Randamente de 3 ori peste inflație -Tradeville

Randamente de 3 ori peste inflație

Fondurile de pensii private Pilon II au avut în ultimele 12 luni randamente cuprinse între 12.5% și 15%. În comparație, rata anuala a inflației în luna septembrie a fost de 4.62%. Randamentul mediu ponderat al fondurilor de pensii a fost de 14.1%, rezultând într-un câștig real pentru investitori de 9.5%. Activele fondurilor de pensii private Pilon II si Pilon III au depășit recent 30 mld. EUR, reprezentând 9% din PIB. (Sursa: ZF)

Investițiile în obligațiuni

În ultimele 12 luni, investitorii au subscris 1.66 mld. RON în fondurile de obligațiuni, crescând activele nete cu 22%. Cele mai performante 10 fonduri deschise locale de obligațiuni și instrumente cu venit fix, au oferit investitorilor randamente, in ultimul an, cuprinse intre 7% si 11.7%. (Sursa: ZF)

IPO la orizont?

Perplexity AI, un startup de motoare de căutare care folosește inteligenta artificială cu obiectivul de a diminua dominația Google, încearcă in perioada următoare să își dubleze evaluarea la aproximativ 9 mld. USD printr-o noua runda de finanțare. Compania, care a fost evaluata la 3 mld. USD in luna iunie, caută acum să strângă aproximativ 500 mil. USD. Perplexity a început anul 2024 la o evaluare de doar 500 mil. USD, continuând să atragă interesul investitorilor, obținând 3 runde de finanțare pe măsura ce boom-ul AI a continuat. (Sursa: CNBC)

Previziuni de la Goldman Sachs

Analiștii de la Goldman Sachs prognozează ca indicele S&P 500 va înregistra in următoarea decada o creștere anualizata de doar 3%, comparativ cu 13% in ultimii 10 ani de zile. Prognoza celor de la Goldman Sachs este una extrem de scăzută, comparativ cu consensul analiștilor de creștere anualizata de 6%. (Sursa: Seeking Alpha)

One United Properties Preț curent 0.5060 RON ( -1.56% ) MCap 1.93B P/E 4.9509

ONE United Properties a raportat vânzări si pre-vanzari rezidențiale în valoare de 190.6 mil. EUR pentru primele 9 luni ale anului curent. Grupul a vândut si pre-vândut 713 apartamente si unități comerciale cu o suprafața totala de aproximativ 72,000 mp, precum si 1,071 de locuri de parcare si alte tipuri de unități. In acest interval, prețul mediu de vânzare pe metru pătrat a rămas stabil comparativ cu perioada similara din 2023. La finalul lunii septembrie, 70% din unitățile disponibile in curs de dezvoltare si livrate au fost vândute. (Sursa: BVB)

Premier Energy Plc Preț curent 20.26 RON ( -0.59% ) MCap 2.53B P/E 12.80

Premier Energy anunța printr-un comunicat publicat pe Bursa de Valori București ca filiala din Romania a companiei, va începe demersul de divizare parțiala. Procesul este necesar in vederea îndeplinirii obligației legale de separare a activităților de distribuție si de furnizare, concretizandu-se prin înființarea unei noi companii, parte a grupului. (Sursa: BVB)

Arobs Transilvania Software Preț curent 0.872 RON (0.23% ) MCap 911M P/E 34.627

AROBS Polska si AROBS Engineering, parte din grupul AROBS, au demarat proiectul CRIMSON, aprobat în luna septembrie, care este finanțat de Agenția Spațiala Europeana. Compania va dezvolta un sistem de control pentru operațiuni de proximitate ale sateliților. (Sursa: ZF)

Electromagnetica București Preț curent 0.2040 RON ( -0.49% ) MCap 137M P/E -2.8049

Electromagnetica, producătorul de energie electrica si echipamente electrice a anunțat ca va scoate la vânzare întreaga activitate de proiectare, fabricație, exploatare si service aferenta producerii de stații de încărcare de vehicule electrice, printre care si platforma ELMotion. Prețul minim de pornire pentru licitația publica va fi de 7 mil. RON la care se va adaugă și TVA. (Sursa: ZF)

Robinhood Markets Preț curent 26.890 USD (0.22% ) MCap 24.3B

Robinhood a lansat tranzacționarea în marja în Regatul Unit, permițând utilizatorilor sa își folosească activele existente ca si garanție pentru a achiziționa acțiuni suplimentare. Tranzacționarea in marja este o raritate in Marea Britanie, unde autoritățile de reglementare o considera mai controversata din cauza riscurilor pe care le implica pentru investitori. Unele platforme limitează tranzacționarea in marja doar pentru persoanele fizice sau juridice cu averi nete ridicate. (Sursa: CNBC)

Boeing Co Preț curent 159.45 USD (2.87% ) MCap 95.4B

Prețul acțiunilor Boeing a crescut cu pana la 4% in ședința de pre-market, după ce producătorul american a anunțat ca este mai aproape de a soluționa greva care i-a împactat afacerile in ultima perioada. Ultima propunere din partea Boeing include creșteri salariale de 35% pe o perioada de 4 ani, un bonus de semnătura mai mare de 7,000 USD, plăti minime garantate în cadrul unui program de bonusuri anuale și contribuții la fondul de investiții facultativ 401 (k). (Sursa: CNBC)

Microsoft Corporation Preț curent 415.330 USD ( -0.68% ) MCap 3.11T

Microsoft a anunțat ca va permite întreprinderilor să înceapă să își creeze proprii agenți autonomi de inteligenta artificiala începând de luna viitoare, reluând lupta cu Salesforce, care a introdus propriile instrumente configurabile de AI încă de luna trecuta. La evenimentul AI Tour de la Londra, Microsoft a arătat noile funcționalități sale Copilot Studio. (Sursa: CNBC)

