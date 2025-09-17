Producția de mașini, în scădere – TradeVille

Producția de mașini, în scădere

Producția de mașini din România a scăzut cu 2.7% în primele opt luni din 2025, ajungând la 346.800 de unități. Scăderea este influențată în principal de uzina Dacia de la Mioveni, care a produs 185.490 de autoturisme, cu aproape 8% mai puțin decât anul trecut. În schimb, Ford Otosan Craiova a înregistrat o creștere de aproape 4%, asamblând 161.310 mașini. Per total, Ford a depășit din nou Dacia ca volum lunar în iulie și august. (Sursa: Economica.net)

Cheltuielile bugetare cresc mai accelerat decât veniturile

În august 2025, prima lună cu noile creșteri de TVA și accize, veniturile bugetare au ajuns la 49 mld. RON, în timp ce cheltuielile au urcat la 59 mld. RON. Astfel, deși încasările statului au crescut cu 5 mld. RON față de anul trecut, cheltuielile au avansat cu 6 mld. RON, ritm mai accelerat decât veniturile. Reduceri semnificative s-au înregistrat doar la educație, în timp ce alte economii au fost marginale. Per ansamblu, deficitul bugetar pe primele șapte luni din 2025 s-a menținut la 76.4 mld. RON, reprezentând 4.04% din PIB. (Sursa: Economica.net)

Vânzările cu amănuntul în SUA

Vânzările cu amănuntul din SUA au crescut cu 0.6% în august 2025, peste așteptările pieței (0.2%), menținând același ritm ca în iulie. Cele mai mari avansuri au fost înregistrate la comercianții online, îmbrăcăminte, articole sportive și restaurante, în timp ce scăderi s-au consemnat la magazinele diverse, mobilă și produse de îngrijire personală. (Sursa: Trading Economics)

Ads

Industria farmaceutică pune presiune

Industria farmaceutică pune presiune pe guvernul britanic, după ce AstraZeneca, Merck și Eli Lilly au suspendat proiecte importante, invocând lipsa unui cadru competitiv și redirecționând investițiile spre SUA. Marea Britanie a coborât semnificativ în clasamentele atractivității pentru capital străin, iar analiștii avertizează că, fără măsuri rapide de sprijin și stimulente clare, Marea Britanie riscă să piardă teren în fața altor centre globale de cercetare și producție. (Sursa: CNBC)

OMV Petrom Preț curent 0.8530 RON (-0.64%) MCap 53.1B P/E 14.5626

Directoratul OMV Petrom propune distribuirea unui dividend special brut de 0.0200 RON/acțiune, care conduce la o valoare totală a dividendelor speciale de 1,246 mil. RON. Împreună cu dividendul de bază aprobat în aprilie (0.0444 RON/acțiune), suma totală pentru 2025 ar ajunge la 0.0644 RON/acțiune, echivalentul unui randament de 9.1%, raportat la prețul de închidere al acțiunii din data de 30 decembrie 2024, de 0.709 RON/acțiune. Propunerea, avizată de Consiliul de Supraveghere pe 16 septembrie 2025, urmează a fi votată în AGA din 23 octombrie 2025. Dacă va fi aprobată, acționarii înregistrați la 11 noiembrie 2025 (Ex-Date: 10 noiembrie) vor încasa dividendele speciale pe 3 decembrie 2025. (Sursa: BVB)

Ads

Digi Communications Preț curent 89.0 RON (-0.89%) MCap 8.9B P/E 4.7

Digi clarifică informațiile apărute în presă privind o posibilă listare a Digi Spain sau vânzarea participației deținute. Grupul menționează că evaluează constant opțiuni strategice pentru dezvoltarea activității și optimizarea structurii de capital, inclusiv la nivelul subsidiarei din Spania, proces ce poate presupune implicarea unor consultanți. Totuși, Digi subliniază că nu intenționează să piardă controlul asupra filialelor principale, inclusiv Digi Spain, și rămâne concentrat pe creșterea valorii pe termen lung. Compania reamintește angajamentul de a informa transparent investitorii, respectând cerințele legale aplicabile. (Sursa: BVB)

SC Bursa de Valori București Preț curent 39.5 RON (0.00%) MCap 349M P/E 72.9

Bursa de Valori București va fi acționar în noua bursă de valori din Chișinău, proiect lansat oficial ieri prin semnarea unui memorandum între parteneri. Alături de BVB, printre acționari se numără statul Republicii Moldova, bănci precum MAIB, OTP Bank, Moldindconbank și MK Kredit, dar și asiguratori ca Donaris și MOLDASIG. Noua bursă urmează să devină operațională în următoarele 6–12 luni. Inițiativa marchează un pas important pentru dezvoltarea pieței financiare din Republica Moldova și pentru consolidarea legăturilor economice cu România. (Sursa: ZF)

Ads

Visual Fan - Allview Preț curent 20.20 RON (-0.49%) MCap 135M P/E 86.54

Allview, brandul deținut de Visual Fan, a lansat gama de mașini de spălat rufe Sensy cu inteligența artificială integrată. Lansarea face parte din strategia pe termen lung a companiei de a diversifica portofoliul prin produse care îmbină tehnologia avansată, designul funcțional și soluțiile inteligente. (Sursa: BVB)

S.p.e.e.h. Hidroelectrica Preț curent 121.20 RON (-1.22%) MCap 54.5B P/E 18.02

Fondul de pensii BCR Pensii, care deținea investiții de 373 mil. RON în acțiuni Hidroelectrica la finalul lunii mai 2025, consideră că relansarea creșterii prețului acțiunilor companiei depinde de calitatea și independența guvernanței. Potrivit directorului Radu Crăciun, aceasta ar trebui să fie orientată strict către performanța financiară și operațională, cu o viziune pe termen lung. Acțiunile Hidroelectrica au stagnat în 2025, în timp ce indicele BET a avansat cu 24%. Lipsa unor investiții majore nu este singura explicație, susține acesta, ci mai ales modul în care compania își definește și urmărește obiectivele. (Sursa: ZF)

Ads

Alphabet Inc. - clasa A Preț curent 251.16 USD (-0.18%) MCap 3.29T

Alphabet a anunțat o investiție de 5 mld. GBP (6.8 mld. USD) în Marea Britanie, destinată extinderii activităților în inteligența artificială și construirii unui nou centru de date la Waltham Cross. Măsura coincide cu vizita lui Donald Trump, în cadrul căreia OpenAI și Nvidia vor confirma investiții similare, iar SUA și UK vor semna un parteneriat pentru accelerarea proiectelor nucleare. (Sursa: Bloomberg)

Shell Plc - Adr Preț curent 72.33 USD (0.92%) Mcap

Curtea Constituțională a Africii de Sud a început marți audierile într-un proces decisiv dintre Shell și activiștii de mediu, legat de explorarea offshore de pe “Wild Coast”. Disputa, declanșată în 2021 după ce Shell a inițiat o campanie de studii seismice fără o consultare adecvată a comunităților locale, a dus la mai multe hotărâri nefavorabile companiei în instanțele inferioare. Verdictul Curții Constituționale va stabili dacă dreptul de explorare al Shell rămâne valid sau trebuie anulat definitiv, având implicații majore pentru viitorul industriei petroliere offshore din Africa de Sud, unde și TotalEnergies are planuri de foraj după descoperirile recente din Namibia. (Sursa: Bloomberg)

Ads

Deschide Cont la Tradeville

Această prezentare factuală este realizată de Departamentul de Analiză Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanțele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influența randamentul investiției. Nu există instrument financiar fără risc (citește). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, [email protected]. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementată de ASF Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

Ads