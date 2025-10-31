Rata șomajului rămâne stabilă în septembrie – TradeVille

Rata șomajului rămâne stabilă în septembrie

În septembrie 2025, rata șomajului ajustată sezonier s-a menținut la 5,9%, nivel identic cu cel din august. Numărul șomerilor a fost estimat la 482,5 mii persoane, ușor peste luna precedentă și peste nivelul din septembrie 2024. Rata șomajului în rândul bărbaților (6,1%) a depășit-o pe cea a femeilor (5,6%), iar pentru grupa de vârstă 25–74 ani s-a situat la 4,8%. Tinerii (15–24 ani) continuă să fie cei mai afectați, cu o rată a șomajului de 23,5% în T2 2025. Șomerii din categoria 25–74 ani reprezintă 76,2% din totalul estimat la nivel național. (Sursa: INS)

Creștere ușoară în zona euro

Economia zonei euro a înregistrat o creștere peste așteptări de +0,2% în T3 2025, susținută în principal de Franța (+0,5%) și Spania (+0,6%), în timp ce Germania și Italia au stagnat. Datele Eurostat indică o reziliență economică neașteptată, având în vedere contextul politic tensionat și încetinirea comerțului global. Această evoluție reduce presiunea asupra Băncii Centrale Europene de a continua ciclul de reduceri de dobândă, rata de politică monetară urmând probabil să rămână la 2%. Analiștii consideră că, deși inflația se menține la 2,2%, tendințele dezinflaționiste și întărirea euro ar putea determina BCE să reia relaxarea politicii în 2026. (Sursa: CNBC)

Scădere accentuată a prețurilor la materii prime în 2026

Banca Mondială estimează că prețurile globale la materii prime vor scădea cu 7% atât în 2025, cât și în 2026, ajungând la cel mai redus nivel din ultimii șase ani. Raportul „Commodity Markets Outlook” atribuie această evoluție încetinirii economice, tensiunilor comerciale și supraofertei de petrol. Prețurile energiei sunt prognozate să scadă cu 12% în 2025 și cu 10% în 2026, iar ale alimentelor cu 6,1% și 0,3%. Totuși, aurul rămâne în creștere, așteptările fiind ca acesta să urce cu 5% anul viitor. (Sursa: World Bank)

Trump reduce tarifele pentru China

Donald Trump a anunțat reducerea tarifelor la importurile din China de la 57% la 47%, după o întâlnire de aproape două ore cu președintele Xi Jinping la Busan, Coreea de Sud, prima lor întrevedere din 2019. În schimb, China s-a angajat să combată traficul de fentanil, să reia achizițiile de soia din SUA și să mențină exporturile de pământuri rare. Trump a descris discuțiile drept „incredibile”, afirmând că Xi „va lucra din greu” pentru a opri fluxul de droguri sintetice. (Sursa: Reuters)

Appraisal & Valuation Preț curent: 5,45 RON (0,00%) | MCap: 7,01 M | P/E: 15,93

Appraisal & Valuation a înregistrat în primele nouă luni din 2025 o cifră de afaceri de 4,62 mil. RON, în scădere cu 3,2% față de aceeași perioadă din 2024. Veniturile din exploatare au scăzut cu 4,2%, iar cheltuielile au crescut ușor cu 1%. Profitul net raportat la 30 septembrie 2025 a fost de 373.999 RON. (Sursa: BVB)

BRD – Groupe Société Générale Preț curent: 21,70 RON (1,40%) | MCap: 15,1 B | P/E: 9,48

BRD Groupe Société Générale a raportat pentru primele nouă luni din 2025 un profit net de 1,2 mld. RON, în creștere cu +6% față de aceeași perioadă din 2024, susținut de o dinamică comercială solidă și de controlul cheltuielilor operaționale. Venitul net bancar a urcat la 3,3 mld. RON (+9% an/an), impulsionat de majorarea creditării retail (+13,2%) și corporate (+15%), precum și de creșterea veniturilor din dobânzi (+7,5%) și comisioane (+12,7%). Portofoliul de credite nete a avansat cu +13,7%, iar depozitele cu +10%, în timp ce rata creditelor neperformante s-a menținut redusă, la 2,4%. Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) s-a situat în jur de 16%. (Sursa: BVB)

Grup Șerban Holding Preț curent: 1,71 RON (-3,39%) | MCap: 307 M | P/E: 36,96

Grup Șerban Holding a anunțat obținerea Certificatului de „Rezultate privind Emisiile de Carbon” pentru anul agricol 2023, emis de Agreena, care confirmă reducerea și captarea a peste 2.300 t CO₂ prin implementarea practicilor de agricultură regenerativă pe 7.000 ha. Compania a generat circa 2.140 t CO₂ sub formă de credite comercializabile și a contribuit cu 238 t CO₂ într-un fond de risc, consolidându-și angajamentul față de sustenabilitate. GSH aplică tehnologii precum no-till, lucrări minime și culturi de acoperire pentru reducerea amprentei de carbon și creșterea rezilienței la secetă. (Sursa: BVB)

Sphera Franchise Group Preț curent: 37,55 RON (-1,05%) | MCap: 1,45 B | P/E: 23,23

Sphera Franchise Group a deschis pe 30 octombrie 2025 un nou KFC drive-thru în centrul comercial Terminal Nord din Udine, Italia, al doilea restaurant al brandului din oraș. Grupul operează acum 178 de unități. (Sursa: BVB)

