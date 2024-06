Producția de mașini, în creștere cu 8.16% – TradeVille

Indicele BET, La Jumătatea Anului

De la începutul anului si pana in prezent, indicele BET a înregistrat o creștere de 19%, atingând, vinerea trecuta, un maxim istoric de 18,234.8 puncte. In același timp, indicele BET-TR, care ia in calcul si dividendele, a marcat o creștere de 25%, reușind sa depășească jumătatea randamentului înregistrat in 2023, de 40%. (Sursa: ZF)

Producția De Mașini, In Creștere Cu 8.16%

Producția de autoturisme a României s-a majorat cu 8.16% in primele 5 luni ale anului, potrivit datelor ACAROM, ajungând la 246,346 unități. Din totalul mașinilor noi produse de cele doua uzine auto din Romania, 145,493 au aparținut uzinei Automobile Dacia si restul de 100,853 unități – uzinei Ford Otosan din Craiova. (Sursa: Economica.net)

Piața IPO-Urilor Din Europa, La Finalul S1 2024

Companiile europene care s-au listat la bursa in prima jumătate a anului au avut un început promițător, înregistrând o performanta peste piață. Cu toate acestea, acest lucru nu oferă o garanție ca ritmul ofertelor publice inițiale se va menține si in a doua jumătate, tulburările politice generând deja câteva retrageri de oferte de anvergura. Companiile care au strâns cel puțin 100 mil. USD din ofertele publice inițiale din acest an au înregistrat o creștere medie a prețului acțiunilor de 10% de la listare, potrivit Bloomberg, peste creșterea de 8% a indicelui Europe Stoxx 600. (Sursa: Bloomberg)

Arabia Saudita, Investiții Masive In Dezvoltare

Ads

Arabia Saudita este pe cale sa devina cea mai mare piață de construcții din lume, pe măsura ce investește sume uriașe in proiecte de dezvoltare. Valoarea totala a construcțiilor realizate in tara este prognozata sa atingă 181.5 mld. USD pana la sfârșitul anului 2028, implicând o creștere de aproape 30% fata de 2023. De la debutul inițiativei Vision 2030, introdusa acum 8 ani de printul moștenitor Mohammed bin Salman, pentru a transforma tara dependenta de producția de petrol, Arabia Saudita a lansat proiecte in valoare totala de peste 1.25 trilioane USD. (Sursa: Bloomberg)

Transelectrica Pret curent 41.95 RON ( -0.12% ) MCap 3.07B P/E 12.99

Transelectrica a anunțat piața despre finanțarea proiectului DigiTEL Power Lines of the Future din Fondul pentru Modernizare aprobat de Comisia Europeana. Valoarea nerambursabila a proiectului este de puțin peste 64 mil. EUR. Acesta consta in construirea unei linii electrice aeriene de 400 kV cu dublu circuit, intre stațiile Isaccea si Tulcea Vest si instalarea a doua celule de 400 kV in cele doua stații si utilizarea unor stâlpi inovativi cu obiectivul de a creste capacitatea de integrare a noilor surse regenerabile de energie din regiunea Dobrogea. In ale știri, societatea a anunțat încheierea unui contract cu filiala Smart SA, prestării de servicii/lucrări strategice, contractul având o valoare de 338.1 mil. RON (fără TVA). (Surse: BVB (1);BVB (2))

Ads

Rompetrol Rafinare Pret curent 0.0820 RON (3.14% ) MCap 2.17B P/E -6.5991

Rompetrol Rafinare a anunțat finalizarea retehnologizării Instalației de Hidrogen de Înaltă Puritate din cadrul rafinăriei Petrobrazi, proiect care a costat aproape 10 mil. USD. In 2024, compania a alocat o suma de 85 mil. USD pentru proiectele principale de modernizare si retehnologizare a instalațiilor din rafinăria Petromidia. (Sursa: BVB)

Digi Communications Pret curent 65.0 RON ( -1.52% ) MCap 6.5B P/E 12.2

Digi a anunțat aprobarea in cadrul AGA din 25 iunie a unui dividend brut de 1.25 RON/acțiune. Raportat la ultimul preț de închidere, randamentul dividendului este de 1.9%. Data de referință a fost setata pe 4 iulie, ex-dividend pe 3 iulie, iar data plații va fi 22 iulie. (Sursa: BVB)

Teraplast Pret curent 0.5660 RON (1.07% ) MCap 1.23B P/E 998.3116

Conform presei locale, Teraplast intra in TOP 5 companii, după mărimea cifrei de afaceri aferenta anului 2023, din județul Bistrița. Astfel, compania se poziționează pe locul 5 cu o cifra de afaceri de 32.6 mil. RON. Pe primul loc se afla Leoni Wiring System, cu venituri in suma de 48.9 mil. RON. (Sursa: BistritaBusiness)

Ads

Fdi ETF BET Patria-Tradeville Pret curent 28.920 RON (0.38% ) MCap 354M P/E 25.670

La jumătatea lunii trecute, activele fondului tranzacționat la bursa (ETF) BET Patria TradeVille au depășit, in premiera, pragul de 300 mil. RON, in creștere cu 81% de la începutul anului. Ca urmare a creșterii semnificative a activelor fondului, administratorul ETF-ului a anunțat recent reduceri de costuri de operare, începând cu data de 1 iulie. ETF-ul BET Patria TradeVille, primul astfel de fond listat la BVB, este cel mai mare ETF din Europa Centrala si de Est in funcție de active, excluzând Rusia, potrivit unei analize realizate de Patria Asset Management, una dintre principalele companii locale de gestionare a investițiilor. (Sursa: ZF)

