Producția industrială, în scădere în 2024 -TradeVille

Câștigul salarial mediu, in creștere

În luna decembrie 2024, câștigul salarial mediu brut a fost 9,251 RON, cu 4.8% mai mare decât în luna noiembrie 2024, in timp ce salariul mediu net a ajuns la 5,645 RON. Cele mai mari valori pentru salariile medii nete s-au înregistrat in activitățile de servicii in tehnologia informației (inclusiv activități de servicii informatice) si in extracția petrolului brut si a gazelor naturale, iar cele mai mici in fabricarea articolelor de îmbrăcăminte si in hoteluri si restaurante. (Sursa: INS)

Producția industriala, în scădere în 2024

Producția industriala a scăzut cu 13.9% in luna decembrie 2024, fata de luna noiembrie 2024, ca serie bruta, dar a fost cu 0.8% mai mare comparativ cu perioada similara din 2023. Per total, in 2024, producția industriala a scăzut cu 1.5% ca serie bruta, comparativ cu anul 2023. (Sursa: INS)

Economia Marii Britanii, in creștere cu 0.1%

Economia Marii Britanii a crescut cu 0.1% in trimestrul al patrulea, depășind așteptările analiștilor, după stagnarea din trimestrul anterior. Creșterea a fost susținuta de sectoarele serviciilor si construcțiilor, in timp ce producția a scăzut. Banca Angliei a redus dobânda la 4.5% pe fondul inflației in scădere, iar prognoza de creștere economica pentru 2025 a fost revizuita in jos, de la 1.3% la 0.5%. Planurile fiscale ale guvernului au fost criticate pentru impactul asupra companiilor si investițiilor. (Sursa: CNBC)

Indicele preturilor de producție în SUA, în creștere

Indicele preturilor producătorilor a crescut in ianuarie cu 0.4%, date ajustate sezonier, peste așteptările de 0.3%, semnalizând persistenta presiunilor inflaționiste. Indicele PPI de baza, care exclude alimentele si energia, a crescut cu 0.3%, in linie cu prognozele analiștilor. Datele vin după o creștere de 0.5% a indicelui preturilor de consum (CPI) si o rata anuala a inflației de 3%, mult peste ținta Fed de 2%. (Sursa: CNBC)

Roca Industry Holdingrock1 Preț curent 0.800 RON (0.63% ) MCap 198M P/E 57.546

ROCA Industry a informat piața cu privire la includerea acțiunilor sale in indicii MSCI Frontier IMI si MSCI Romania IMI, in urma revizuirii efectuate de MSCI in februarie 2025. Modificarea va intra in vigoare pe 1 martie 2025, iar ROCA Industry devine una dintre cele doua noi companii romanești adăugate, crescând numărul total al companiilor romanești incluse in acești indici la 36. (Sursa: BVB)

Barclays Plc Preț curent 2.9180 GBP ( -5.18% ) MCap 46.9B

Barclays a raportat un profit brut de 8.108 mld. GBP in 2024 (+24%), peste estimările de 8.081 mld. GBP, si un profit net de 5.316 mld. GBP (+24%), sub așteptările de 5.449 mld. GBP. Veniturile din T4 au crescut la 6.96 mld. GBP, fata de 5.6 mld. GBP in T4 2023, dar profitul net din T4, de 965 mil. GBP, a fost sub estimarea de 994 mil. GBP. Acțiunile au scăzut cu 5.51%, după ce perspectivele pentru 2025 si 2026 nu au impresionat investitorii. (Sursa: CNBC)

Unilever Plc Preț curent 44.81 GBP ( -5.68% ) MCap 115B

Unilever a înregistrat in al patrulea trimestru o creștere de 4% a veniturilor, sub estimarea de 4.1%, iar pentru întreg anul, crestarea a fost de 4.2%, ușor sub consensul de 4.3%. Acțiunile au scăzut cu 7.1% după avertismente privind un început lent al anului 2025, deși compania anticipează o revenire in a doua jumătate si o creștere anuala intre 3% - 5%. (Sursa: CNBC)