Volkswagen AG Preț curent: 91,50 EUR (-1,88%) | MCap: 41,5 B

Volkswagen a raportat o pierdere operațională de 1,3 mld. EUR în T3 2025, afectată de costurile de 4,7 mld. EUR generate de inversarea strategiei Porsche privind vehiculele electrice și de tarifele americane estimate la până la 5 mld. EUR. CFO-ul Arno Antlitz a declarat că aceste efecte vor continua și că grupul trebuie să accelereze programele de eficiență. (Sursa: Reuters)

Stellantis NV Preț curent: 8,860 EUR (-8,75%) | MCap: 28,4 B

Stellantis a raportat în T3 2025 o creștere YoY de +13% a veniturilor, până la 37,2 mld. EUR, prima creștere după șapte trimestre consecutive de scădere, susținută de vânzările solide din America de Nord și Europa. Compania estimează un impact negativ de aproximativ 1 mld. EUR din tarifele americane, mai redus decât estimarea anterioară (1–1,5 mld. EUR). Noul CEO, Antonio Filosa, a lansat un plan de redresare, investind 13 mld. USD în producție și readucând modele populare, precum Jeep Cherokee. Stellantis și-a menținut estimările pentru creșterea veniturilor și a fluxului de numerar în a doua jumătate a anului. (Sursa: Reuters)

Shell PLC Preț curent: 32,82 EUR (0,24%) | MCap: 235 B

Shell a raportat în T3 un profit ajustat de 5,4 mld. USD, peste estimările analiștilor de 5,05 mld. USD, susținut de performanța solidă a segmentelor Marketing și producție în ape adânci din Brazilia și Golful Mexic. Compania a anunțat un nou program de răscumpărare de acțiuni de 3,5 mld. USD, al 16-lea trimestru consecutiv de buybacks, în pofida scăderii profitului cu 10% față de anul trecut și a unui context cu prețuri mai slabe ale petrolului. (Sursa: CNBC)

Eli Lilly and Company Preț curent: 844,50 USD (3,81%) | MCap: 760 B

Eli Lilly a raportat rezultate trimestriale peste așteptările analiștilor, cu venituri de 17,6 mld. USD (+54% YoY) și un profit ajustat de 7,02 USD/acțiune (+23% față de estimări), susținute de cererea puternică pentru medicamentele Mounjaro (+109% YoY) și Zepbound (+184% YoY). Compania și-a majorat prognoza pentru 2025, anticipând venituri între 63–63,5 mld. USD față de intervalul anterior de 60–62 mld. USD, și un profit ajustat între 23–23,7 USD/acțiune, față de prognoza anterioară de 21,75–23 USD. (Sursa: CNBC)

Merck & Company Preț curent: 86,28 USD (-0,35%) | MCap: 219 B

Merck a raportat rezultate peste așteptări în T3, cu venituri de 17,28 mld. USD (+4% YoY) și profit ajustat de 2,58 USD/acțiune (+10% față de estimări), susținute de cererea ridicată pentru Keytruda (+10% YoY, 8,14 mld. USD). Compania estimează acum un profit ajustat pe 2025 între 8,93 și 8,98 USD/acțiune, comparativ cu intervalul anterior de 8,87–8,97 USD, și venituri totale între 64,5–65 mld. USD, față de 64,3–65,3 mld. USD anterior, menționând costuri vamale mai mici și beneficii dintr-un acord cu AstraZeneca. Vânzările Gardasil au scăzut cu 24% din cauza cererii slabe în China, iar Merck continuă pregătirile pentru expirarea brevetului Keytruda în 2028. (Sursa: CNBC)

Apple Inc. Preț curent: 271,40 USD (0,63%) | MCap: 4,26 T

Apple a raportat rezultate financiare peste așteptările analiștilor pentru ultimul trimestru fiscal și a emis o estimare optimistă pentru trimestrul care se încheie în decembrie. CEO-ul Tim Cook a declarat că veniturile totale vor crește cu 10–12% față de anul anterior, datorită cererii foarte ridicate pentru iPhone 17, lansat în septembrie. În T4 fiscal, Apple a avut venituri de 102,47 mld. USD și un profit net pe acțiune de 1,85 USD, depășind estimările analiștilor. Cook a precizat că traficul în magazine și interesul global pentru noile modele de iPhone sunt la niveluri record, ceea ce ar putea face din trimestrul care se încheie în decembrie cel mai bun din istoria companiei. (Sursa: CNBC)

Amazon.com Inc. Preț curent: 222,86 USD (-3,23%) | MCap: 2,31 T

Acțiunile Amazon au crescut cu peste 10% după publicarea rezultatelor trimestriale peste așteptările analiștilor. Compania a raportat un profit net pe acțiune de 1,95 USD și venituri de 180,17 mld. USD. Divizia de cloud, Amazon Web Services, a generat 33 mld. USD, iar veniturile din publicitate au ajuns la 17,7 mld. USD. (Sursa: CNBC)

Netflix Inc. Preț curent: 1.089,00 USD (-1,04%) | MCap: 480 B

Netflix a anunțat un split al acțiunilor în raport de 10 la 1 pentru a face titlurile sale mai accesibile investitorilor de retail. Acționarii înregistrați pe 10 noiembrie vor primi nouă acțiuni suplimentare pentru fiecare acțiune deținută. Noul preț va intra în vigoare începând cu 17 noiembrie 2025. (Sursa: CNBC)

