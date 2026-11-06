QQQ (Invesco QQQ Trust) – analiză tehnică pe scenarii după prăbușirea Nasdaq. Niveluri-cheie de suport și rezistență

Ședința de joi a fost una de capitulare pentru tehnologie: Nasdaq 100 a pierdut 6,36%, cea mai slabă zi din martie 2020 încoace, iar Nasdaq Composite a scăzut cu 5,52%, intrând în corecție. Declanșatorul a fost politic: producătorii de cipuri au căzut pe fondul temerilor privind o reglementare mai dură a AI după victoria democraților la alegerile de mijloc de mandat. Vânzările s-au extins pe tot lanțul de aprovizionare AI, iar lățimea pieței a fost foarte slabă, cu 14 acțiuni pe creștere și 87 pe scădere în Nasdaq-100.

Tehnic, QQQ a deschis cu gap în jos (683,12 față de închiderea anterioară de 691,95), a spart SMA 200 și minimul din iulie și a închis exact la minimul zilei (647,05), fără umbră inferioară: vânzătorii au controlat ședința până la final. Volumul (130,6 mil.) este cel mai mare de pe grafic, iar RSI (14) a coborât la 26,9, prima supravânzare de la finalul lui martie. În pre-market, QQQ cota 656,96, între S1 și R1.

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Sursa: TradingView. Medii mobile: EMA 8 (roșu), EMA 21 (negru), SMA 50 (mov), SMA 200 (maro).

Harta suportului și rezistențelor

Nivel Pret (USD) Ce îl definește Distanța față de închidere R3 749.05 Maximele din iunie și zona de congestie din septembrie-octombrie, sub maximul istoric din 6 octombrie +15.8% R2 701.86 Limita de jos a intervalului lateral iunie-octombrie (minimele din septembrie si octombrie) +8.5% R1 661.57 Minimul de la sfarsitul lui iulie, ultimul minim ascendent al trendului; fost suport, spart in 5 noiembrie +2.2% S1 636.63 Maximele din octombrie-noiembrie 2025 si ianuarie 2026 (fosta rezistenta) -1.6%

Repere dinamice între niveluri: SMA 200 (680,71) și EMA 8 (687,39) se află între R1 și R2, împreună cu gap-ul din 5 noiembrie (683,12 - 691,95). EMA 21 (697,39) este imediat sub R2, iar SMA 50 (722,27) se află între R2 și R3. SMA 200 continuă să urce, celelalte medii coboară, deci poziția lor față de niveluri se va schimba în ședințele următoare.

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Zona critică pe termen scurt este intervalul R1 - SMA 200 (661,57 - 680,71). Aici se află fostul minim din iulie, media de 200 de zile și gap-ul de joi. Revenirea peste această zonă ar indica o falsă spargere; respingerea în ea ar confirma schimbarea de regim.

Ce spune istoria: cele mai mari scăderi zilnice ale Nasdaq Composite

# Data Scădere Context +1 zi +1 luna +1 an 1 16 mar 2020 -12.32% Lockdown COVID +6.2% +21.6% +95.1% 2 19 oct 1987 -11.35% Black Monday -9.0% -12.0% +7.1% 3 14 apr 2000 -9.67% Dot-com + inflatie +6.6% +11.9% -42.5% 4 12 mar 2020 -9.43% Declararea pandemiei +9.3% +13.8% +85.0% 5 29 sep 2008 -9.14% Respingerea TARP +5.5% -16.9% +7.1% 6 26 oct 1987 -9.01% Al doilea val 1987 -0.9% +6.0% +28.9% 7 20 oct 1987 -9.00% Ziua dupa Black Monday +7.4% -2.9% +18.5% 8 1 dec 2008 -8.95% NBER confirma recesiunea +3.7% +12.8% +55.6% 9 31 aug 1998 -8.56% Criza Rusia +5.1% +13.0% +82.7% 10 15 oct 2008 -8.47% Criza financiara +5.5% -1.9% +33.5% - - - Cazuri pozitive 8 din 10 6 din 10 9 din 10 - - - Mediana +5.5% +9.0% +31.2% - - - Cel mai slab caz -9.0% -16.9% -42.5%

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Sursa: date compilate de departamentul Equity Research TradeVille. Performanțele trecute nu sunt un indicator de încredere al performanțelor viitoare.

Revenirea pe termen scurt este frecventă. În 8 din cele 10 cazuri, indicele a crescut în ziua următoare (mediana +5,5%), iar după un an randamentul a fost pozitiv în 9 cazuri din 10 (mediana +31,2%). Acest tipar este coerent cu cotația din pre-market de azi și cu nivelul de supravânzare al RSI.

Luna următoare rămâne volatilă. În 4 cazuri din 10, indicele era mai jos după o lună, cu minime de -16,9% (septembrie 2008) și -12,0% (octombrie 1987). Zilele de capitulare apar adesea în interiorul unei piețe în scădere, nu neapărat la finalul ei; revenirea din ziua următoare nu a confirmat de fiecare dată minimul.

