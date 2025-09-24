Randamente ridicate, lichiditate redusă – TradeVille

Creditele de consum ating un record

În iulie 2025, creditele de consum noi în lei au atins un record istoric de peste 5,2 mld. RON, cel mai mare volum lunar din ultimele două decenii, pe fondul posibilei grabe a populației de a se împrumuta înainte de majorarea TVA și a accizelor de la 1 august. Per ansamblu, în primele șapte luni din an, volumul cumulat al creditelor noi de consum a depășit 31 mld. RON, în creștere cu peste 10% față de perioada similară din 2024, în contextul unor dobânzi anuale efective ce s-au menținut ridicate, peste 10%. Soldul total al creditelor de consum în lei s-a apropiat în iulie de 80 mld. RON, cu un avans de peste 17% față de anul precedent, evoluție care a susținut și creșterea moderată a cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, indicator-cheie al consumului privat. (Sursa: zfcorporate.ro)

Randamente ridicate, lichiditate redusă

În ultimul deceniu, Bursa de Valori București a înregistrat un randament mediu al dividendelor de 6,1%, nivel dublu față de piețele din Germania, Franța, Italia, Austria, Ungaria sau Polonia, ceea ce plasează România între primele poziții la nivel european din acest punct de vedere. Acest avantaj ar putea fi utilizat pentru a atenua principala vulnerabilitate a pieței locale – lichiditatea redusă, de aproximativ 10–12 mil. EUR tranzacționați zilnic, semnificativ sub nivelurile din Europa de Vest sau din alte piețe regionale. Continuarea listărilor de stat și private, alături de o promovare internațională mai consistentă, ar putea contribui la creșterea atractivității bursei locale și la stimularea lichidității. (Sursa: zfcorporate.ro)

Încasări mai mari, creștere fragilă

În august 2025, veniturile fiscale ale Germaniei au crescut cu 2% față de aceeași lună din 2024, ajungând la 63,2 mld. EUR, potrivit unui raport al Ministerului de Finanțe. În perioada ianuarie–august, încasările totale din taxe au urcat cu 6,8%, până la 576,5 mld. EUR, iar pe întreg anul sunt estimate la 893,3 mld. EUR, în creștere cu 3,7%. Deși evoluția încasărilor este pozitivă, raportul subliniază că indicatorii de încredere nu sugerează o accelerare semnificativă a economiei pe termen scurt, în condițiile în care Germania, cea mai mare economie europeană, a intrat în recesiune doi ani la rând și rămâne vulnerabilă la efectele tarifelor impuse de SUA, principalul său partener comercial. (Sursa: Reuters)

Zona euro accelerează, dar fragil

Activitatea economică din zona euro a atins în septembrie cel mai ridicat nivel din ultimele 16 luni, cu un PMI compozit în creștere la 51,2, însă comenzile noi au stagnat, ridicând semne de întrebare privind sustenabilitatea creșterii. Serviciile au impulsionat expansiunea, atingând un maxim al ultimelor nouă luni, în timp ce industria manufacturieră a intrat din nou în contracție. Germania a consemnat o accelerare solidă a activității, în contrast cu Franța, unde declinul s-a adâncit pentru a treisprezecea lună consecutiv. Angajările s-au blocat după șase luni de creștere, iar inflația costurilor a dat semne de temperare, deși rămâne ridicată în sectorul serviciilor. (Sursa: Reuters)

Blocul Han Asparuh din Marea Neagră bulgărească, operat de OMV Petrom, ar putea avea un impact strategic similar cu Neptun Deep din România, potrivit CEO-ului Christina Verchere. În prezent, compania a contractat nava de foraj Globetrotter I pentru două sonde de explorare, cu o campanie programată să înceapă în trimestrul IV 2025 și un buget estimat la 170 mil. EUR. Dacă explorările vor confirma rezervele, proiectul ar putea aduce beneficii majore Bulgariei și regiunii, într-o zonă cu potențial energetic semnificativ. (Sursa: Economica.net)

Aquila Part Prod Com anunță participarea la Foodservice & Hospitality Expo 2025, care va avea loc între 8–10 noiembrie la Hala Laminor din București, unde își va consolida poziția în segmentul HoReCa printr-un stand extins, patru zone de experiență și parteneriate cu branduri internaționale premium. Compania va prezenta soluții integrate pentru restaurante, baruri și cafenele, susținute de chefi consacrați, inclusiv Chef Paolo Gramaglia, distins cu o stea Michelin, sesiuni de mixology și degustări de vinuri și cafea, precum și experiențe dedicate deserturilor. Prezența la eveniment reflectă creșterea de peste 20% înregistrată în HoReCa în S1 2025 și angajamentul Aquila de a rămâne un partener strategic pentru industria ospitalității. (Sursa: BVB)

Exxon Mobil a început producția la noile facilități din complexul său de rafinare din Singapore, destinată producerii de baze lubrifiante din reziduuri petroliere. Tehnologia transformă uleiul greu și alte produse petroliere în produse cu valoare mai mare, inclusiv baze lubrifiante și distilate. Capacitatea de producție a bazelor de tip Group II a fost extinsă cu 20.000 barili pe zi, inclusiv 6.000 barili pe zi din noua tehnologie EHC 340 MAX. Produsele obținute sunt utilizate pentru vehicule comerciale și aplicații industriale, cum ar fi uleiuri de motor, uleiuri de transmisie, uleiuri marine și vaseline. (Sursa: Reuters)

Nvidia a anunțat că va investi până la 100 mld. USD în OpenAI și va furniza companiei cipuri pentru centre de date, marcând o alianță între doi dintre cei mai influenți jucători din cursa globală pentru inteligența artificială. Acordul presupune achiziția de acțiuni fără drept de vot în OpenAI și folosirea capitalului pentru achiziții de hardware Nvidia, cu livrări ce ar putea începe din 2026. Cele două companii au semnat o scrisoare de intenție pentru implementarea a cel puțin 10 GW de sisteme Nvidia, echivalentul consumului a peste 8 mil. locuințe din SUA. Acțiunile Nvidia au urcat până la +4,4% după anunț, atingând un maxim istoric, în timp ce Oracle a câștigat circa 6%, fiind implicată în proiectul global de centre de date Stargate. (Sursa: Reuters)

Amazon a dat în judecată statul New York pentru a opri aplicarea unei legi care permite autorităților de stat să intervină în problemele de muncă din companii private. Compania susține că legea le ia atribuțiile agenției federale NLRB („National Labor Relations Board”), care se ocupă cu sindicatele și disputele de la locul de muncă. Legea a fost creată pentru a proteja angajații, dar Amazon spune că ar putea crea un conflict între autoritățile federale și de stat. PERB („Public Employment Relations Board”), autoritatea de stat, a folosit deja legea pentru a depune o plângere legată de concedierea unui angajat sindicalizat din depozitul JFK8. (Sursa: Reuters)

