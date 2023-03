Profit record pentru cele mai mari trei bănci din România - TradeVille

Profit Record Pentru Cele Mai Mari Trei Bănci Din România

Profitul net, la nivelul sistemului bancar romanesc, a ajuns, la sfârșitul anului 2022, la un nivel record, de 10.2 mld. RON, in creștere cu 24.4% comparativ cu 2021, iar activele au urcat la 701.4 mld. RON, in condițiile creșterii creditării cu un ritm mediu de 14% anual, potrivit datelor BNR. Cele mai profitabile trei bănci sunt: Banca Transilvania, cu 2.2 mld. RON in 2022 (+22% vs. 2021), urmata de Banca Comerciala Romana (BCR) cu un profit de 1.74 mld. RON (+24% vs. 2021) si BRD Groupe Societe Generale, care a înregistrat un profit de 1.3 mld. RON (+2% v. 2021). (Sursa: Economica.net)

Semne Bune La BVB Pentru 2023

Piața de capital din Romania a început anul 2023 cu dreptul, înregistrând creșteri semnificative la nivelul tuturor indicilor. Astfel, companiile listate la BVB si incluse in indicele BET-TR, care include si dividendele, au încheiat primele 2 luni cu un avans de cca. 5.6%, cea mai mare creștere fiind înregistrata de indicele pentru sectorul energie si utilități, BET-NG, cu o creștere de 9.4%. In același timp, in primele 2 luni, au avut loc 7 listări, dintre care 5 obligațiuni corporative in valoare totala de 425 mil. EUR, o listare de acțiuni de cca. 1 mil. EUR, listarea celui de-al doilea ETF la BVB si un transfer de acțiuni de pe piața AeRO pe piața Principala. (Sursa: BVB)

Rezerva Federala Se Pune In Mișcare

Rezerva Federala alături de alte 5 bănci centrale, au anunțat ca vor întreprinde acțiuni coordonate pentru a stimula lichiditatea in cadrul acordurilor de swap in USD. Astfel, băncile centrale implicate vor creste frecventa operațiunilor cu scadenta la 7 zile de la săptămânal la zilnic. Stimularea liniilor de swap va spori furnizarea de lichidități, pentru atenuarea tensiunilor de pe piețele globale de finanțare. Măsura vine pe fondul unor tensiuni in creștere, care au început cu prăbușirea a 3 creditori americani in urma cu aproximativ o săptămâna. (Sursa: Bloomberg)

Preturile Mărfurilor – Sub Presiune

In ciuda intervențiilor din weekend ale autorităților pentru a limita o posibila criza bancara, preturile mărfurilor au rămas sub presiune. Prețul petrolului brut s-a redus semnificativ, indicele de referința din SUA, West Texas Intermediate, coborând sub 65 de USD/baril, cel mai scăzut nivel de la sfârșitul anului 2021, in timp ce aurul, care a beneficiat de turbulentele bancare revenind spre pragul de 2,000 USD/uncie, a redus pierderile suferind ușoare modificări. Traiectoria preturilor mărfurilor in aceasta săptămâna va depinde, in mare parte, atât de modul in care va fi primita tranzacția Credit Suisse - UBS, precum si de stabilirea dobânzii de referința de către Rezerva Federala, in cadrul ședinței de miercuri. (Sursa: Bloomberg)

Transilvania Investments Alliance Preț curent 0.285 RON ( -0.70% ) MCap 616M P/E 9.183

Transilvania Investments Alliance propune repartizarea unui dividend brut de 0.014 RON/actiune, reprezentand un randament de 4.9%, raportat la inchiderea de ieri. Data de inregistrare este propusa pentru 31 mai 2023 (data ex-dividend: 30 mai 2023), iar 23 iunie 2023 este propusa ca data a platii. Este primul dividend din ultimii trei ani pe care societatea intentioneaza sa-l ofere actionarilor. Fata de dividendul anterior, platit in anul 2020, valoarea dividendului brut propus este mai mica cu 60.6%. (Surse: BVB (1);BVB (2))

2performant Network Preț curent 1.790 RON (3.47% ) MCap 22.1M P/E 85.874

Actionariatul 2Performant Network este convocat la AGA Ordinara & Extraordinara pentru data de 24/25 aprilie 2023. La AGOA, printre altele, acestia va fi supusa la vot modalitatea de repartizare a profitului net. Consiliul de Administratie al societatii propune ca peste 91% din profitul net din 2022 sa ramana nerepartizat, restul sumei fiind propusa pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori. Profitul net al anului 2022 a fost in suma de 258,454 RON. La AGOA, se mai propune aprobarea prelungirii mandatelor actualilor membri ai Consiliului de Administratie pentru o durata de 4 ani. Totodata, compania va solicita aprobarea contractarii unei facilitati de credit de 4 mil. RON de la Alpha Bank Romania, in cadrul programului IMM Invest Plus. (Sursa: BVB)

Abn Systems International Preț curent 1.475 RON (1.03% ) MCap 64.8M P/E 7.193

Conducerea ABN International Systems a anunțat convocarea AGA pentru data de 25.04.2023. Pe ordinea de zi se afla, printre altele, modalitatea de repartizare a profitului obținut in 2022, in valoare de 7.75 mil. RON (-19% vs. 2021). In acest sens, conducerea companiei propune distribuirea a 16% din acest profit sub forma de dividende, iar restul de 6.5 mil. RON sa rămână nerepartizat. In baza prețului de închidere din 20.03.2023, randamentul dividendului propus este de 2%. Data de înregistrare propusa este 31.05.2023, in timp ce data plații se dorește a fi 14.06.2023. (Sursa: BVB)

