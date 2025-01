Rata inflației în SUA – conform așteptărilor – TradeVille

Producția industrială în luna noiembrie 2024

Producția industriala a scăzut, ca serie bruta, cu 1.8% în primele 11 luni din 2024, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, din cauza scăderilor înregistrate de producția și furnizarea de energie electrica și termică, gaze, apa calda si aer condiționat (-4.6%), industria prelucrătoare (-1.5%) și industria extractiva (-1%). Ca serie ajustata in funcție de numărul de zile lucrătoare si de sezonalitate, în intervalul ianuarie-noiembrie 2024, producția industriala a fost cu 1.6% mai mica, comparativ cu aceeași perioada din 2023. În luna noiembrie 2024, producția a scăzut fata de luna octombrie 2024 cu 3.8%, din cauza reducerilor înregistrate de industria extractiva (-6.6%) si industria prelucrătoare (-5.3%). (Sursa: INS)

BNR – menține rată de politica monetara

BNR a decis sa mențină rata dobânzii de politica monetara la 6.5% pe an și să mențină ratele rezervelor minime obligatorii pentru pasivele in lei si valuta, in contextul unei inflații in creștere, care a atins 5.14% in decembrie 2024. Inflația a fost influențata de creșterea preturilor combustibililor, alimentelor si salariilor. Activitatea economica a stagnat, iar consumul gospodăriilor a încetinit, deși deficitul comercial s-a temperat. Piața muncii a arătat o ușoara îmbunătățire, cu scăderea șomajului si creșterea salariilor. Următoarea ședința va avea loc pe 14 februarie 2025. (Sursa: ZF)

Economia Germaniei, declin în 2024

Economia Germaniei s-a contractat cu 0.2%, in 2024, marcând al doilea an consecutiv de încetinire economica, după ce in 2023 a scăzut cu 0.3%. Atât Comisia Europeana, cat si alte instituții economice importante din Germania, anticipaseră o scădere de 0.1% a PIB-ului german in acest an. Ruth Brand, președintele agenției germane de statistica, a explicat ca unele dintre provocările întâmpinate în 2024, care au împiedicat o dezvoltare economica mai puternica au fost concurenta tot mai mare pentru industria de export germana pe piețele cheie, preturile mari ale energiei, nivelul ridicat al dobânzilor, precum si perspectiva economica incerta. (Sursa: CNBC)

Rata inflației în SUA – conform așteptărilor

In decembrie 2024, indicele preturilor de consum (CPI) a crescut cu 0.4% lunar, iar rata inflației pe 12 luni a fost de 2.9%, conform așteptărilor. Inflația de baza, excluzând alimentele si energia, a încetinit la 3.2% anual, ușor mai bine decât prognoza de 3.3%, fiind determinata de o creștere modesta de 0.2% lunar. Anual, alimentele au crescut cu 2.5%, iar energia a scăzut cu 0.5%. Costurile locuințelor au crescut cu 0.3% lunar si cu 4.6% anual, marcând cel mai mic avans anual din ianuarie 2022. (Sursa: CNBC)

Fondul Proprietatea Preț curent 0.3264 RON (1.12% ) MCap 1.16B P/E 4.2299

Fondul Proprietatea a raportat, pentru întreg anul 2024, venituri nete din activitatea operaționala in valoare de 378.2 mil. RON, un nive mult mai mare fata de pierderea de 429.7 mil. RON înregistrata in 2023. Cheltuielile operaționale s-au ridicat la 37 mil. RON (vs 467.3 mil. RON in 2023), iar profitul net a însumat 339.4 mil. RON (vs -904.1 mil. RON in 2023). La sfârșitul lunii decembrie, cea mai mare deținere din raportul companiei o reprezenta CN Aeroporturi București (pondere de 45.9%), urmata de CN Administrația Porturilor Naritime (16.5%) si Societatea Națională a Sării (14.5%). VAN-ul societății, la sfârșitul lunii decembrie a fost de cca. 0.7 RON/acțiune, având un discount de 55.2% fata de prețul pieței. (Sursa: https://bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/FP-Raport-rezultate-anuale-preliminare-2024/CC905)

