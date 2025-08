Rata șomajului în luna iunie – TradeVille

Rata șomajului în luna iunie

În iunie 2025, rata șomajului ajustata sezonier s-a menținut la 5.8%, la fel ca luna precedenta. Numărul șomerilor a fost estimat la 469,800 persoane, în scădere ușoara față de mai, dar in creștere față de anul precedent (434,100 persoane). Bărbații au avut o rata a șomajului de 5.9%, cu 0.3 pp peste cea a femeilor (5.6%). Pentru grupa 25-74 ani, rată a fost de 4.6% (4.8% bărbați, 4.3% femei), acest segment reprezentând 74.1% din totalul șomerilor. Tendința indica stabilitate lunara, dar o ușoară deteriorare anuală. (Sursa: INS)

Autorizațiile de construire în luna iunie

În luna iunie a acestui an au fost eliberate 3,505 autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, număr în creștere cu 4.2% față de mai 2025 și cu 21.9% față de luna iunie a anului trecut. Suprafața utilă totala a înregistrat o creștere cu +41.4% față de luna precedenta, 73.2% dintre autorizații aparținând zonei rurale. (Sursa: INS)

Acord între SUA si Coreea de Sud

Donald Trump a anunțat un acord comercial complet cu Coreea de Sud, stabilind un tarif de 15% pentru exporturile sud-coreene, în timp ce bunurile americane vor fi scutite de taxe. Acordul include investiții sud-coreene de 350 mld. USD în SUA, dintre care 150 mld. USD pentru construcții navale si 200 mld. USD pentru cipuri, baterii, biotehnologie și energie nucleară. (Sursa: Seeking Alpha)

Starea sectorului manufacturier din China

PMI-ul manufacturier al Chinei pentru iulie a fost de 49.3, sub așteptările de 49.7, marcând a patra luna consecutiva în scădere. Modificarea a fost atribuita extrasezonului, condițiilor meteo extreme (valuri de căldura și ploi torențiale) si redirecționării comenzilor către tari cu tarife mai mici, precum Vietnam, pe fondul tensiunilor comerciale in curs cu SUA. Nivelul exporturilor este așteptat să rămână stabil în trimestrul următor. (Sursa: CNBC)

Purcari Wineries Public Company Limited Preț curent 20.90 RON ( -0.48% ) MCap 844M P/E 14.85

Maspex, producătorul polonez cunoscut pentru brandurile Tymbark, Tedi si Bucovina, a devenit acționar majoritar la Purcari, deținând circa 74% din companie după o tranzacție de aproximativ 600 mil. RON. Oferta de preluare, derulata la 21 RON/acțiune, a ridicat acțiunile WINE la un maxim istoric, de la circa 14 RON anterior anunțului. Deși free-float-ul s-a redus, mulți investitori au ales sa rămână în acționariatul companiei, mizând pe potențialul sau. Brokerii anticipează posibile ajustări de preț pe termen scurt, iar tranzacția este considerata una dintre cele mai dinamice operațiuni de pe Bursa de Valori București din ultimii ani. (Sursa: ZF)

BRD - Groupe Societe Generale Preț curent 19.80 RON (0.51% ) MCap 13.7B P/E 8.92

Grupul BRD a raportat pentru S1 2025 un profit net de 764 mil. RON (+10.2% vs. 2024), susținut de creșterea veniturilor nete bancare la 2.16 mld. RON (+10.1% vs. 2024). Veniturile din dobânzi, care reprezintă 70.4% din total, au crescut cu 7% datorita volumelor mai mari de credite fata de aceeași perioada a anului trecut (companii +23.8%, retail +13.7%), în timp ce veniturile din comisioane au avansat cu 17.9% pe fondul unei activități dinamice la carduri, custodie, transferuri si creditare. (Sursa: ZF)

