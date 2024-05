Rata șomajului, în scădere în luna martie – TradeVille

Mai Putini Romani Pe Social Media

In Romania, din totalul de 18.06 mil. de utilizatori de internet de la începutul acestui an, aproximativ 13.3 mil. sunt utilizatori de social media. Conform datelor, numărul de utilizatori a scăzut cu 1.5% in perioada ianuarie 2023 – ianuarie 2024. Astfel, utilizatorii Facebook au scăzut cu 5.2% in aceeași perioada, iar utilizatorii YouTube au scăzut cu 1.5%. In același timp, creșteri au fost remarcate in cazul utilizatorilor Instagram (+8%), TikTok (+18%), Messenger (+0.7%) si LinkedIn (+5%). (Sursa: Economica.net)

Rata Șomajului, In Scădere In Luna Martie

In luna martie, Romania a înregistrat 441,200 de șomeri, cu 25,200 mai putini comparativ cu luna precedenta, rata șomajului scăzând la 5.3%, cu 0.3 pp sub nivelul din luna februarie. Cea mai ridicata rata a șomajului se înregistrează in rândul categoriei de vârstă 15-24 ani, cu aproximativ 22.1%, in timp ce categoria de vârstă 25-74 ani a înregistrat o rata a șomajului de 4.2%. (Sursa: INS)

Acțiunile Din Coreea De Sud, Cele Mai Mari Câștiguri

In așteptarea reducerii ratelor dobânzilor de către Rezerva Federala, evoluția prețului acțiunilor din Coreea de Sud a impulsionat creșterea piețelor din zona Asia-Pacific. Indicele Kospi din Coreea de Sud a crescut cu 2.16%, la 2,734, susținut de Samsung Electronics si SK Hynix, in timp ce indicele Kosdaq a închis cu o creștere de 0.66%, la 871. (Sursa: CNBC)

Optimism Pe Bursa Europeana

Indicele Stoxx 600 a crescut cu 0.6% pe fondul aprecierii acțiunilor UBS Group cu peste 6%, după ce banca a anunțat revenirea pe profit. UBS reprezintă 0.57% din coșul indicelui. In același timp, acțiunile UniCredit s-au apreciat cu peste 2.5%, contribuind la avansul indicelui european, din care reprezintă 0.37%. (Sursa: Bloomberg)

Nuclearelectrica Pret curent 48.75 RON ( -0.81% ) MCap 14.7B P/E 5.92

Nuclearelectrica a anunțat ca Unitatea 2 a CNE Cernavoda a fost resincronizata la Sistemul Energetic National. Aceasta a fost oprita in mod controlat pe 30 aprilie pentru realizarea unor lucrări de reparație in partea clasica a Unității, fără impact pe partea nucleara. “Oprirea controlata si lucrările de reparație s-au realizat conform procedurilor aplicabile in astfel de situații, fără impact asupra securității nucleare, mediului, personalului sau populației”, menționează compania. (Sursa: SNN)

Digi Communications Pret curent 57.6 RON (1.41% ) MCap 5.76B P/E 12.0

Digi Communications propune acționarilor distribuirea de dividende in valoare de 120 mil. RON, ceea ce se transpune intr-un dividend brut pe acțiune de 1.25 RON (in creștere cu 25% fata de anul precedent). Raportat la prețul de închidere de ieri, randamentul dividendului se ridica la 2.17%. (Sursa: ZF)

Sphera Franchise Group Pret curent 34.1 RON ( -0.87% ) MCap 1.32B P/E 19.0

Cotația acțiunilor Sphera Franchise Group s-a apreciat cu 15% in luna aprilie 2024, continuând-si avansul si la începutul lunii mai. Acțiunile companiei se afla pe un trend ascendent încă din noiembrie 2022, cotația fiind, in prezent, la cea mai ridicata valoare din 2018 încoace. Însă, raportat la maximul istoric, acțiunile se tranzacționează, încă, cu un discount de 23%. (Sursa: ZF)

One United Properties Pret curent 0.887 RON (0.57% ) MCap 3.36B P/E 7.600

One United Properties a fost cea mai lichida companie din indicele BET in aprilie 2024, valoarea tranzacțiilor ridicandu-se la 283 mil. RON. Astfel, dezvoltatorul imobiliar a reușit sa depășească lichiditatea Hidroelectrica (248 mil. RON), a Băncii Transilvania (225 mil. RON), a OMV Petrom (129 mil. RON) si Romgaz (55 mil. RON). In total, tranzacțiile investitorilor in cele 5 companii s-au ridicat la 940.6 mil. RON, reprezentând aproximativ 71% din totalul tranzacțiilor de pe segmentul principal (1.32 mld. RON). (Sursa: ZF)

OMV Petrom Pret curent 0.7050 RON ( -0.14% ) MCap 43.9B P/E 10.9005

Analiștii de la Ipopema Securities au evaluat acțiunile OMV Petrom la un preț țintă de 0.57 RON pentru următoarele 12 luni, anticipând un potențial de scădere de 19%, raportat la prețul de închidere de 0.7 RON din 29 aprilie. Astfel, analiștii recomanda “păstrează” pentru acțiunile SNP. (Sursa: ZF)

