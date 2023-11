Prognoza inflației actualizată pentru 2024 – TradeVille

Record De Tranzacții La BVB

In primele 10 luni din acest an, la Bursa de Valori București, investitorii au realizat tranzacții cu acțiuni listate pe segmentul principal, in valoare de aproximativ 21 mld. RON, aproximativ dublu comparativ cu anii anteriori. De asemenea, valoarea medie zilnica tranzacționata a înregistrat o creștere de la 50.9 mil. RON in 2022, la un nivel record de 98.5 mil. RON in 2023. Tranzacțiile cu acțiuni Hidroelectrica au avut o contribuție semnificativa la acest rezultat. Numărul total al tranzacțiilor a atins, de asemenea, un nivel istoric de 1.22 mil., comparativ cu 1.19 mil. in întregul an 2022. (Sursa: ZF)

Prognoza Inflației Actualizata Pentru 2024

Banca Naționala a României (BNR) a menținut prognoza de inflație pentru finalul anului in curs la 7.5% si a majorat prognoza pentru finalul anului 2024 la 4.8%. Aceste cifre au fost prezentate de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, in cadrul raportului trimestrial asupra inflației. Isărescu a precizat ca prognoza se aliniază îndeaproape cu estimările anterioare din luna august, menținând previziunile de la sfârșitul anului, dar revizuind in sus traiectoria inflației pentru 2024 din cauza creșterilor de preturi legiferate, a ajustărilor TVA si a majorărilor de accize. (Sursa: Financialintelligence)

Prețul Petrolului Creste, In Ciuda Scăderii Cererii

Prețul petrolului a crescut, vineri, cu 1.1% pentru Brent si cu 1% pentru West Texas Intermediate (WTI), dar ambele preturi sunt pe cale sa înregistreze o scădere săptămânala de 5%. Îngrijorările pieței s-au mutat de la întreruperile de producție din Orientul Mijlociu la o scădere a cererii, evidențiata de rezultatele economice slabe ale Chinei si de comenzile mai reduse de petrol ale Chinei pentru Arabia Saudita. OPEC+ urmează sa se reunească pe 26 noiembrie pentru a discuta politica de producție, existând speculații ca Arabia Saudita si-ar putea prelungi reducerea voluntara a producției. (Sursa: Reuters)

Economia Britanica A Ajuns La Stagnare In Trimestrul Al Treilea

Economia Marii Britanii a stagnat in al treilea trimestru, marcând o încetinire fata de creșterile minime din trimestrul precedent. Creșterea anuala a rămas la 0.6%. Inflația a fost principalul obstacol in calea creșterii, conform BOE. Lindsay James, strateg de investiții, a remarcat rezistenta economiei la recesiune, dar a avertizat asupra efectelor viitoare ale ratelor ridicate ale dobânzilor, sugerând o perioada dificila pentru economia britanica pana in 2024. (Sursa: Reuters)

Bittnet Systems București Pret curent 0.2460 RON ( -0.81% ) MCap 156M P/E -23.3471

Pentru primele 9 luni ale anului 2023, grupul Bittnet a înregistrat o creștere a veniturilor cu 150%, pana la 278 mil. RON, si o dublare a EBITDA, care a ajuns la 12.3 mil. RON. Profitul operațional a revenit in teritoriu pozitiv, însumând 5.7 mil. RON, comparativ cu o pierdere de aproape 1 mil. RON in prima jumătate a anului, si fiind in creștere cu aproape 60% fata de 9L 2022. In ceea ce privește rezultatul net, compania a avut o pierdere neta consolidata de 2.3 mil. RON, marcând o redresare fata de pierderea de 4.2 mil. RON înregistrata la 30 septembrie 2022. (Surse: BVB;ZF)

Banca Transilvania Pret curent 22.60 RON ( -0.26% ) MCap 18B P/E 5.97

Banca Transilvania, cea mai mare banca din Romania după active, a raportat un profit net consolidat de 2.3 mld. RON in primele noua luni ale anului 2023, in creștere cu 37% fata de 9L 2022. Veniturile operaționale au crescut mai rapid decât cheltuielile operaționale: au fost de 5.6 mld. RON, in creștere cu 27%, in timp ce cheltuielile operaționale au marcat o creștere de 10%, ajungând la 2.75 mld. RON. Activele consolidate ale băncii au ajuns la 157.6 mld. RON, înregistrând o creștere de 12% fata de finalul anului 2022. “Au fost noua luni bune pentru Banca Transilvania, in care am crescut si mai mult volumul operațiunilor procesate de BT, iar astfel ne-am consolidat leadershipul in piața”, spune Omer Tetik, director general al băncii. (Surse: BVB;ZF)

