Problemele băncilor tulbură bursele europene – TradeVille

Romanii Câștiga Mai Putin Fata De Luna Decembrie

Câștigul salarial mediu net, raportat in luna ianuarie 2023, a fost de 4,254 RON, reprezentând o scădere de 3.3% fata de luna decembrie 2022. Similar, câștigul mediu lunar brut a fost cu 3.9% mai mic fata de ultima luna din 2022. După un an caracterizat de o inflație rampanta, câștigul salarial mediu net din ianuarie 2023 a fost cu 15% mai mare fata de cel din ianuarie 2022. (Sursa: INSSE)

Problemele Băncilor Tulbura Bursele Europene

Bursele europene au scăzut puternic in timpul ședinței de tranzacționare de miercuri, ca urmare a crizei sectorului bancar american, la care s-au adăugat vesti negative cu privire la banca Credit Suisse. Numeroase acțiuni ale unor bănci europene, printre care BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank sau UniCredit, au fost suspendate temporar de la tranzacționare. Declinul cotațiilor acestora, din timpul ședinței de tranzacționare au depășit, pe alocuri 10%. Indicele bursier pan-european, Europe Stoxx 600, a scăzut cu 2.6%, întrucât acțiunile tuturor sectoarelor din componenta sa, cu excepția sectorului de îngrijire a sănătății, s-au tranzacționat in scădere fata de închiderea de marți. (Sursa: CNBC)

Preturile Angro Scad Neașteptat, In SUA

Preturile angro din SUA au înregistrat un declin neașteptat de 0.1%, in luna februarie 2023 fata de luna ianuarie 2023, in contrast cu estimările de creștere de 0.3% ale economiștilor. Este a doua scădere lunara din ultimele 6 luni. Mai mult, in acest an, in luna februarie fata de luna ianuarie, vânzările cu amănuntul au scăzut cu 0.4%. In ianuarie, creșterea lunara revizuita a fost de 3.2%, cea mai mare valoare din martie 2021. (Sursa: CNBC)

Producția Industriala A Zonei Euro Deschide Anul In Creștere

In luna ianuarie 2023, producția industriala a zonei euro a crescut cu 0.9% fata de luna ianuarie 2022, depășind anticipările economiștilor, care anticipau o creștere de 0.2%. Astfel, producția industriala revine in teritoriul pozitiv, după o scădere de 2%, in luna decembrie 2022 fata de luna decembrie 2021. (Sursa: Trading Economics)

Fondul Proprietatea Preț curent 2.110 RON ( -1.86% ) MCap 13.1B P/E 4.737

Hidroelectrica, compania controlata in proporție de 80% de statul roman si 20% de FP, a încheiat un parteneriat de joint-venture cu Masdar – una dintre cele mai importante companii de energie regenerabila din lume, in scopul de a dezvolta, investi, construi si exploata proiecte de energie verde in Romania. In alte știri, Fondul Proprietatea a raportat un VUAN de 2.5728 RON/acțiune, pentru data de 28 februarie 2023, o valoare aproape identica cu VUAN aferent datei de 31 ianuarie 2023. Prețul de închidere al lunii februarie era cu 18% mai mic decât VUAN (fata de un discount de 21% realizat la finalul lunii ianuarie 2023). Valoarea participației Fondului in Hidroelectrica a rămas aproape nemodificata fata de sfârșitul lunii ianuarie. (Surse: ZF;raport lunar FP (1);raport lunar FP (2))

Teraplast Preț curent 0.5570 RON (0.00% ) MCap 1.21B P/E 78.9459

După o modificare a componentei sale, Bursa de Valori din Viena a inclus acțiunea TeraPlast in indicele ROTX EUR, intrarea fiind in vigoare de la 20 martie 2023. Romanian Traded Index (ROTX) este un indice de preț ponderat in funcție de capitalizarea de piața, alcătuit din cele mai lichide acțiuni tranzacționate la Bursa de Valori București, diseminat in timp real de Wiener Börse, Bursa de Valori de la Viena. Astfel, compania își va creste vizibilitatea si pe piețele externe, de unde poate sa atragă investitori. (Sursa: ZF)

Bucur Obor București Preț curent 15.5 RON (2.65% ) MCap 207M P/E 20.6

AGA anuala a Bucur Obor este convocata pentru data de 20/21.04.2023. Pe ordinea de zi, printre altele, Consiliul de Administrație al societății propune repartizarea integrala a profitului net al anului 2022 in categoria "alte rezerve". Profitul net este de 18.9 mil. RON (+7.7% vs. 2021). Astfel, ar fi al doilea an consecutiv fără plata unui dividend, după anul 2021. La AGA, acționarii vor vota si proiectul de buget pentru acest an, care prevede, printre altele, un rezultat net realizat distribuibil de 22.1 mil. RON (+19.8% vs. valoarea bugetata in 2022). Cu alte cuvinte, societatea ar avea posibilitatea sa distribuie sume din rezultatul net realizat in 2023, in limita cuantumului menționat anterior. (Surse: BVB (1);BVB (2))

Artego Jiu Preț curent 13.3 RON ( -0.75% ) MCap 107M P/E 8.8

Conducerea Artego S.A. a anunțat piața cu privire la convocarea AGA din data de 19.04.2023. Pe ordinea de zi, printre altele, se afla propunerea de repartizare a profitului net obținut in 2022. Astfel, din cele 12.3 mil. RON, compania propune distribuirea de dividende in valoare de 4.4 mil. RON, ceea ce rezulta intr-un dividend brut/acțiune de 0.54347 RON. Raportat la prețul de închidere din 15.03.2023, randamentul dividendului propus ar fi de 4.1%. (Sursa: BVB)

Bayerische Motoren Werke Preț curent 466.80 RON ( -0.48% ) MCap 281B

BMW se așteaptă ca peste 50% din vânzările noi sa fie reprezentate de vehicule complet electrice. In plus, compania ar putea produce un automobil alimentat cu hidrogen din 2025. Pana in 2026, BMW se așteaptă ca o treime din totalul vânzărilor sa provină din modelele electrice. In 2022, mașinile electrice au reprezentat doar 9% din vânzările producătorului. (Sursa: Reuters)

Microsoft Corporation Preț curent 262.26 USD (0.56% ) MCap 1.98T P/E 29.40

Microsoft a anunțat ca va plăti un dividend trimestrial de 0.68 USD/acțiune, pe data de 8 iunie 2023, către toți acționarii înregistrați la data de 18 mai 2023 (data ex-dividend: 17 mai 2023). Randamentul anualizat al dividendului este de 1%. Valoarea dividendului trimestrial este identica cu cea a ultimului dividend plătit de companie. (Sursa: comunicat companie)

Credit Suisse Group Ag Preț curent 1.870 USD ( -25.50% ) MCap 5.92B

Președintele Saudi National Bank, principalul acționar al Credit Suisse, cu o deținere de 9.9%, a declarat ca nu va mai furniza capital suplimentar băncii elvețiene, daca aceasta ar mai lansa o noua oferta de atragere de fonduri. Acționarul saudit, care a pierdut o treime din valoarea investiției in Credit Suisse in câteva luni, nu dorește sa treacă de pragul de dețineri de 10%. Cotația acțiunii Credit Suisse s-a prăbușit cu pana la 25%, in timpul ședinței de ieri, ajungând la un nou minim record. (Surse: Bloomberg (1);Bloomberg (2);Reuters)

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF TradeVille SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF. Agenție Brașov: (citeste).

