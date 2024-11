Rata inflației schimba trendul - TradeVille

Câștigul salarial mediu, în creștere

Față de luna august 2024, câștigul mediu salarial brut s-a majorat cu 1.3%, ajungând la valoarea de 8,553 RON, iar cel net cu 1.4%, fiind 5,228 RON. Cele mai mari creșteri ale salariului mediu net sunt în cazul serviciilor în tehnologia informației (11,626 RON), în timp ce, cele mai mici sunt in sectorul fabricării articolelor de îmbrăcăminte (3,016 RON). Comparativ cu luna septembrie a anului trecut, salariul mediu net a crescut cu 13.8%, indicele câștigului salarial real fiind de 108.8%. În luna septembrie, majoritatea activităților din sectorul economic au înregistrat creșteri ale salariilor medii nete datorita realizărilor de producție și a primelor ocazionale. (Sursa: INS)

Rata inflației schimbă trendul

Rata anuală a inflației a crescut la 4.7% în octombrie, schimbându-și trendul în unul ascedent. În comparație cu luna septembrie 2024, in luna octombrie indicele preturilor de consum s-a majorat cu 0.6%. Cele mai mari scumpiri le-au suferit serviciile (+7.6% vs. octombrie 2023), alimentele (+4.7%) si mărfurile nealimentare (+3.4%). Alimentele cu cele mai mari creșteri de la an la an au fost legumele și conservele de legume (+11%) și fructele și conservele din fructe (+13%). În schimb, alimentele neperisabile s-au ieftinit, dintre care zaharul cu 6% și uleiul cu 4%. În cazul mărfurilor nealimentare, produsele care s-au scumpit cel mai mult au fost detergenții (+13%), iar în cazul serviciilor, categoria Posta (+17%) a avut cea mai puternica majorare. (Sursa: INS)

Rata inflației in Germania

Inflația din Germania a crescut la 2.4% în octombrie, conform datelor confirmate de oficiul federal de statistica. Preturile de consum armonizate, utilizate pentru comparația cu alte tari din Uniunea Europeana, au crescut cu 1.8% in septembrie fata de aceeași perioada a anului anterior. (Sursa: Reuters)

Oppenheimer creste prognoza pentru S&P 500

Indicele a crescut cu aproximativ 26% de la începutul anului si cu mai mult de 4% săptămâna trecuta, marcând cea mai mare creștere săptămânala din ultimul an. S&P 500 a atins o valoare record de peste 6.000. Aceasta evoluție a venit pe fondul victoriei electorale a președintelui Donald Trump, care a stârnit speranțe legate de reducerile de taxe. Oppenheimer prevede in continuare un trend ascendent pentru indice, majorând prețul ținta de la 5,900 la 6,200. (Sursa: CNBC)

Carbochim Preț curent 89.5 RON ( -0.56% ) MCap 440M P/E 164.8

Carbochim, cel mai important producător de abrazive profesionale din tara, a înregistrat în primele noua luni ale anului o pierdere de 376,664 RON, după un profit net de 117 mil. RON, realizat în aceeași perioadă, în 2023. Veniturile companiei au scăzut, de la an la an, de la 170 mil. RON la 23.6 mil. RON. Compania a vândut fostul sediu, obținând 40 mil. EUR in urma tranzacției. Grupul este evaluat la 443 mil. RON si este controlat indirect de Iulian Dascalu, care deține 77.7% din capitalul social, prin intermediul Carbo Europe SRL. De la începutul anului, acțiunile companiei Carbochim au scăzut cu 38%. (Sursa: ZF)

Transilvania Broker de Asigurare Preț curent 16.30 RON (0.00% ) MCap 81.5M P/E 18.61

Transilvania Broker de Asigurare a raportat, pentru primele 9 luni ale anului curent, o scădere a veniturilor din activitatea de distribuție cu 5% fata de 9L 2023, acestea însumând 78.5 mil. RON. În același timp, cheltuielile din exploatare înregistrează un avans de cca. +1% fata de aceeași perioadă a anului trecut. Astfel, rezultatul din exploatare înregistrat de TBK a fost de 2.4 mil. RON (-66.2% vs 9L 2023), iar rezultatul net a fost in suma de 2.2 mil. RON (-65.2% vs 9L 2023). (Sursa: BVB)