Sony Group Corporation Adr Preț curent 23.38 USD (6.42% ) MCap 29.2B

Sony si-a majorat prognoza pentru întregul an după ce a înregistrat vânzări solide de PlayStation 5 in perioada sărbătorilor. Sony a declarat ca se așteaptă acum ca vânzările pentru întregul an 2024 sa ajungă la 13.2 tril. JPY, cu 4% mai mult fata de prognoza din noiembrie. Gigantul tehnologic japonez a ridicat si prognoza pentru profitul operațional anual cu 2%, la 1.34 tril. JPY. Sony a vândut 9.5 mil. unități ale consolei PlayStation 5 in trimestrul încheiat in decembrie, fata de 8.2 mil. în aceeași perioada a anului trecut. (Sursa: CNBC)

Apple Inc. Preț curent 240.29 USD (1.44% ) MCap 3.79T

Presedintele Alibaba Group, Joe Tsai, a confirmat joi, la Summit-ul Guvernelor Mondiale din Dubai, ca Alibaba si Apple vor colabora pentru a integra inteligenta artificiala Alibaba in dispozitivele iPhone vândute în China. Vestea parteneriatului, raportat initial de The Information marți, a dus la o creștere a acțiunilor Alibaba si Apple. (Sursa: CNBC)

Coinbase Global Preț curent 288.450 USD (4.93% ) MCap 72.4B

Coinbase a raportat aseară rezultate pentru trimestrul al patrulea peste așteptările analiștilor, înregistrând cele mai mari venituri trimestriale din ultimii trei ani, susținute de un rally post-electoral puternic, care a dus preturile criptomonedelor la noi maxime la sfârșitul anului trecut. Veniturile au totalizat 2.3 mld. USD, fiind in creștere cu peste 130% fata de T4 2023 si peste estimările analiștilor de 1.88 mld. USD. Profitul net a urcat de aproape 5 ori mai mult fata de T4 2023, pana la 1.3 mld. USD vs 273 mil. USD anul trecut, profitul net pe acțiune situandu-se la 4.68 USD, mult peste estimările analiștilor de 1.81 USD. (Sursa: CNBC)

Airbnb Inc Preț curent 139.120 USD ( -1.00% ) MCap 100B

Airbnb a încheiat cel de-al patrulea trimestru din 2024 cu venituri in creștere cu 12% yoy, in valoare de 2.48 mld. USD, depășind estimările analiștilor de 2.42 mld. USD. Profitul net a atins 461 mil. USD, marcând o creștere de 19% vs T4 2023, in timp ce volumul brut de rezervări (eng. Gross Booking Value) a fost de 17.6 mld. USD, in creștere cu 13% yoy, susținut de o creștere puternica a numărului de nopți si experiențe rezervate, precum si de o creștere modesta a tarifului mediu zilnic. Numărul de nopți si experiențe rezervate a crescut cu 12% fata de T4 2023, fiind in creștere in toate regiunile. Profitul net pe acțiune a fost de 0.73 USD, in timp ce analiștii estimau o valoare de 0.58 USD/acțiune. (Surse: Airnbn;CNBC)

Palo Alto Networks Inc Preț curent 197.830 USD (0.56% ) MCap 59.1B

Palo Alto Networks a raportat pentru al doilea trimestru fiscal un EPS Non-GAAP de 0.81 USD, depășind estimările analiștilor cu 0.03 USD, iar veniturile de 2.26 mld. USD au depășit așteptările cu 20 de mil. USD. Pentru trimestrul al treilea compania prognozează venituri intre 2.26 si 2.29 mld. USD (+14-15% vs anul precedent), mijlocul intervalului depășind ușor consensul analiștilor de 2.27 mld. USD. Profitul net ajustat pe acțiune este prognozat sa atingă 0.76-0.77 USD vs 0.76 USD estimat de analiști. (Sursa: Seeking Alpha)

