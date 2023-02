Profit record pentru sistemul bancar - TradeVille

Profit Record Pentru Sistemul Bancar

Profitul net la nivelul sistemului bancar din Romania a ajuns in 2022 la un record de 10.2 mld. RON – in creștere cu 24.4% fata de 2021, iar suma activelor a urcat la 701.4 mld. RON, in contextul creșterii creditării cu 14% anual. Acesta a fost cel mai bun câștig anual al băncilor din ultimii ani, fiind dublu fata de cel obținut in 2020. Rentabilitatea activelor (ROA) si cea a capitalului (ROE) au înregistrat creșteri de 1.52%, respectivi 16.59% la sfârșitului anului 2022. (Sursa: ZF)

Economia Germana Intra La Apa

Economia germana s-a contractat, in ultimul trimestru din 2022, mai puternic decât se aștepta, in condițiile in care criza si inflația si-au pus amprenta asupra consumului gospodăriilor si a investițiilor de capital. Astfel, contracția economica a fost de 0.4% in T4 2022, fata de T3 2022. Economiștii se așteaptă ca trendul sa continue si in trimestrul actual. Principalele cauze sunt încrederea scăzută a managerilor din industria prelucrătoare, a consumatorilor si, de asemenea, disponibilitatea redusa din partea populației de a cheltui. Rezultatul sporește temerile pentru o posibila recesiune. (Sursa: Reuters)

Perspective Optimiste Pentru 2023

Secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, a declarat ca perspectivele economice globale sunt ușor mai bune in acest an, fata de prognoza trecuta. In același timp însă, provocările legate de inflație nu pot fi trecute cu vederea. Dinamica pozitiva este susținuta de preturile mai mici la energie si alimente, dar si de o iarna mult mai blânda decât media ultimilor ani. Cea mai mare creștere economica se așteaptă in tarile in curs de dezvoltare din Asia, iar la polul opus se afla SUA si Europa, unde se aștepta o încetinire pe parcursul anului curent. (Sursa: CNBC)

SUA – Lupta Cu Inflația Continua

Inflația in SUA a inversat trendul descendent in ianuarie, un prim semn ca FED ar putea fi nevoita sa fie mai agresiva cu politica monetara si, totodată, un motiv in plus de îngrijorare pentru investitori. Astfel, indicele de baza al preturilor cheltuielilor de consum personal a crescut cu 4.7% anual in ianuarie, in creștere de la 4.4% in decembrie si peste așteptările analiștilor, care prognozau un nivel de 4.3%. După publicarea raportului, indicii Nasdaq, Dow Jones si SP500 au scăzut cu peste 1%. (Sursa: Barrons)

Aerostar Preț curent 7.55 RON (1.34% ) MCap 1.14B P/E 13.44

Aerostar a raportat rezultate financiare record, in anul 2022, pe fondul conflictul militar din Ucraina. Cifra de afaceri a crescut la 467 mil. RON (+24.1% vs. 2021), din care 69% reprezintă exporturi. Profitul net a fost de 90.3 mil. RON (+50.6% vs. 2021). Anul trecut, compania, care a plătit neîntrerupt dividende din anul 2000 pana in prezent, a repartizat 38% din profitul net sub forma de dividende, acesta având un randament brut de cca. 2%, la data cum-dividend. (Surse: BVB (1);BVB (2);BVB (3))

2performant Network Preț curent 1.880 RON (0.53% ) MCap 23.3M

Conform rezultatelor financiare preliminare pentru anul 2022, 2Performant a raportat o cifra de afaceri aferenta anului 2022 in creștere cu 36% vs 2021. Este cea mai mare creștere de la an la an înregistrata de companie in ultimii 6 ani, si, totodată, peste nivelul prognozat in memorandumul de listare din 2020 cu 7%. Cheltuielile din exploatare au crescut cu 29%, pe fondul majorării comisioanelor datorate afiliaților si a cheltuielilor de personal. Profitul net al companiei s-a apreciat cu 137%, fata de pierderea înregistrata in 2021, depășind astfel obiectivul propus la listare. (Sursa: BVB)

Aages Preț curent 3.84 RON (1.05% ) MCap 38.4M P/E 5.38

Grupul AAGES a încheiat anul 2022 raportând un profit net consolidat de 6.8 mil. RON (+48.5% vs. 2021), in timp ce vânzările au fost cu 1.4% mai mici fata de anul 2021. Creșterea profitabilității, remarcata si la nivelul rezultatului operațional (+51.6% vs. 2021), are la baza creșterea mai accelerata a veniturilor operaționale decât a cheltuielilor. Veniturile operaționale s-au majorat cu 27.6% vs. 2021 inclusiv datorita înregistrării unor venituri de 6.9 mil. RON aferente producției in curs de execuție (vs. -3.1 mil. RON in 2021). (Sursa: BVB)

Agroland Business System Preț curent 1.200 RON ( -0.83% ) MCap 105M P/E 23.219

Agroland Business System a raportat pentru anul 2022 o cifra de afaceri preliminara (280.4 mil. RON) cu 29% mai mare fata de 2021, influențata semnificativ de veniturile din vânzarea mărfurilor. Rezultatul operațional preliminar consolidat a fost de 7.7 mil. RON – in scădere cu 37% fata de 2021, pe fondul creșterii de peste 7 ori a cheltuielilor cu materialele. Astfel, in contextul unui rezultat financiar negativ de 3.8 mil. RON, rezultatul net preliminar a fost de 3.2 mil. RON – mai mic cu 63% fata de 2021. Fluctuația preturilor la energie si cereale, inflația si întreruperile lanțurilor de aprovizionare, au diminuat marjele pentru produsele Agroland. (Sursa: BVB)

