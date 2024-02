Prognoze pentru 2025 – TradeVille

Listarea Maib Împiedicată De Cadrul Legislativ

Maib, cea mai mare instituție de credit din Republica Moldova, cu active totale de 2.7 mld. EUR si o cota de piața de 34%, este pregătită de listarea la BVB, dar așteaptă schimbarea legislației naționale, care in acest moment împiedică accesul pe o bursa internațională. Legislația actuala cere ca orice acționar al unei bănci moldovenești cu o participație de 1% sau mai mult sa fie aprobat in prealabil de Banca Naționala a Moldovei. (Sursa: ZF)

Lucrările De Construcție, Creștere De 14% Fata De 2022

In anul 2023, volumul lucrărilor de construcții a crescut cu 14.2%, ca serie bruta, fata de anul 2022. Pe elementele de structura, au fost înregistrate creșteri in cazul lucrărilor de reparații capitale (+19.7%), lucrărilor de construcții noi (+16.5%) si lucrărilor de întreținere si reparațiilor curente (+6%). Pe obiectele de construcții, au avut loc creșteri in cazul construcțiilor inginerești (+33.2%) si a clădirilor nerezidențiale (+2.3%). Clădirile rezidențiale au scăzut cu 6.6%. (Sursa: INS)

Prognoze Pentru 2025

Potrivit unui raport publicat de Citi, prețul aurului și cel al petrolului s-ar putea aprecia semnificativ pana in 2025. Analiștii băncii de investiții considera ca prețul aurului ar putea ajunge la 3,000 USD/uncie, in timp ce, petrolul ar putea reveni la 100 USD/baril. Printre catalizatorii care ar putea duce la aceste aprecieri se numără achizițiile de aur din partea băncilor centrale, o posibila stagflație și o posibilă recesiune globala. (Sursa: CNBC)

Stimulente Pentru Sectorul Imobiliar

Creditorii chinezi au redus rata de referință a dobânzii de baza pentru împrumuturile pe 5 ani pentru prima data din iunie, alăturându-se astfel eforturilor autorităților de a revigora piața imobiliara. Banca centrala chineza a menținut neschimbata rata dobânzii de baza pentru împrumuturile pe un an, la 3.45%, dar, a scăzut-o cu 0.25% pentru cele cu scadența in 5 ani. (Sursa: CNBC)

Bittnet Systems București Pret curent 0.271 RON ( -0.37% ) MCap 171M P/E -227.280

Conducerea Bittnet a anunțat piața cu privire la semnarea unui nou contract semnificativ de către filiala sa, Dendrio Solutions. In acest sens, contractul in valoare de 11 mil. RON (fără TVA) este de tip cadru, fără a obliga clientul sa atingă suma maxima prevăzută in contract. Beneficiarul produselor este o instituție publica din domeniul apărării naționale pentru care Dendrio va livra echipamente de infrastructura de rețele (terminale de videoconferință) pe o perioada de 48 de luni. (Sursa: BVB)

BRD - Groupe Societe Generale Pret curent 18.50 RON (0.54% ) MCap 12.8B P/E 7.79

BRD primește un preț țintă de 21.22 RON din partea analiștilor de la BRK, cu o recomandare de cumpărare, implicând un potențial randament de 16% raportat la prețul din data publicării raportului de analiză. “Profitabilitatea băncii ar putea fi împăcata de potențialele schimbări ale cadrului legislativ, si anume impunerea unei taxe pe profiturile excepționale ale băncilor”, spun analiștii. (Sursa: ZF)

Aages Pret curent 3.74 RON (0.00% ) MCap 37.4M P/E 7.89

Conducerea companiei Aages a anunțat convocarea AGA O&E pentru data de 25.04.2024. Pe ordinea de zi, printre altele, se afla si propunerea repartizării profitului net aferent anului 2023, in suma de 5.46 mil. RON. Astfel, către dividende, conducerea societății vrea sa redirecționeze 2.5 mil. RON, ceea ce ar rezulta într-un dividend brut de 0.25 RON/acțiune. Raportat la prețul de închidere din 20.02.2024, randamentul dividendului propus se ridica la 6.7%. (Sursa: BVB)