Rompetrol Well Services Preț curent 0.580 RON ( -2.36% ) MCap 161M P/E 91.319

Rompetrol Well Services a anunțat piața cu privire la faptul ca Președintele Consiliului de Administrație al companiei, Yedil Utekov, si-a înaintat demisia, cu efect începând cu data de 01.05.2023. Yedil Utekov fusese numit in funcție in data de 01.10.2020. (Sursa: BVB)

Aro-Palace Preț curent 0.396 RON ( -1.00% ) MCap 159M P/E 274.686

Acționariatul Aro-Palace a aprobat dividendul brut de 0.02 RON/acțiune, in cadrul ședinței AGA de ieri. Randamentul dividendului, raportat la ultimul preț de închidere, este de 5%. Data de înregistrare este stabilita pe 5 aprilie 2023 (data ex-dividend: 4 aprilie 2023), iar data plații a fost fixata pe 18 aprilie 2023. Societatea este controlata in proporție de 85.7399% de Transilvania Investments Alliance. (Surse: BVB (1);BVB (2))

Ihunt Technology Import-Export Preț curent 0.4390 RON (0.92% ) MCap 33M P/E 7.3099

iHunt Technology anunța lansarea unei noi linii de business, iHunt Home & Garden. Primul produs, care va face parte din noul segment, este robotul de tuns gazonul, iHunt Robo Mower Pro, cu o capacitate de întreținere a unei suprafețe de gazon de pana la 2500 mp. Noul prototip este controlabil prin aplicația iHunt Home, iar expedierea primelor unități va începe din 20.03.2023. (Sursa: BVB)

Volkswagen Ag Preț curent 153.15 EUR (0.20% ) MCap 69.6B P/E 4.69

Constructorul auto ceh, Skoda, deținut de Volkswagen, este nevoit sa renunțe la unele modele si sa elimine aproximativ 3,000 de locuri de munca, daca sistemul de emisii “Euro 7” va fi implementat de Uniunea Europeana. Propunerea de lege, ar înăspri limitele privind emisiile de poluanți, inclusiv oxizi de azot de către autovehicule. Sub aceasta forma, Skoda ar urma sa închidă o fabrica de producție a modelelor mici (Fabia, Scala si Kamiq), acestea reprezentând aproape o tremie din livrările Skoda din 2022. (Sursa: Reuters)

AIRBUS Preț curent 118.62 EUR (1.61% ) MCap 93.4B

Constructorul european de avioane, Airbus, plănuiește o creștere cu doua treimi a producției celor mai bine vândute aeronave, cele din familia A320neo, de la 45 pe luna in prezent, pana la 75 in 2026. De asemenea, compania intenționează sa crească forța de munca pentru al doilea an consecutiv la fabrica sa din Germania, cu 3,500 de angajați, pentru a face fata creșterii accelerate a numărului de comenzi. (Sursa: Reuters)

Credit Suisse Group Ag Preț curent 0.945 USD ( -52.99% ) MCap 2.37B

Grupul bancar elvețian UBS va fuziona cu Credit Suisse, cea din urma, fiind societatea absorbita. Acționarii Credit Suisse vor primi 1 acțiune UBS pentru fiecare 22.48 acțiuni Credit Suisse pe care le dețin in prezent. Valoarea fuziunii se ridica la 3 mld. CHF, fiind cea mai mare in sectorul bancar, din ultimii ani. In colaborare cu UBS, Credit Suisse va implementa masurile de reorganizare. La rândul ei, UBS are la dispoziție peste 100 mld. USD din partea Băncii Naționale a Elveției pentru a derula aceasta tranzacție si alte 9 mld. USD din partea guvernului elvețian. Printre potențialii perdanți se enumera deținătorii de obligațiuni clasificate ca instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar. Pierderile totale ale acestora se ridica pana la 17 mld. USD, după ce autoritatea de supraveghere financiara a Elveției a anunțat, duminica, ca va anula datoria constituita prin instrumentele respective. Ieri, acțiunile UBS si Credit Suisse s-au tranzacționat in scădere, declinurile ajungând pana la -10% (UBS), respectiv -60% (Credit Suisse). (Surse: Credit Suisse;The Wall Street Journal;CNBC)

Berkshire Hathaway Inc Preț curent 301.06 USD (2.57% ) MCap 654B

Berkshire Hathaway a răscumpărat, de la începutul anului, 4,035 acțiuni proprii din clasa A pentru care a plătit peste 1.8 mld. USD. Pana la data de 13 februarie, Berkshire răscumpărase 1,498 acțiuni proprii. Ulterior acestei date si pana pe 8 martie, ritmul răscumpărărilor s-a accelerat, compania achiziționând alte 2,537 acțiuni proprii clasa A. Acțiunile clasa A se tranzacționau, la închiderea de vineri, la un preț de 442,765 USD/acțiune. Intre anii 2020-2022, răscumpărările de acțiuni ale Berkshire au totalizat aproape 60 mld. USD. (Sursa: Reuters)