Biofarm Preț curent 0.672 RON (0.60% ) MCap 662M P/E 9.294

Biofarm a raportat pentru anul 2022 o cifra de afaceri preliminara de 276.9 mil. RON – cu 16% mai mare fata de anul 2021, iar rezultatul operațional a fost de 77.7 mil. RON (+13.3% vs 2021), pe fondul unor creșteri moderate a cheltuielilor de exploatare. Rezultatul net preliminar este de 70.9 mil. RON, in creștere cu 17.5% fata de 2021, fiind împăcat pozitiv de rezultatul financiar de 3.1 mil. RON – de 3.5 ori mai mare comparativ cu anul trecut. (Sursa: BVB)

Antibiotice Preț curent 0.608 RON (1.33% ) MCap 408M P/E 9.908

Antibiotice SA a raportat pentru 2022 o cifra de afaceri preliminara de 482.6 mil. RON – de 2.3 ori mai mare fata de 2021, iar rezultatul operațional a fost de 45.7 mil. RON (+134% vs 2021), pe fondul creșterii cheltuielilor de exploatare cu 28%. Profitul net a fost de 38.5 mil. RON – de 2.3 ori mai mare fata de 2021. Societatea si-a depășit cu mult si previziunile pentru anul 2022, cifra de afaceri si rezultatul net fiind de peste 2 ori mai mari fata de cele previzionate la începutul anului. Printre realizările societății in 2022 se mai numără si creșterea ponderii exportului la 50% din cifra de afaceri, menținerea poziției de lider mondial pentru substanța Nistatina si eficientizarea activităților prin digitalizarea platformei. (Sursa: BVB)

Mecanica Ceahlău Preț curent 0.136 RON ( -0.73% ) MCap 32.6M P/E 15.149

Mecanica Ceahlău a raportat pentru 2022 o cifra de afaceri preliminara de 48.5 mil. RON, in creștere cu 34% fata de 2021, iar rezultatul operațional a fost de 2.1 mil. RON (-17.6% vs 2021), in contextul creșterii cheltuielilor operaționale cu 61%, aceasta totalizând in 2022 cca. 13.7 mil. RON. Rezultatul net preliminar fost totuși in creștere cu 8%, totalizând 1.8 mil. RON si fiind împăcat pozitiv de rezultatul financiar mai mare dar si de impozitul pe profit in scădere cu 70.3% fata de 2021. (Sursa: BVB)

Sipex Company Preț curent 0.382 RON (0.53% ) MCap 152M

Distribuitorul de materiale de construcții, Sipex, a înregistrat in anul 2022 o cifra de afaceri in crestare cu 12.8%, susținuta atât de creșterea numărului de clienți pe canalele B2B si Retail, cat si de lansarea magazinului online “Sipex-Online.ro”, divizie ce a înregistrat cea mai semnificativa creștere a vânzărilor (+40.7% vs 2021). Este cel mai bun an de la înființarea companiei, profitul net înregistrând o creștere de 25.7% vs 2021, depășind bugetul anunțat in iunie. Planurile companiei in viitor se bazează pe extinderea pachetului de produse dar si pe continuarea investițiilor in zonele cu parcuri logistice proprii. De la începutul anului pana in prezent, acțiunile companiei s-au apreciat cu 31%, in timp ce in ultima luna avansul a fost de 26.7%. (Sursa: BVB)

Netflix Inc Preț curent 317.15 USD ( -2.01% ) MCap 141B P/E 31.43

Netflix a anunțat reducerea preturilor la abonamentele sale in unele tari, in încercarea de a menține o creștere a numărului de abonați, pe fondul unei concurente ridicate si a încetinirii cheltuielilor din partea consumatorilor. Reducerile de preț s-au înregistrat in Asia, America de Sud si in Orientul Mijlociu. In T4 2022, Netflix a reușit sa atragă un număr de 7.6 mil de abonați, după ce in prima jumătate din 2022, a înregistrat pierderi de abonați. Compania se afla in faza de pregătire a deschiderii unei entități locale in Vietnam, după ce la sfârșitul anului 2022 a finalizat evaluarea riscurilor politice si de securitate legat de funcționarea acestuia. (Sursa: Reuters)

Boeing Co Preț curent 198.15 USD ( -4.80% ) MCap 118B P/E -23.94

Săptămâna trecuta, Administrația Federala a Aviației (FAA) a declarat ca Boeing, a efectuat o analiza suplimentara asupra unei componente a fuzelajului, determinând oprirea temporara a livrărilor de avioane 787 Dreamliner. Boeing a afirmat ca, in timpul revizuirii înregistrărilor de certificare, a descoperit o eroare legata de peretele frontal de presiune al modelelor 787. Cu toate acestea, Boeing susține ca “nu exista nicio problema de siguranța in timpul zborului, dar se așteaptă ca livrările pe termen scurt sa fie afectate”. După aceste evenimente, prețul acțiunilor Boeing a scăzut cu peste 2.6%, in ședința de pre-market de vineri. (Sursa: Reuters)