Bayer AG Pret curent 143.50 RON (1.70% ) MCap 118B

Conglomeratul german din domeniul sănătății si al științelor agricole, Bayer, a declarat ca își va reduce politica de acordare de dividende cu scopul de a plăti doar minimul prevăzut de lege timp de 3 ani de zile. Astfel, Bayer va propune un dividend de 0.11 EUR pentru anul fiscal 2023, in scădere cu 95% fata de 2.40 EUR in anul precedent. După anunț, acțiunile Bayer au crescut cu aproximativ 1%. (Sursa: SeekingAlpha)

Alibaba Group Holding Ltd Pret curent 72.53 USD ( -1.87% ) MCap 188B

Gigantul tehnologic chinez, Alibaba, va miza pe afacerile sale internaționale in contextul in care creșterea consumului intern rămâne sub parametrii estimați. In cel mai recent raport trimestrial, Alibaba a înregistrat venituri, pentru segmentul internațional, in creștere cu 44% fata de perioada de anul trecut. Divizia internațională a companiei include platforme precum AliExpress, Lazada si Trendyol. (Sursa: CNBC)

Capital One Financial Corporation Pret curent 138.00 USD (0.56% ) MCap 52.5B P/E 10.49

Capital One Financial a anunțat achiziția Discover Financial Services într-o tranzacție de acțiuni in valoare de 35 mld. USD, cu scopul de a deveni cel mai mare furnizor de carduri de credit din SUA după volumul de împrumuturi. Tranzacția include o prima de 26.6% pentru acționarii Discover si se anticipează ca va depăși competitorii precum JPMorgan Chase & Co. si Citigroup, reducând astfel dependenta de rețele externe precum Visa si Mastercard. (Sursa: Bloomberg)

Barclays Plc Pret curent 1.6200 GBP (8.72% ) MCap 26B

Barclays a raportat o pierdere neta, in trimestrul patru, de 111 mil. GBP, surprinzând analiștii care se așteptau la un profit de 61 mil. GBP. Aceasta pierdere face parte dintr-o restructurare strategica menita sa inverseze declinul profiturilor. După anunțul privind programul de răscumpărare a acțiunilor in valoare de 1 mld. GBP si implementarea unui plan nou de trei ani pentru a îmbunătăți performanta operațională si financiara, prețul acțiunilor a crescut cu 6%. (Sursa: CNBC)

Walmart Inc Pret curent 175.58 USD (3.06% ) MCap 473B P/E 33.69

Walmart a raportat venituri trimestriale de 173.39 mld. USD, in creștere cu 6% fata de perioada similara a anului precedent, si peste estimarea consensului de 170.71 mld. USD, susținute de o orientare a cumpărătorilor către magazinele mari in sezonul de sărbători si de creșterea procentuala de doua cifre a vânzărilor globale de comerț electronic. Profitul net pe acțiune a fost de 1.80 USD, peste estimările analiștilor de 1.65 USD/acțiune. Gigantul de retail a anunțat, de asemenea, ca va achiziționa producătorul de televizoare inteligente Vizio pentru a accelera segmentul de publicitate. Valoarea tranzacției se ridica la 2.3 mld. USD. (Sursa: CNBC)

Home Depot, (the) Pret curent 362.29 USD ( -0.02% ) MCap 362B P/E 22.34

Home Depot a raportat venituri in valoare de 34.79 mld. USD, in scădere cu aproape 3% fata de anul precedent, dar peste estimările Wall Street de 34.64 mld. USD. Profitul net pe acțiune al companiei a fost de 2.82 USD, peste valoarea estimata de consens, de 2.77 USD/acțiune. Pentru anul fiscal 2024, compania se așteaptă ca veniturile totale sa crească cu aproximativ 1%. Prin comparație, analiștii prognozaseră o creștere de 1.6%. (Sursa: CNBC)

