Rata inflației în SUA, sub estimări – TradeVille

Rata Anuala A Inflației In Romania, In Scădere, In Luna Iunie

In luna iunie, rata anuala a inflației a scăzut la 4.9%, de la 5.1% in aprilie. Preturile la mărfurile nealimentare au crescut cu 6.28%/an, iar mărfurile alimentare au crescut cu 1.1%. Dintre alimente, cele mai mari creșteri de preț au fost la conserve de fructe (9.76%), vin si bere (7.2%-8%), in timp ce faina și mălaiul s-au ieftinit in medie cu 30%, iar uleiul cu 18.5%. Dintre mărfurile nealimentare, medicamentele s-au scumpit cu 23.9% si detergenții cu 21.9%. (Sursa: ZF)

Infrastructura, Pe Ordinea De Zi

Guvernul a aprobat investiții de 700 mil. RON in infrastructura rutiera si feroviara. Printre proiectele vizate se numără doua noduri rutiere pe autostrada A1, in județele Timiș si Hunedoara. Alte trei proiecte vizează infrastructura feroviara, cu un focus pe poduri si tuneluri in județele Brașov si Galați. (Sursa: Economedia)

Rata Inflației In SUA, Sub Estimări

Rata lunara a inflației in SUA a scăzut cu 0.1% in iunie, fata de luna anterioara, oferind o confirmare suplimentara pentru o potențială reducere a ratelor dobânzilor mai târziu in acest an. Indicele preturilor de consum s-a situat la 3% anual, fiind aproape de cel mai scăzut nivel din ultimii 3 ani si jumătate. Excluzând preturile alimentelor si energiei, CPI de baza a crescut cu 0.1% lunar si cu 3.3% fata de anul trecut, situându-se, însă, sub estimările analiștilor de 0.2%, respectiv de 3.4%. (Sursa: CNBC)

Economia Angliei, Pe Urmele Naționalei

Economia Marii Britanii a crescut cu 0.4% in luna mai, conform cifrelor publicate ieri de Oficiul National de Statistica. Lira sterlina a atins un maxim al ultimelor 4 luni fata de dolarul american după anunț. Produsul intern brut a depășit expansiunea lunara de 0.2% prognozata de un sondaj Reuters. Economia britanica a ieșit dintr-o recesiune superficiala in primul trimestru al anului, apoi a stagnat in luna aprilie. (Sursa: CNBC)

Bittnet Systems București Pret curent 0.2030 RON ( -0.49% ) MCap 128M P/E -20.9613

Bittnet a informat piața despre semnarea a doua contracte semnificative de către TopTech SRL. Valoarea cumulata a celor doua acorduri se ridica la 6.57 mil. RON fără TVA. Obiectul presupune livrarea si instalarea echipamentelor necesare pentru retehnologizarea centrului de date al unei instituții de învățământ superior iar perioada de implementare a proiectului este pana in februarie 2025. (Sursa: BVB)

Transelectrica Pret curent 47.95 RON (0.31% ) MCap 3.51B P/E 14.85

Transelectrica a reușit sa realizeze, in primul trimestru, 70% din profitul net bugetat pentru anul acesta. Astfel, compania a anunțat in primul trimestru un profit net de 103 mil. RON, in creștere cu 30% fata de anul precedent. Pentru întregul an, compania are bugetat un rezultat net de 146 mil. RON. (Sursa: ZF)

Fondul Proprietatea Pret curent 0.3996 RON (0.40% ) MCap 2.26B P/E -2.5213

Fondul Proprietatea a înregistrat o creștere de 7% a acțiunilor in ultimele patru zile, de la 0.3726 RON/unitate la 0.399 RON spre finalul sesiunii de tranzacționare de miercuri. Capitalizarea societății a urcat cu 149.7 mil. RON in acest interval, la 2.3 mld. RON. (Sursa: ZF)

Pepsico Inc Pret curent 163.90 USD (0.19% ) MCap 226B P/E 28.69

Pepsi a raportat rezultate financiare care au dezamăgit Wall Street, prețul acțiunilor scăzând cu pana la 3% in ședința pre-market. Creșterea veniturilor a fost mai slaba decât prognoza, in condițiile in care clienții sunt din ce in ce mai orientați către reduceri. Rezultatele au fost impactate si de recentele probleme cu produsele Quaker Foods. Veniturile organice au crescut cu 1.9% in trimestrul 2, ratând estimarea medie de 2.9% a analiștilor intervievați de Bloomberg. Volumul produselor alimentare vândute in aceasta perioada a scăzut cu 2% fata de anul precedent, incluzând scăderi mai accentuate pentru diviziile Frito-Lay si Quaker Foods din America de Nord. (Sursa: Bloomberg)

Apple Inc. Pret curent 226.64 USD ( -2.72% ) MCap 3.57T P/E 37.74

Autoritățile de reglementare antitrust din UE au ajuns, joi, la un acord cu Apple in ceea ce privește accesul competitorilor la tehnologia sa de plăți „tap and go”. Comisia Europeana lansase oficial o investigație antitrust referitoare la Apple Pay in 2020. Astfel, in 2022, Comisia Europeana a constatat ca Apple Pay ar putea restrânge concurenta, deoarece era singura opțiune pentru utilizatorii de iPhone. (Sursa: CNBC)

Delta Air Lines Inc Pret curent 44.26 USD ( -5.55% ) MCap 28.7B P/E 9.61

Delta Air Lines a prognozat joi venituri record pentru T3 2024, datorita creșterii cererii de calatorii de pe parcursul verii. Cu toate acestea, previziunile au fost sub estimările analiștilor, deoarece transportatorii au redus tarifele după extinderea zborurilor. In trimestrul curent, Delta se așteaptă ca vânzările sa nu crească cu mai mult de 4%, sub creșterea de 5.8% prognozata de analiștii intervievați de LSEG. De asemenea, compania se așteaptă la un profit net/acțiune de 1.70 – 2 USD, mai puțin decât valoarea de 2.05 USD așteptata de analiști. (Sursa: CNBC)

Costco Wholesale Corp Pret curent 856.440 USD ( -3.15% ) MCap 376B P/E 62.803

Menținerea sau cumpărarea unui abonament la Costco va deveni in curând mai costisitoare, deoarece retailerului a anunțat ca taxele de membru vor creste la începutul lunii septembrie, fiind prima majorare de preț din 2017. In acest sens, Costco va majora prețul pachetelor Gold si Business de la 60 USD la 65 USD pe an, in timp ce taxele Executive vor creste de la 120 USD la 130 USD pe an. (Sursa: Forbes)

Pfizer Inc Pret curent 28.64 USD (1.02% ) MCap 161B P/E 7.52

Prețul acțiunilor Pfizer a crescut cu 3% înaintea deschiderii ședinței bursiere de ieri, după ce compania a anunțat ca va merge mai departe cu tratamentul pentru slăbire bazat pe pastila danuglipron, care a oferit date încurajatoare in prima etapa a unui studiu. Compania concurează pentru a câștiga o parte din piață unei clase foarte populare de medicamente pentru pierderea in greutate si diabet. Analiștii se așteaptă ca aceasta industrie sa valoreze aproximativ 100 mld. USD pana la sfârșitul deceniului. (Sursa: CNBC)

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste).