Holde Agri Invest- Clasa A Preț curent 0.692 RON ( -4.95% ) MCap 83.9M P/E -3.076

Holde Agri Invest a raportat contractarea unui împrumut, in valoare de 5 mil. RON de la SEVENX VENTURES – un acționar cu o deținere de 13.7% din capitalul social al companiei. Împrumutul este pe o perioada de 3 ani, având o dobânda fixa de 10%, compania având posibilitatea conversiei acestuia in acțiuni. (Sursa: BVB)

Dn Agrar Group Preț curent 1.465 RON (1.03% ) MCap 233M P/E 10.851

Grupul DN Agrar a informat publicul in legătura cu estimările pentru anul 2025, vizând venituri in creștere odată cu deschiderea fabricii de compost finalizata in 2024. Compania a anunțat intenția de a-și dubla cifra de afaceri in următorii trei ani, continuând investițiile asumate si dezvoltarea proiectului fermei de la Straja. (Sursa: ZF)

Meta Platforms Inc (facebook) Preț curent 615.37 USD (3.55% ) MCap 1.58T

Meta Platforms intenționează sa reducă 5% din forța de munca, adică aproximativ 3,600 de angajați, cei vizați fiind cei cu performante scăzute, pentru a optimiza echipele in acest an. Disponibilizările vor fi anunțate pana pe 10 februarie, iar angajații afectați vor primi pachete compensatorii. (Sursa: CNBC)

Boeing Co Preț curent 166.89 USD ( -0.08% ) MCap 99.2B

Boeing a livrat 348 avioane in 2024, cu o treime mai puțin decât în 2023, din cauza crizei provocate de un incident tehnic si a grevei muncitorilor care a oprit producția timp de aproape doua luni. Rivala Airbus a livrat 766 avioane, consolidandu-si avansul, in ciuda problemelor din lanturile de aprovizionare, care afectează ambele companii. In decembrie, Boeing a reluat productia pentru modelul 737 Max si a livrat 30 de avioane. (Sursa: CNBC)

Jpmorgan Chase & Co Preț curent 251.18 USD (1.50% ) MCap 742B

JPMorgan a depășit estimările analiștilor pentru cel de-al patrulea trimestru de raportare, înregistrând un profit net de 14 mld. USD, în creștere cu 50% comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. Veniturile au cunoscut o apreciere de 10%, totalizând 43.74 mld. USD, fiind susținute de operațiunile de pe Wall Street si de veniturile nete din dobânzi. (Sursa: CNBC)

Wells Fargo & Co Preț curent 75.56 USD (6.14% ) MCap 281B

Acțiunile Wells Fargo au crescut miercuri, după raportarea unor profituri peste așteptările analiștilor, însumând 5.1 mld. USD si marcând o apreciere de 47% fata de aceeași perioada a anului trecut. Veniturile au însumat 20.38 mld. USD, comparativ cu estimarea de 20.59 mld. USD, iar profitul ajustat pe acțiune a atins valoarea de 1.42 USD. Perspectivele optimiste anunțate, privind veniturile nete din dobânzi, presupun o creștere de 1%-3% comparativ cu anul trecut. (Sursa: CNBC)

Citigroup Preț curent 78.45 USD (6.73% ) MCap 151B

Citigroup a raportat rezultate ce au depășit așteptările, atât in ceea ce privește veniturile, cat si profitul, cauzând o creștere de 3% in tranzacțiile premarket. Față de aceeași perioada a anului precedent, profitul net a crescut cu aproximativ 40%, ajungând la 12.7 mld. USD, in timp ce veniturile au totalizat 19.58 mld. USD comparativ cu estimarea de 19.49 mld. USD. (Sursa: CNBC)

The Goldman Sachs Group Preț curent 600.97 USD (5.15% ) MCap 207B

Goldman Sachs a raportat, la sfârșitul primului trimestru, un profit dublu fata de aceeași perioada a anului trecut, ajungând la 4.11 mld. USD si generând un profit pe acțiune de 11.95 USD (vs. 8.22 USD estimați). Veniturile s-au apreciat cu 23%, totalizând 13.87 mld. USD, susținute de performantele din tranzacționarea de acțiuni si instrumente cu venit fix. (Sursa: CNBC)

