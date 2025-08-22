Proiect regional de integrare a burselor – TradeVille

Cifra de afaceri din serviciile de piață

În luna iunie a acestui an, volumul cifrei de afaceri din serviciile de piață a crescut față de luna mai cu 7% și cu 1,5% față de aceeași perioadă a anului trecut. Principalul factor de influență al aprecierii a fost creșterea activității agențiilor turistice și tur-operatorilor (+32,2%) și activității hotelurilor și restaurantelor (+10%). (Sursa: INS)

Cifra de afaceri din comerțul cu autovehicule

Conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică, în luna iunie a acestui an, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule a crescut față de luna precedentă cu 11,9% și cu 12,3% față de aceeași perioadă a anului trecut. Principalul motor al aprecierii a fost creșterea vânzărilor autovehiculelor (+17,3%), a pieselor și accesoriilor (+5,1%) și a activităților de întreținere a autovehiculelor (+1,2%). (Sursa: INS)

Proiect regional de integrare a burselor

Ministerul Finanțelor și Bursa de Valori București se alătură unui proiect regional de integrare a piețelor de capital din Europa Centrală și de Sud-Est, inițiat de Ministerul Finanțelor din Croația cu sprijinul BERD. Un Memorandum de Înțelegere urmează să fie semnat pe 25 august 2025, la Zagreb, având ca obiective crearea unui cadru comun de cooperare, consolidarea lichidității, facilitarea accesului la finanțare pentru IMM-uri, atragerea investitorilor internaționali, promovarea listărilor multiple și dezvoltarea unei rețele coordonate de burse. În proiect sunt implicate România, Bulgaria, Croația, Ungaria, Polonia, Slovacia, Slovenia și Macedonia de Nord. (Sursa: Bursa.ro)

Indicele PMI în Franța

În august, indicele HCOB Flash France Composite PMI a urcat de la 48,6 la 49,8, evoluție susținută în special de producție, unde indicele pentru industrie a atins 49,8, iar indicele pentru servicii a însumat 49, cel mai ridicat din ultimele 12 luni. (Sursa: Seeking Alpha)

SC Bursa de Valori București Preț curent: 39,4 RON (-1,99%) MCap 348M P/E 72,7

Bursa de Valori București a anunțat convocarea AGA pentru 29/30 septembrie 2025, în cadrul căreia acționarii vor dezbate aprobarea participării BVB la capitalul social al unei noi burse de valori în Republica Moldova. Materialele aferente ordinii de zi vor putea fi consultate începând cu 29 august 2025. (Sursa: BVB)

Microsoft Corporation Preț curent: 504,45 USD (-0,25%) MCap 3,74T

Microsoft intenționează restricționarea accesului companiilor chineze la sistemul de avertizare timpurie privind vulnerabilitățile cibernetice, pe fondul suspiciunilor de implicare a Chinei în atacurile asupra serverelor SharePoint. Măsura vine după tentativele de hacking de luna trecută, care au vizat peste 400 de organizații și au fost posibile în urma scurgerii de informații din programul Microsoft Active Protections Program (MAPP). (Sursa: Seeking Alpha)

Volkswagen AG Preț curent: 103,20 EUR (-0,39%) MCap 46,8B

Volkswagen și-a schimbat din nou direcția strategică, în urma parierii masive pe vehicule electrice în încercarea de a depăși Tesla. Problemele de software, interesul redus al consumatorilor din Europa și pierderea terenului în China în fața producătorilor locali au condus Volkswagen să renunțe la abordarea „all-in” pe EV-uri și spre restructurarea portofoliului de modele. (Sursa: Bloomberg)

Meta Platforms Inc (Facebook) Preț curent: 738,80 USD (-1,19%) MCap 1,89T

Meta Platforms a anunțat suspendarea angajărilor în noua sa divizie de inteligență artificială, după o perioadă de cheltuieli masive pentru atragerea de cercetători și ingineri de top. Decizia vine în contextul unei restructurări interne care a împărțit activitatea de AI în patru echipe: dezvoltarea de superinteligență (TBD Lab), produse AI, infrastructură și proiecte pe termen lung, toate reunite sub numele „Meta Superintelligence Labs”. (Sursa: CNBC)

Nvidia Preț curent: 174,83 USD (-0,32%) MCap 4,28T

UBS și-a reiterat recomandarea de cumpărare pentru Nvidia și a ridicat ținta de preț la 205 USD de la 175 USD. Aceasta implică un potențial de creștere de aproape 17% față de închiderea de miercuri. Banca estimează că producătorul de cipuri va raporta venituri cu aproximativ 1 mld. USD peste așteptări în al doilea trimestru. La fel ca UBS, majoritatea analiștilor de pe Wall Street au o poziție optimistă față de companie înaintea rezultatelor, 58 dintre cei 65 de analiști care o acoperă având recomandări de cumpărare, potrivit LSEG. (Sursa: CNBC)

Starbucks Corporation Preț curent: 88,53 USD (-1,09%) MCap 101B

Starbucks anunță că extinde testarea băuturilor pe bază de apă de cocos, introducând Coco Matcha și Coco Cold Brew în peste 400 de cafenele din orașe mari precum New York, Los Angeles și Chicago, dar și în anumite locații din Midwest. Băuturile combină spuma de matcha sau spuma de cold brew cu apa de cocos și fac parte din strategia companiei de a se concentra pe sănătate și wellness. Lansarea vine pe fondul creșterii cererii pentru băuturi reci personalizate și opțiuni mai sănătoase, în special în rândul Generației Z și al milenialilor. (Sursa: CNBC)

Walmart Inc Preț curent: 97,91 USD (-4,54%) MCap 263B

Walmart și-a îmbunătățit estimările de vânzări și profit pentru întregul an, în ciuda creșterii costurilor generate de tarifele vamale. Retailerul a raportat venituri peste așteptările analiștilor, dar profit sub prognoze, fiind prima dată când compania ratează estimările trimestriale pentru EPS din 2022. Vânzările online au urcat cu peste 25% la nivel global, iar segmentul de publicitate a avansat puternic, consolidând profitabilitatea segmentului de e-commerce. (Sursa: CNBC)

Deschide Cont la Tradeville

Această prezentare factuală este realizată de Departamentul de Analiză Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanțele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influența randamentul investiției. Nu există instrument financiar fără risc (citește). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, [email protected]. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementată de ASF Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