OMV Petrom Preț curent 0.7810 RON (0.64% ) MCap 48.6B P/E 12.6063

OMV Petrom a raportat pentru prima jumătate a anului un profit net de 2.08 mld. RON (-21% vs. 2024) si venituri de 17 mld. RON (-1% vs. 2024), scăderea fiind influențata de preturi si volume mai mici la produse petroliere, parțial compensate de creșteri la energie electrica si gaze. Compania estimează o cerere stabila pentru produse petroliere si energie si o ușoara creștere pentru gaze. Impactul taxei pe cifra de afaceri este estimat sub 250 mil. RON, iar impactul taxei pe construcții este redus. (Sursa: ZF)

SHELL PLC Preț curent 31.52 EUR (1.06% ) MCap 226B

Shell a raportat venituri de 65.41 mld. USD (-12.% vs. 2024), sub estimări cu 800 mil. USD, si un profit ajustat de 4.3 mld. USD, sprijinit de fluxuri operaționale solide (11.9 mld. USD) care permit lansarea unui nou program de răscumpărare de 3.5 mld. USD. Pentru T3 2025, compania estimează producție Integrated Gas 910-970 mii boe/zi, utilizare rafinării 88%-96% si cheltuiala corporativa neta 500-700 mil. USD. Shell a anunțat și un dividend interimar de 0.358 USD/acțiune, cu data ex-dividend la 14 august pentru acțiuni ordinare. (Sursa: Seeking Alpha)

Renault SA Preț curent 32.74 EUR ( -1.77% ) MCap 9.67B

Renault a raportat o pierdere netă de 11.19 mld. EUR în primul semestru din 2025, determinata de deprecierea de 9.3 mld. EUR a participației la Nissan. Veniturile au crescut cu 2.5% față de anul precedent, până la 27.6 mld. EUR, însă marja operațională a scăzut la 6%. Grupul și-a redus estimările pentru 2025, vizând o marjă operațională de 6.5%. Excluzând efectul Nissan, profitul net al companiei a atins 461 mil. EUR. (Sursa: Yahoo Finance)

Samsung Electronics Co Ltd (gdr) preț curent 1,254.0000 USD ( -3.09% ) Mcap

Samsung a raportat venituri de 74.6 trilioane KRW in T2 (+0.7% vs. 2024), profitul operațional atingând 4.7 trilioane KRW (-55% vs. 2024), situându-se sub estimări. Profitul a fost afectat de scăderea de 93.8% a profitului diviziei de cipuri. Compania estimează o îmbunătățire treptata a rezultatelor in S2, susținuta de cererea AI, foldables si premium smartphones. (Sursa: CNBC)

Apple Inc. Preț curent 207.87 USD ( -0.56% ) MCap 3.31T

Apple a raportat aseară rezultatele financiare pentru trimestrul al treilea, depășind așteptările Wall Street atât la profit, cat si la venituri. Vânzările de iPhone au crescut cu 13% față de anul trecut, iar veniturile totale au urcat cu 10% — cea mai mare creștere trimestriala a Apple din decembrie 2021. CEO-ul Tim Cook a anunțat că Apple va creste semnificativ investițiile în AI și este deschisa la achiziții strategice. Acțiunile companiei au crescut după publicarea rezultatelor peste așteptările analiștilor. (Sursa: CNBC)

Amazon Com Inc Preț curent 234.58 USD (1.91% ) MCap 2.36T

Acțiunile Amazon au scăzut cu peste 6% în tranzacțiile extinse de joi, după ce compania a raportat rezultatele pentru trimestrul al doilea, care au depășit așteptările, dar a oferit estimări reduse pentru venitul operațional din perioada curentă. Vânzările Amazon din trimestrul al doilea au crescut cu 13% față de anul trecut, ajungând la 167.7 mld. USD, o accelerare față de anul precedent, când veniturile au crescut cu 10%. Pentru trimestrul curent, Amazon a declarat că se așteaptă ca venitul operațional să fie între 15.5 și 20.5 mld. USD, în timp ce analiștii estimau 19.48 miliarde USD. (Sursa: CNBC)

