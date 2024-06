Prognoze pentru următoarele 12 luni – TradeVille

Indicele BET, +10% In T1 2024

Valoarea totala tranzacționată pe piața reglementata a BVB si SMT a ajuns la 6.37 mld. RON in T1 2024, in creștere cu 134% fata de anul precedent. Capitalizarea bursiera a atins 320.2 mld. RON, iar indicele BET a crescut cu 10.76%. Tranzacțiile cu titluri de stat au totalizat 920.4 mil. RON. SSIF-urile au avut active in custodie de 29.9 mld. RON, iar activele OPC au atins 36.3 mld. RON. (Sursa: ZF.ro)

Prognoze Pentru Următoarele 12 Luni

Analiștii CFA Romania estimează ca leul se va deprecia la 5.0605 RON/EUR in 12 luni, iar inflația va scădea la 5.45%. In următoarele 6 luni, 88% dintre analiști prevăd un curs de 5.0130 RON/EUR. Indicele de încredere macroeconomica a crescut la 47.4 puncte. Deficitul bugetar este anticipat la 6%, iar creșterea economica la 1.9%. Indicele ROBOR la 3 luni va atinge 5.71%. Preturile imobiliare sunt considerate supraevaluate de 68% dintre participanți, iar datoria publica va creste la 54% din PIB. (Sursa: ZF.ro)

Prețul Petrolului, Sub Semnul Tensiunilor Din Orientul Mijlociu

Preturile petrolului au crescut joi, pe fondul riscurilor de întrerupere a aprovizionării cauzate de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu, contracarând temerile privind cererea după o creștere neașteptată a stocurilor din SUA. Brent a crescut cu 0.70 USD, la 85.95USD/baril, iar West Texas Intermediate a crescut cu 0.57 USD, la 81.47 USD/baril. Tensiunile dintre Israel si Hamas, si potențialul conflict cu Libanul si Iranul, au limitat scăderile preturilor. (Sursa: Reuters)

Extrema Dreapta In Franța

Marine Le Pen este încrezătoare ca partidul sau de extrema dreapta, Rassemblement National (RN), va obține majoritatea absoluta in parlamentul francez si va limita politicile președintelui Macron, in special in privința Ucrainei. RN conduce in sondaje, dar are nevoie de 289 de locuri pentru majoritate. Macron rămâne președinte pana in 2027, indiferent de rezultatul alegerilor. (Sursa: Reuters)

Digi Communications Pret curent 66.6 RON (1.83% ) MCap 6.65B P/E 12.5

Grupul Digi a primit o finanțare in valoare de 150 mil. EUR din partea ING Bank. Împrumutul, contractat pe o perioada de trei ani, va fi folosit pentru rambursarea obligațiunilor grupului, in valoare de 450 mil. EUR, cu scadenta in anul 2025. In total, in ultimii 10 ani, ING a intermediat pentru grupul Digi tranzacții ce însumează aproximativ 3 mld. EUR. (Sursa: ZF)

OMV Petrom Pret curent 0.7540 RON ( -1.37% ) MCap 46.9B P/E 11.8997

O modificare legislativa adoptata de Parlament a clarificat obligația producătorilor interni, OMV Petrom si Romgaz, de a vinde gazele, pentru consumul clienților casnici si al producătorilor de energie termica, la preț plafonat si in primul trimestru din 2025. Astfel, preturile finale la gaze sunt plafonate la maximum 0.31 RON/kWh pentru populație, pana la 31 martie 2025. (Sursa: Economica.net)

Oblig Restart Energy One 2026 Pret curent 98.60 RON (0.35% ) MCap 16.1M P/E 3.23

Restart Energy a anunțat finalizarea a doua centrale fotovoltaice in orașul Tulcea, beneficiar fiind operatorul regional de servicii de apa si canalizare, Aquaserv. Valoarea cumulata a proiectelor se ridica la peste 600.000 EUR, acestea având o putere cumulata de 928 kWp, urmând ca investiția sa fie amortizata in aproximativ 3 ani. Recent, grupul din care face parte Restart Energy a încheiat un contract de racordare cu Transelectrica in valoare de 56 mil. RON pentru un parc fotovoltaic de 500 MW. (Sursa: Economica.net)