Electromagnetica București Preț curent 0.2070 RON (0.49% ) MCap 139M P/E -5.2693

Electromagnetica a convocat AGA pentru data de 19/20 decembrie, în cadrul căreia, printre cele mai importante puncte de pe ordinea de zi, se numără propunerea de aprobare a unui program de răscumpărare a maxim 60 mil. acțiunii proprii (cca. 8.9% din totalul acțiunilor societății), cu o durata de maxim 18 luni de la data înregistrării în registrul comerțului. Prin acest program, societatea dorește reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor răscumpărate. (Sursa: BVB)

SOCEP S.A. Preț curent 1.590 RON (0.00% ) MCap 1.01B P/E 10.888

Socep a anunțat convocarea AGA pentru data de 18/19 decembrie, la care, printre principalele puncte care vor fi dezbătute de acționari, se numără punctul privind aprobarea repartizării sumei de cca. 55.6 mil. RON ca dividend, ceea ce se traduce într-un dividend brut de 0.087 RON/acțiune. Randamentul dividendului, raportat la ultimul preț de închidere, este de 5.6%. (Sursa: BVB)

Aquila Part Prod Com Preț curent 1.400 RON (0.72% ) MCap 1.68B P/E 18.570

Aquila urmează să raporteze mâine dimineața, iar analiștii BT Capital Partners estimează un profit net de 29.8 mil. RON pentru al treilea trimestru, aproape dublu fata de T2 si in creștere cu 5% fata de aceeași perioadă a anului trecut. Cu toate acestea, profitul net la noua luni se așteaptă sa fie 65.1 mil. RON, mai mic cu 7.3% decât in același interval din 2023. Estimările anticipează o creștere a EBITDA cu 20% fata de anul anterior si o pierdere financiara neta de 2 mil. RON pe fondul creșterii împrumuturilor bancare pe termen scurt si a diminuării depozitelor bancare in urma achiziției Parmafood. (Sursa: ZF)

Purcari Wineries Public Company Limited Preț curent 14.90 RON (0.00% ) MCap 601M P/E 8.88

Purcari Wineries, unul dintre cei mai importanți producători de vin din Europa Centrala si de Est, a primit premiul Board of the Year din partea Envisia. Premiul marchează performanta consiliilor de administrație în sectorul public si privat, promovând contribuția acestora la sustenabilitatea pe termen lung. (Sursa: BVB)

Visual Fan - Allview Preț curent 13.0 RON (0.00% ) MCap 86.6M P/E 19.2

Visual Fan a informat piața cu privire la lansarea diviziei Renewable EPC by Allview, extinzându-și strategia Green by Allview pentru implementarea de proiecte mari de energie regenerabila, tip full EPC, cu capacitați de peste 5 MW si sisteme de stocare. Aceasta expansiune consolidează poziția Visual Fan pe piața energetica, marcând un pas semnificativ în evoluția sa de la proiecte rezidențiale și industriale de pana la 5 MW la proiecte fotovoltaice de mari dimensiuni. (Sursa: BVB)

SHELL PLC Preț curent 30.610 EUR ( -1.89% ) MCap 219B

Un tribunal olandez a anulat decizia din 2021 care obliga Shell sa reducă emisiile globale de carbon cu 45% pana in 2030, mentionand ca nu poate impune o reducere specifica. Cazul, adus de activisti si initial văzut ca un precedent major in lupta climatica, a fost contestat de Shell, care a argumentat ca astfel de cerințe ar trebui stabilite de guverne, nu de instanțe. Activiștii considera decizia un regres, deși instanța a subliniat ca Shell are totuși responsabilitatea de a limita emisiile conform Acordului de la Paris. (Sursa: CNBC)

Apple Inc. Preț curent 225.11 USD (0.39% ) MCap 3.52T

CEO-ul Oura, Tom Hale, a afirmat ca Apple nu intenționează să lanseze un inel inteligent, în ciuda speculațiilor ca ar putea explora acest segment. Deși Samsung a introdus un astfel de produs anul acesta, iar unii analiști estimează ca Apple ar putea lansa un inel inteligent in 2026, Hale considera ca Apple nu este convinsa de beneficiile unei combinații între inel și ceas și preferă să nu afecteze vânzările Apple Watch. (Sursa: CNBC)

