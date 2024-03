Rata inflației în România, în scădere – TradeVille

Fondurile De Obligațiuni, Preferate De Investitori

Numărul investitorilor in fondurile de obligațiuni a crescut la 256,700 in ianuarie 2024, fata de 225,000 investitori in ianuarie 2023. Investițiile lor in aceste fonduri au atins aproximativ 11 mld. RON, in creștere cu 1.8% fata de începutul anului. Subscrierile, in ianuarie 2024, au fost de 128 mld. RON, conform datelor AAF. (Sursa: ZF)

Rata Inflației În România, În Scădere

In luna februarie 2024, rata anuala a inflației a coborât la 7.23%, de la 7.41% in luna precedenta, conform datelor furnizate de Institutul National de Statistica. Aceasta scădere vine in contextul unor creșteri cu 4.48% a preturilor pentru mărfurile alimentare, cu 7.28% a celor nealimentare, si cu 11% pentru servicii. (Sursa: INS)

Creștere De 0.2% In PIB-Ul Regatului Unit

PIB-ul Regatului Unit a crescut cu 0.2% in ianuarie, impulsat de o creștere surprinzătoare a producției in construcții. Acest rezultat se încadrează in prognozele economiștilor si este in contract cu o contractare cu 0.1% in luna decembrie, indicând o schimbare fata de recenta recesiune ușoară. Construcțiile si serviciile au crescut cu 1.1%, respectiv 0.2%, in timp ce producția a scăzut cu 0.2%. (Sursa: CNBC)

Preturile Petrolului, In Creștere

Preturile petrolului au crescut miercuri datorita așteptărilor unei cereri globale puternice, in special din partea SUA. OPEC a menținut prognoze optimiste pentru creșterea cererii de petrol si a ridicat proiecțiile de creștere economica pentru anul in curs. Stocurile de petrol si combustibil ale SUA au scăzut, iar analiștii anticipează posibile reduceri de rate de către Rezerva Federala, susținând in continuare cererea de petrol. (Sursa: Reuters)

BRD - Groupe Societe Generale Pret curent 19.50 RON ( -1.52% ) MCap 13.5B P/E 8.21

Începând cu 7 februarie si pana in prezent, acțiunile BRD au înregistrat o creștere cu 9%, ajungând la o valoare de piața de aproximativ 13.8 mld. RON, de la 1.2 mld. RON. Pe baza profitului net de 1.65 mld. RON înregistrat in anul 2023, acțiunile BRD se tranzacționează la un multiplu P/E de 8.3 ori rezultatul net. (Sursa: ZF)

Transport Trade Services Pret curent 26.6 RON (4.31% ) MCap 1.59B P/E 5.2

In ultima săptămâna, acțiunile companiei Transport Trade Services s-au depreciat cu 12%, ajungând la 25.6 RON, de la 29.3 RON. Scăderea a fost înregistrată după anunțarea propunerii de dividende, dar si a bugetului pentru anul curent. (Sursa: ZF)

Adidas Pret curent 980.0 RON (2.20% ) MCap 205B

Adidas a declarat ca va înregistra o scădere a vânzărilor pe piața din America de Nord in 2024, pe măsură ce continua sa-si vândă inventarul rămas de Yeezy. In 2023, profitul operațional al companiei a depășit așteptările, ajungând la 268 de mil. EUR, deși a suferit pierderi din cauza încetării liniei Yeezy, de aproximativ 500 de mil. EUR pana in 2023. Pentru al patrulea trimestru, compania a înregistrat o pierdere operațională de 377 de mil. EUR si a propus un dividend constant de 0.70 EUR/acțiune. Prețul acțiunilor a scăzut cu 1.5% la începutul ședinței de tranzacționare. (Sursa: CNBC)

Samsung Electronics Co Ltd (gdr) Pret curent 1,403 USD (0.65% ) MCap

Samsung intenționează sa adopte tehnologia de fabricare a cipurilor preferata de competitorul SK Hynix, in încercarea de a recupera teren in piața cipurilor AI, in ciuda creșterii cererii cipurilor de memorie cu banda larga (HBM). Mișcarea Samsung de a adopta MR-MUF reflecta nevoia de a îmbunătăți randamentele de producție HBM. Compania intenționează sa utilizeze atât tehnici NCF, cat si MUF pentru cel mai recent cip HBM. (Sursa: Seeking Alpha)

Eli Lilly and Company Pret curent 759.15 USD (1.24% ) MCap 682B P/E 105.01

Eli Lilly a anunțat colaborarea cu unitatea de farmacie a Amazon pentru a livra rețetele prin serviciul sau direct către consumator, LillyDirect. Lansat in ianuarie, LillyDirect permite pacienților sa obțină medicamente precum cele pentru migrena, diabet si obezitate direct de la companie, facilitat de farmacia online. Rețetele trimise către Soluțiile de Farmacie LillyDirect vor fi livrate de Amazon Pharmacy sau Truepill. In plus, compania ia in considerare si parteneriatul cu o farmacie cu amănuntul pentru opțiuni de ridicare. (Sursa: Reuters)

Industria de Diseno Textil Pret curent 44.44 EUR (8.81% ) MCap 138B

Inditex, proprietarul Zara, a înregistrat o creștere de 11% a vânzărilor in prima jumătate a sezonului de primăvara, menținând trendul crescător al anului anterior, depășind vânzările rivalului H&M. Compania intenționează sa investească 900 de mil. EUR pe an pana in 2025 in logistica si va majora plățile de dividende cu 28%, pana la 1.54 EUR/acțiune. Acțiunile retailerului au crescut cu 3.4%, ajungând la un nivel record in tranzacțiile pre-market de miercuri. (Sursa: Reuters)