Holde Agri Invest- Clasa Pret curent 0.924 RON (1.54% ) MCap 94.3M P/E -60.335

Conducerea Holde Agri a informat piața cu privire la publicarea Prospectului pentru majorarea capitalului social cu aport in numerar. Majorarea va avea loc in doua etape. In prima faza, intre 13.11.2023 si 13.12.2023 acțiunile noi emise vor fi oferite spre subscriere prin exercitarea dreptului de preferința de către acționarii înregistrați la data de 14.09.2023. Prețul per acțiune in prima etapa a fost stabilit la 1 RON/acțiune. După publicarea raportului despre încheierea etapei I, HAI intenționează sa apeleze la un plasament privat pentru acțiunile ramase, ale cărui caracteristici vor fi stabilite printr-o decizie ulterioara a Consiliului de Administrație. (Sursa: BVB)

Meta Estate Trust Pret curent 0.760 RON (0.00% ) MCap 71M P/E 8.156

Meta Estate Trust a informat piața cu privire la încheierea unui parteneriat cu APX IMMO PROPERTY, pentru dezvoltarea unui proiect rezidențial de tip boutique. Investiția se ridica la 6.9 mil. RON. Proiectul are 21 de apartamente si urmează sa fie finalizat in următoarele 12 luni. (Sursa: BVB)

Amazon Com Inc Pret curent 142.00 USD (1.00% ) MCap 1.49T P/E 114.02

Amazon a extins serviciile sale de livrare de produse alimentare si ridicare gratuita pentru toți clienții din orașele si localitățile din SUA in care Amazon Fresh este disponibil pentru membrii Prime. Anterior, aceste servicii erau exclusiv disponibile pentru membrii Prime. Clienții non-Prime care fac cumpărături pe platforma online a Fresh vor plăti taxe de livrare in funcție de valoarea comenzii. Compania are in plan sa extindă serviciile sale de livrare de produse alimentare si ridicare gratuita de la Whole Foods Market pentru clienții fără abonament Prime in viitorul apropiat. (Surse: Seeking Alpha;Reuters;Reuters)

Nvidia Pret curent 478.22 USD (1.84% ) MCap 1.19T P/E 115.83

Nvidia a reușit sa găsească o soluție pentru a vinde noi cipuri in China fără a încalcă restricțiile de export din SUA. Acest lucru este vital pentru companie, deoarece China generează o parte semnificativa din veniturile Nvidia. Aceste cipuri evita pragurile de performanta stabilite de legislația americana. In ciuda restricțiilor anterioare care au afectat cipurile sale H100 si A100 AI, Nvidia continua sa deservească cererea tot mai mare de calculatoare de pe piața chineza, in timp ce companiile locale dezvolta alternative la ChatGPT de la OpenAI. (Sursa: CNBC)

Meta Platforms Inc (Facebook) Pret curent 327.18 USD (1.14% ) MCap 844B P/E 37.46

Meta Platforms a încheiat un acord cu Tencent Holdings pentru a vinde, in China, o casca de realitate virtuala cu cost redus. Tencent va fi singurul vânzător al caștii in China, iar vânzările sunt așteptate sa înceapă la sfârșitul anului 2024. Acest pas ii permite Meta Platforms sa reintre pe piața chineza după 14 ani si sa concureze cu Bytedance, proprietarul TikTok, care deja vinde o casca VR numita Pico. De asemenea, acest demers al companiei vine in contextul concurentei cu headset-ul de realitate mixta Vision Pro de la Apple, care are un preț mai mare decât cel mai scump model Quest al Meta Platforms. (Sursa: Reuters)

Netflix Inc Pret curent 442.78 USD (1.75% ) MCap 197B P/E 46.52

Actorii de la Hollywood au încheiat o greva cu studiourile, obținând un contract estimat la 1 mld. USD, ce conține salarii mai mari si un bonus in funcție de performanta filmelor. Acordul, care abordează, de asemenea, problema utilizării imaginilor AI, a pus capăt unei întreruperi a activității de 118 zile si marchează o revenire la producția completa a filmelor si serialelor. Intre timp, acțiunile marilor companii de producție au crescut in urma acordului. (Sursa: Reuters)

