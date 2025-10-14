Rata anuală a inflației se menține la 9,9% – TradeVille

Rata anuală a inflației se menține la 9,9%

În luna septembrie 2025, indicele prețurilor de consum a crescut cu 0,36% față de august, iar inflația de la începutul anului a ajuns la 8,5%. Rata anuală a inflației a fost de 9,9% (septembrie 2025 vs. septembrie 2024), în timp ce rata medie pe ultimele 12 luni s-a situat la 6,1%. Alimentele s-au scumpit cu 7,8% an/an, serviciile cu 10,36%, iar mărfurile nealimentare cu 11%. (Sursa: INS)

Câștigul salarial mediu în luna august

În august 2025, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.002 RON, iar cel net de 5.387 RON, în scădere față de iulie cu 2,2%, respectiv 2,4%. Cele mai mari salarii s-au înregistrat în transporturi aeriene (12.458 RON) și industria petrolieră (11.649 RON), iar cele mai mici în confecții (3.341 RON) și hoteluri-restaurante (3.367 RON). Comparativ cu august 2024, câștigul salarial mediu net a crescut cu 4,4%, însă indicele câștigului salarial real a fost de doar 95%, reflectând influența inflației. Scăderile salariale din august au fost determinate de lipsa primelor ocazionale și de activitatea redusă în unele sectoare economice. (Sursa: INS)

Exporturile Chinei accelerează în septembrie

Exporturile Chinei au crescut cu 8,3% în septembrie 2025 față de anul anterior, depășind așteptările și marcând cel mai rapid ritm din ultimele șase luni, în timp ce importurile au avansat cu 7,4%, cea mai mare creștere din aprilie 2024. Redresarea vine în contextul în care tensiunile comerciale dintre SUA și China s-au amplificat, ambele părți anunțând noi taxe și tarife portuare ce vor intra în vigoare pe 14 octombrie. Administrația americană a amenințat cu taxe suplimentare de până la 100% pentru exporturile chineze, iar Beijingul a extins restricțiile asupra exporturilor de pământuri rare și a inclus compania americană TechInsights pe lista entităților „nesigure”. Oficialii chinezi au cerut Washingtonului să reia dialogul, avertizând că intensificarea barierelor comerciale riscă să afecteze și mai mult economia globală. (Sursa: CNBC)

Raliul argintului continuă

Prețul argintului a depășit pragul de 50 USD pe uncie pentru prima dată din 2011, atingând un nou record și determinând analiștii să anticipeze o posibilă dublare a valorii până la 100 USD în următorii ani. De la începutul anului, argintul a crescut cu peste 78%, susținut de cererea industrială record, investițiile în tehnologii verzi și interesul investitorilor pentru active de refugiu. Specialiștii consideră că deficitul de ofertă și creșterea cererii în industrii precum electronica, energia regenerabilă și semiconductoarele vor menține tendința ascendentă. Deși o corecție temporară este posibilă, analiștii estimează că piața argintului se află încă la începutul unui ciclu de creștere de amploare. (Sursa: CNBC)

S.N.G.N. Romgaz Preț curent 8,60 RON (-0,12%) MCap 33,1B P/E 10,83

Romgaz a anunțat rezilierea contractului cu compania spaniolă Duro Felguera pentru finalizarea și punerea în funcțiune a noii centrale termoelectrice de la Iernut. Decizia, efectivă din 13 octombrie 2025, a fost luată din cauza nerespectării obligațiilor contractuale de către executant, inclusiv a întârzierilor în execuția lucrărilor. Notificarea de reziliere a fost transmisă pe 11 septembrie 2025, iar Romgaz a inițiat procedurile pentru executarea garanțiilor contractuale. Această măsură marchează o nouă etapă în procesul de relansare a proiectului CTE Iernut. (Sursa: BVB)

Nuclearelectrica Preț curent 47,10 RON (-0,42%) MCap 14,2B P/E 8,40

Nuclearelectrica anunță că filiala sa, Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu (FPCU) Feldioara, va livra combustibil nuclear sub formă de dioxid de uraniu către Argentina, o premieră pentru industria nucleară românească. Fabrica a câștigat o competiție internațională și va acoperi necesarul centralelor nucleare argentiniene pentru un an. Această realizare confirmă calitatea procesării de la Feldioara și extinde ciclul de combustibil nuclear românesc la nivel internațional. (Sursa: BVB)