Singura excepție pe un an este aprilie 2000. Atunci, scăderea a avut loc pe fondul dezumflării unor evaluări extreme în tehnologie, iar indicele a pierdut încă 42,5% în anul următor. Este cazul care arată că o reacție pozitivă pe termen scurt nu exclude o corecție de durată atunci când problema este una de evaluare în sectorul dominant.

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Limitele comparației. Eșantionul este mic și cazurile sunt grupate: trei zile în octombrie 1987, trei în toamna lui 2008 și două în martie 2020, deci practic cinci episoade distincte. În plus, scăderea de joi a Nasdaq Composite (-5,52%) este mai mică decât oricare dintre cele 10 cazuri; tabelul descrie situații mai extreme și are rol de context, nu de prognoză.

Scenariul pozitiv: ce trebuie să se întâmple pentru o reluare a creșterii

S1 (636,63) rezistă. Nicio închidere zilnică sub acest nivel. Ideal, o lumânare de întoarcere în zonă, având în vedere că joi s-a închis la minim. Închidere peste R1 (661,57). Revenirea peste minimul din iulie anulează spargerea ultimului minim ascendent. Cotația din pre-market (656,96) arată că nivelul poate fi testat rapid; important este ca prețul să închidă peste el. Recuperarea SMA 200 (680,71) și închiderea gap-ului din 5 noiembrie. Ar transforma scăderea de joi într-o falsă spargere (bear trap). Cu cât se întâmplă mai repede, cu atât semnalul este mai puternic. Închidere peste R2 (701,86). Prețul revine în intervalul lateral iunie-octombrie și peste EMA 21. Ar trebui însoțită de traversarea EMA 8 peste EMA 21. Recuperarea SMA 50 (722,27). Repară structura pe termen mediu, dacă închiderile peste medie se mențin mai multe ședințe. Ieșire peste R3 (749,05). Ar readuce în discuție maximul istoric din octombrie și ar confirma reluarea trendului ascendent.

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Confirmări necesare pe parcurs: volum mai mare în ședințele de creștere decât în cele de scădere, RSI peste 50 (eventual cu divergență pozitivă față de preț) și stabilizarea semiconductorilor, de unde a pornit scăderea.

Scenariul de consolidare (baza)

Atât graficul, cât și istoricul indică drept cel mai probabil o revenire tehnică de relaxare, urmată de o perioadă laterală între S1 (636,63) și R1 (661,57), cu posibile extinderi până în zona SMA 200 / gap. Volatilitatea scade treptat, volumele se normalizează, iar RSI urcă spre 40-50 fără să devină pozitiv. Tabelul istoric susține ideea că luna următoare poate rămâne agitată chiar și după o primă zi de revenire.

Momentul de decizie este primul test al zonei R1 - SMA 200, venind de jos: o închidere susținută peste SMA 200 trimite către scenariul pozitiv, o respingere clară acolo, urmată de o închidere sub S1, trimite către scenariul negativ.

Scenariul negativ: ce trebuie să se întâmple pentru continuarea scăderii

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Revenirea este respinsă la R1 (661,57) sau la SMA 200. Un retest de jos în sus, urmat de o lumânare de respingere, confirmă că fostele suporturi au devenit rezistențe - configurația clasică de continuare după o spargere. Închidere sub S1 (636,63). Ar însemna pierderea minimului din 5 noiembrie și a vechilor maxime din 2025 / ianuarie 2026, deci volumul record de joi nu a epuizat vânzătorii. Sub S1, structura este rară până în intervalul lateral decembrie 2025 - martie 2026, pentru că raliul din aprilie a fost aproape vertical; deplasarea poate fi rapidă. RSI rămâne sub 50 la fiecare revenire. Este comportamentul tipic de piață în trend descendent. Mediile confirmă pe termen mai lung. SMA 200 se aplatizează, iar SMA 50 se apropie de ea, cu riscul unei intersectări descendente (death cross). Diferența dintre ele este încă mare, deci semnalul ar apărea abia în câteva săptămâni.

Paralela istorică de urmărit: cazurile din 1987 și 2008 arată că o zi de capitulare poate fi urmată de noi minime în luna următoare, iar cazul din 2000 arată ce se întâmplă când presiunea vine din evaluarea sectorului dominant. Lățimea pieței și evoluția semiconductorilor vor arăta în care dintre aceste tipare se încadrează episodul actual.

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Ce urmărim pe termen scurt

Deschiderea de vineri: dacă prețul păstrează câștigul din pre-market și închide peste R1 (661,57). Datele privind piața muncii din SUA (raportul non-farm payrolls pentru octombrie). Reacția la primul contact cu SMA 200 și gap-ul din 5 noiembrie, venind de jos - tehnic, cel mai important test din săptămânile următoare.

Surse context: CNN, Yahoo Finance, Fox Business, Star Advertiser (Reuters), investingLive, 5 noiembrie 2026. Date istorice: Equity Research TradeVille.

Material cu caracter educativ și informativ; nu reprezintă o recomandare de investiții. Nivelurile de suport și rezistență nu reprezintă prețuri țintă.

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