Banca Transilvania Pret curent 31.55 RON ( -4.25% ) MCap 25.1B P/E 7.68

Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare (BERD) a vândut, in data de 27.06, aproximativ 1.7% din totalul acțiunilor Băncii Transilvania. Astfel, in urma acestei vânzări, deținerea BERD s-a diminuat la 5.16% din capitalul social al băncii. Tranzacția s-a ridicat la 410 mil. RON in urma vânzării a 13.7 mil. acțiuni la prețul de 30 de RON/acțiune (-9% fata de prețul de închidere dinaintea anunțului). (Sursa: ZF)

Hidroelectrica Pret curent 123.90 RON (0.16% ) MCap 55.7B P/E 9.34

Hidroelectrica a anunțat piața cu privire la inaugurarea, in data de 26 iunie, a microcentralei Poiana Rusca, marcând primul proiect realizat cu finanțare externa. In acest sens, investiția a vizat o suma de 5.8 mil. RON, din care 2.3 mil. RON au fost finanțați din Grantul EEA & Norway Grants. Proiectul va genera 1.5 GWh/an de energie electrica verde cu zero emisii de CO2, neavând impact asupra mediului. (Sursa: Economica.net)

Arobs Transilvania Software Pret curent 0.850 RON (0.24% ) MCap 740M P/E 27.441

De la începutul anului pana in prezent, acțiunile AROBS au înregistrat o scădere de aproape 10%, pe un volum de 51.8 mil., valoarea tranzacționată ridicându-se la 47.8 mil. RON. Raportat la performanta indicelui BETAeRo din care face parte, de 7.35%, acțiunile AROBS au subperformat in acest an. (Sursa: BVB)

Bittnet Systems București Pret curent 0.2020 RON ( -1.94% ) MCap 128M P/E -20.8580

Acțiunile Bittnet Systems au avut o evoluție negativa in acest an, încheind primul semestru cu o scădere de aproximativ 27%. Considerând cele mai performante 100 de acțiuni listate la BVB, Bittnet se afla la coada clasamentului, fiind depășit, in sens negativ, de doar 5 companii, printre care Life is Hard si Softbinator Technologies. Valoarea tranzacțiilor cu acțiuni Bittnet, înregistrate de la începutul anului, se ridica la 13.3 mil. RON. (Sursa: BVB)

Roca Industry Holdingrock1 Pret curent 8.65 RON (0.00% ) MCap 215M P/E -13.12

Roca Industry a avut o prima jumătate de an cu multa volatilitate pe bursa. Acțiunile s-au depreciat cu 7% de la începutul anului, in timp ce, indicele BET, considerat benchmark pentru piața bursiera locala, a înregistrat o creștere de 17.5%. Valoarea tranzacționată, in primul semestru, de către investitorii Roca se ridica la 7.2 mil. RON. (Sursa: BVB)

Teraplast Pret curent 0.5650 RON (0.71% ) MCap 1.23B P/E 996.5478

TeraPlast a înregistrat o creștere impresionanta la începutul anului, când acțiunile au crescut cu 21% in 8 ședințe consecutive, reușind sa treacă si sa se mențină pana in prezent peste media mobila simpla de 200 de zile. In ultimele 3 luni, cotația s-a stabilizat intr-un trend lateral, performanta YTD situându-se la aproape 10%, clasandu-se pe locul 12 in indicele BET. (Sursa: BVB)

Walgreens Boots Alliance, Pret curent 11.820 USD ( -24.52% ) MCap 10.4B P/E -3.156

Walgreens Boots Alliance plănuiește sa închidă, in SUA, un număr semnificativ de magazine care au avut performante slabe. CEO-ul Tim Wentworth a subliniat necesitatea companiei de a se concentra pe zonele profitabile ale afacerii. In plus, Walgreens urmează sa implementeze un plan de acțiune pentru farmaciile sale din SUA in vederea îmbunătățirii experienței clienților si pacienților. Ca urmare a acestor anunțuri, cotația acțiunii a scăzut cu 14.5%, ajungând la minimul ultimilor ani. (Sursa: SeekingAlpha)

H & M Hennes & Mauritz Ab Pret curent 170.10 SEK ( -12.61% ) MCap 278B

Acțiunile H&M au scăzut cu peste 14% după ce compania a raportat o creștere mai mica decât așteptările a profiturilor din al doilea trimestru si a pus sub semnul întrebării vânzările din iunie si țintă de marja a profitului pentru întregul an. Profitul operațional a fost de 7.1 mld. SEK (672 mil. USD), sub cele 7.37 mld. SEK anticipate de analiști. Din cauza vremii nefavorabile, vânzările din luna iunie sunt estimate sa scadă cu 6%. (Sursa: CNBC)

Deschide Cont la TradeVille

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