OMV Petrom Pret curent 0.7720 RON ( -0.13% ) MCap 48.1B P/E 12.1838

OMV Petrom va aloca, in următorii ani, cca. 150 mil. EUR anual si mai apoi pana la 300 mil. EUR pe an pentru proiecte privind captarea si stocarea carbonului, având ca target o alocare de 2 mil. tone/an capacitate, începând cu 2030. Cu toate acestea, compania atrage atenția asupra faptului ca este nevoie de atenția autorităților pentru dezvoltarea acestor proiecte. (Sursa: Economica.net)

Ads

Romcab Mures Pret curent 0.0348 RON ( -2.79% ) MCap 35.3M P/E -1.8874

Producătorul de cabluri Romcab a anunțat marți ca grupul austriac Meinhart Kabel a depus o cerere de intrare in faliment a companiei la Tribunalul Specializat Mures, deși Romcab are de recuperat datorii de peste 21 mil. EUR de la Meinhart. Acțiunile Romcab au scăzut cu 30% de la declararea falimentului acționarului majoritar Sadalbari si au pierdut 57% din valoare in acest an. Compania, evaluata la circa 35 mil. RON, a raportat afaceri in scădere cu 75% si pierderi nete de 36.6 mil. RON in T1 2024. (Sursa: ZF)

Novo Nordisk A/s Pret curent 147.39 USD (3.59% ) MCap 335B

Novo Nordisk a anunțat ca medicamentul sau de slăbit, Wegovy, a fost aprobat in China pentru gestionarea greutății pe termen lung, vizând persoanele cu obezitate si cel puțin o comorbiditate legata de greutate. Aceasta aprobare deschide piață chineza, unde peste jumătate din populația de 1.4 miliarde este supraponderala sau obeza. Aprobarea vine înaintea expirării in 2026 a brevetului Semaglutide in China, pe fondul creșterii concurentei din partea producătorilor interni de medicamente care dezvolta versiuni generice. Aceasta urmează succesului înregistrat de medicamentul pentru diabet Ozempic al Novo Nordisk in China si unei investiții recente de 4.1 mld. USD in extinderea producției in SUA pentru a face fata cererii in creștere. (Sursa: CNBC)

Ads

AIRBUS Pret curent 134.66 EUR ( -9.49% ) MCap 106B

Acțiunile Airbus au scăzut cu aproape 11% marți, după ce compania a anunțat ca își reduce obiectivele financiare pentru 2024, citând probleme legate de lanțul de aprovizionare si costuri suplimentare in divizia sa de sisteme spațiale. Compania se așteaptă ca profitul sau ajustat înainte de dobânzi si impozite sa fie de aproximativ 5.5 mld. EUR, in scădere de la o estimare anterioara de 6.5-7 mld. EUR, si intenționează sa livreze aproximativ 770 de aeronave comerciale in acest an, in scădere de la un obiectiv de aproape 800. De asemenea, Airbus si-a amânat creșterea producției pentru avionul A320 si a recunoscut costuri semnificative legate de programele sale de telecomunicații, navigație si observare. Rezultatele semestriale ale companiei vor fi publicate pe 30 iulie. (Sursa: CNBC)

Oracle Corporation Pret curent 138.58 USD ( -0.94% ) MCap 379B

Oracle a avertizat ca o potențială interdicție a TikTok in SUA, care ar rezulta dintr-o lege semnata de președintele Biden prin care ByteDance trebuie sa vândă TikTok, ar putea avea un impact negativ asupra veniturilor si profitului sau. Oracle furnizează infrastructura cloud esențială pentru TikTok, care are peste 150 de milioane de utilizatori in SUA. Raportul anual al companiei a evidențiat preocupările legate de faptul ca pierderea TikTok ca client ar putea afecta in mod semnificativ activitatea sa daca nu poate redistribui rapid capacitatea. Tensiunile legate de proprietatea chineza a TikTok persista din 2020, Oracle fiind implicata in eforturile de a menține TikTok operațional in SUA. (Sursa: CNBC)

Nvidia Pret curent 124.3500 USD (5.32% ) MCap 314B P/E 30.4257

Acțiunile Nvidia au scăzut cu 13% in trei zile consecutive, inclusiv o scădere de 6.7% luni, după ce săptămâna trecuta au devenit pentru scurt timp cea mai valoroasa companie din lume. Acest declin a declanșat scăderi similare ale companiilor tehnologice conexe, precum Super Micro Computer, Dell, Arm, Qualcomm si Broadcom, toate beneficiind anterior de boom-ul AI. In ciuda acestei scăderi recente, valoarea Nvidia aproape s-a triplat in ultimul an, depășind pentru scurt timp Apple si Microsoft. Analiștii sugerează ca investitorii sunt probabil blocați in câștiguri după o perioada de creștere semnificativa, deși cererea pentru GPU-urile Nvidia pentru inteligenta artificiala rămâne puternica. (Sursa: CNBC)

Deschide Cont la TradeVille

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Ads