Carbochim Preț curent 20,8 RON (0,00%) MCap 102M P/E -40,4

Acțiunile Chimcomplex Borzești au scăzut cu aproximativ 9% după publicarea raportului semestrial pentru 2025. Compania a raportat o cifră de afaceri de 612 mil. RON, în scădere cu 24% față de anul anterior, și a trecut de la un profit de 35 mil. RON la o pierdere de 27 mil. RON. Rezultatele au fost influențate de cererea redusă în Europa, presiunea asupra prețurilor și costurile ridicate la energie. (Sursa: ZF)

S.P.E.E.H. Hidroelectrica Preț curent 122,20 RON (0,91%) MCap 54,9B P/E 18,17

Hidroelectrica a semnat un contract de 97,5 mil. EUR (fără TVA) pentru retehnologizarea centralei hidroelectrice Stejaru, finanțat integral din fonduri proprii. Lucrările, realizate de Hidroserv în parteneriat cu mai mulți subcontractanți, vor dura 66 de luni și vizează modernizarea celor patru hidroagregate și a instalațiilor centralei, pentru creșterea eficienței și prelungirea duratei de viață a echipamentelor. (Sursa: BVB)

One United Properties Preț curent 28,00 RON (0,00%) MCap 3,09B P/E 7,89

One United Properties a anunțat constituirea unui Consiliu Consultativ Global, care va sprijini Consiliul de Administrație prin consultanță strategică, expertiză internațională și oportunități de networking. Consiliul este prezidat de Claudio Cisullo și include membri precum Andrei Diaconescu, Nicole S. Guedj, consilier al lui Emmanuel Macron, și Edward „Ed” McMullen, consilier al campaniilor lui Donald Trump. Rolul său este exclusiv consultativ, oferind recomandări privind strategia, implicarea stakeholderilor și gestionarea reputației pe piețele internaționale. (Surse: BVB; Economica.net)

Nvidia Preț curent 188,32 USD (2,82%) MCap 4,62T

Investitorii urmăresc cu atenție Nvidia pe măsură ce se încheie trimestrul patru, pe fondul discuțiilor despre o potențială bulă AI și al interesului tot mai mare pentru această tehnologie. Deși unele îngrijorări privind valorile exagerate există, momentum-ul puternic și creșterea veniturilor susțin optimismul pieței. Nvidia rămâne un indicator-cheie al evoluției investițiilor în AI, iar atenția se concentrează pe cheltuielile de capital, adoptarea AI și companiile software care pot obține venituri din această tehnologie. De asemenea, soluțiile de stocare avansată a datelor beneficiază direct de creșterea investițiilor în AI și infrastructura asociată. (Sursa: CNBC)

Xiaomi Corporation Preț curent 5,47 EUR (0,00%) MCap 136B

Acțiunile Xiaomi au scăzut cu peste 5% după ce un model electric SU7 a luat foc în urma unui accident mortal în China. Este al doilea incident fatal din acest an care ridică semne de întrebare privind siguranța vehiculelor Xiaomi și mânerele electronice de ușă, aflate sub investigație în China și SUA. (Sursa: CNBC)

JPMorgan Chase & Co Preț curent 307,97 USD (2,35%) MCap 908B

JPMorgan Chase a anunțat un plan pe zece ani pentru a investi până la 10 mld. USD în industrii considerate esențiale pentru securitatea națională a SUA, inclusiv apărare și aerospațial, tehnologii de vârf precum AI și calcul cuantic, tehnologie energetică și lanțuri de aprovizionare avansate. Inițiativa, denumită Security and Resiliency Initiative, vizează finanțarea sau facilitarea a până la 1,5 trilioane USD pentru companiile critice, cu 50% mai mult decât un plan anterior. JPMorgan va sprijini 27 de industrii specifice, de la nanomateriale și roboți autonomi până la energie nucleară și solară, pentru a consolida reziliența economiei americane. Jamie Dimon, CEO-ul băncii, a subliniat importanța reducerii dependenței de surse nesigure și eliminarea obstacolelor birocratice pentru securitatea națională. (Sursa: CNBC)

