 54.3307

Meta Platforms Inc. este in negocieri pentru a cumpăra o participație minoritara de 3-5% din EssilorLuxottica S.A., producătorul ochelarilor de soare Ray-Ban, ca parte a strategiei sale de extindere a ofertei de ochelari „smart”. Aceasta investiție ar întări parteneriatul Meta cu gigantul de lux al industriei ochelarilor, consolidând eforturile sale in tehnologie de realitate virtuala si augmentata. (Sursa: Bloomberg)

AIRBUS Pret curent 131.78 EUR (0.69% ) MCap 103B

Airbus a obținut certificarea europeana pentru cel mai nou model din seria sa de avioane cu un singur culoar, A321XLR pentru distante lungi, a declarat un purtător de cuvânt, vineri. De la începutul anului, prețul acțiunii AirFrance s-a depreciat cu 5%, comparativ cu competitorul Boeing, ale cărui acțiuni s-au depreciat cu 29.95%. (Sursa: Reuters)

Broadcom Ltd (după fuziune) Pret curent 159.300 USD ( -0.76% ) MCap 64.9B P/E 4.680

Broadcom a purtat discuții cu OpenAI, startup-ul de inteligenta artificiala generativa susținut de Microsoft, cu privire la construirea unui nou cip de inteligenta artificiala. Eforturile de a crea propriul cip de server AI, care la rândul sau, ar putea reduce dependenta de Nvidia, fac parte din viziunea directorului executiv Sam Altman. Acesta s-a plâns in mod public de lipsa de acces la infrastructura AI. (Sursa: Seeking Alpha)