Banca Transilvania Pret curent 29.10 RON (0.52% ) MCap 23.2B P/E 7.79

Fondurile de pensii Pilon II încep sa vândă acțiuni OMV Petrom si Banca Transilvania, întrucât ponderile acestora in portofolii au devenit prea mari: NN Pensii avea investit 4.87% din active in OMV Petrom si 4.3% in Banca Transilvania la sfârșitul lunii martie 2024, fata de 4.3% si 3.47% in martie 2023. Si alte fonduri se apropie de pragul de expunere maxim legal de 5%. Astfel, valorile tranzacțiilor pentru SNP si TLV sunt așteptate sa crească in perioada următoare, in timp ce fondurile de pensii își recalibrează portofoliile. (Sursa: ZF)

British Petroleum Pret curent 5.006 GBP ( -1.92% ) MCap 94.3B

BP a raportat o scădere a profitului net, pana la 2.7 mld. USD, de la 3 mld. USD in trimestrul anterior, si sub estimările consensuale de 2.9 mld. USD, din cauza preturilor mai scăzute la gaze si petrol si a marjei, semnificativ mai slaba, a carburanților. Multe dintre companiile concurente din industria petrolului si gazului au înregistrat, de asemenea, o scădere a profitului in primul trimestru fata de aceeași perioada a anului precedent, din cauza unei scăderi accentuate ale preturilor pe piața gazelor. (Sursa: CNBC)

Ubs Group Ag Pret curent 29.46 USD (6.74% ) MCap 94B

UBS a raportat un profit net de 1.8 mld. USD, depășind estimările analiștilor de 721.14 mil. USD, urmare a preluării Credit Suisse din iunie 2023. Veniturile totale au urcat pana la 12.74 mld. USD, depășind așteptările, înregistrând o creștere cu 28%, pana la 6.14 mld. USD, a veniturilor din unitatea de gestionare a averilor globale. Compania a declarat ca se așteaptă sa finalizeze fuziunea UBS AG si Credit Suisse AG, într-o singura companie intermediara holding, in SUA, in al doilea trimestru iar fuziunea entităților sale, in al treilea trimestru. (Sursa: CNBC)

Amazon Com Inc Pret curent 189.66 USD (0.51% ) MCap 1.95T P/E 149.91

Amazon Web Services (AWS) va investi aproximativ 8.87 mld. USD in următorii cinci ani pentru dezvoltarea infrastructurii si serviciilor sale de cloud in Singapore. AWS a afirmat ca aceasta investiție va fi direcționată către construcția si dezvoltarea capacitaților centrelor de date asociate regiunii Asia-Pacific Singapore. AWS a fost cel mai mare furnizor de infrastructura cloud in primul trimestru, cu o cota de piață de 31%, iar Microsoft Azure a ocupat locul doi. AWS a extins, de asemenea, prezenta in Asia de Sud-Est, planificând sa investească 5 mld. USD in Thailanda si cel puțin 6 mld. USD in Malaysia pana in 2037. (Sursa: CNBC)

Palantir Technologies Inc Pret curent 21.53 USD ( -14.60% ) MCap 44.4B P/E -925.74

Palantir a înregistrat venituri in creștere cu 21% comparativ cu anul precedent, ajungând la 634 mil. USD, peste astupările analiștilor de 625 mil. USD, in timp ce profitul net a urcat la 105.5 mil. USD sau 0.04 USD/acțiune (vs 16.8 mil. USD sau 0.01 USD/acțiune T4). Pentru următorul trimestru, sunt estimate venituri cuprinse in intervalul 649 – 653 mil. USD, comparativ cu 653 mil. USD așteptați de analiști, in timp ce, pentru întreg anul, sunt estimate venituri cuprinse in intervalul 2.68 – 2.69 mld. USD, mai puțin decât estimările consensuale de 2.71 mld. USD. După publicarea rezultatelor, prețul acțiunilor a scăzut cu pana la 7%. (Sursa: CNBC)

The Walt Disney Company Pret curent 104.86 USD ( -9.97% ) MCap 192B P/E 85.67

In cel de-al doilea trimestru fiscal din 2024, Disney aproape ca a obținut profit in diviziile sale de streaming, după 5 ani de lucru la acest capitol, pierzând doar 18 mil. USD fata de o pierdere de 659 mil. USD înregistrată anul trecut. Veniturile totale ale companiei au însumat 22.08 mld. USD in T2 2024 (+1% vs T2 2023), fiind sub estimările analiștilor, de 22.12 USD, in timp ce profitul net pe acțiune a fost de 1.21 USD, peste așteptările consensului, de 1.09 USD. După publicarea rezultatelor, acțiunile Disney au scăzut cu 5% in tranzacțiile pre-market. (Surse: CNBC;Disney)

