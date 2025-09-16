Rata șomajului scade la 6% - TradeVille

Resursele de energie, în primele șapte luni

În primele șapte luni din 2025, resursele de energie primară și cele de energie electrică au crescut cu 3.9% față de aceeași perioadă din 2024, totalizând 19,290.4 mii tep. Producția internă a scăzut cu 4%, în timp ce importurile au urcat cu 13%. La energia electrică, creșterea a fost susținută de producția din centrale fotovoltaice (+803.5 mil. kWh), în timp ce hidrocentralele și eolienele au înregistrat scăderi semnificative. Consumul final a rămas aproape constant (+0.1%), cu un avans de 3.9% la populație și o creștere a exporturilor de energie cu 23.8%. (Sursa: INS)

Ajustare prognoza pentru România

FMI a revizuit prognoza de creștere economică a României pentru 2025 la 1%, de la 1.6% anterior, și la 1.4% pentru 2026. Fondul apreciază că investițiile finanțate prin Next Generation EU vor susține economia, dar consumul privat va fi temperat de inflație și măsurile de consolidare fiscală. Pachetul de reforme anunțat de guvern prevede majorări de TVA, înghețarea salariilor din sectorul public și a pensiilor în 2026. FMI subliniază că disciplina fiscală este crucială pentru reducerea deficitului și stabilizarea economiei. (Sursa: ZF)

Rata șomajului scade la 6%

În trimestrul II 2025, rata de ocupare a populației de 15-64 ani a fost de 63.3%, în creștere cu 0.6 puncte procentuale față de trimestrul anterior. Populația activă a însumat 8.22 mil. de persoane, dintre care 7.73 mil. erau ocupate și 0.49 mil. șomeri. Rata șomajului a scăzut la 6%, cu diferențe notabile între urban (3%) și rural (9.4%). Cea mai ridicată rată a șomajului s-a înregistrat la tineri (15-24 ani), ajungând la 22.9%. (Sursa: INS)

Ads

Economia Chinei, sub presiune

Economia Chinei a înregistrat o încetinire în august 2025, mai mulți indicatori esențiali ratând așteptările analiștilor. Vânzările cu amănuntul au crescut cu 3.4%, sub estimările de 3.9%, iar producția industrială a avansat cu 5.2%, cel mai slab ritm din august 2024. Investițiile în active fixe au urcat doar cu 0.5%, pe fondul scăderii accentuate a sectorului imobiliar, în timp ce rata șomajului urban a rămas la 5.3%. (Sursa: CNBC)

Jt Grup Oil Preț curent 5.00 RON (0.00%) MCap 143M P/E 13.90

În primul semestru din 2025, JT Grup Oil a raportat o cifră de afaceri de 101.5 mil. RON, în scădere cu 7% față de S1 2024, pe fondul reducerii prețurilor la carburanți, deși volumul livrat a crescut la 18.2 mil. litri, comparativ cu 17.9 mil. litri în aceeași perioadă a anului trecut. Profitul net a coborât la 0.47 mil. RON (–82% vs S1 2024), influențat de creșterea cheltuielilor cu personalul (+52%) și de introducerea impozitului specific pe cifra de afaceri (ICAS) în sectorul petrol și gaze. (Sursa: BVB)

Ads

Nvidia Preț curent 177.75 USD (-0.04%) MCap 4.35T

Autoritățile chineze au anunțat că o investigație preliminară a constatat că Nvidia a încălcat legislația antimonopol, inclusiv angajamentele asumate la achiziția Mellanox din 2020, referitoare la furnizarea de GPU-uri pe piața chineză. Decizia vine în contextul tensiunilor comerciale SUA-China și al restricțiilor americane asupra exporturilor de cipuri avansate, fiind interpretată ca un răspuns la măsurile recente ale administrației Trump. Nvidia, care a generat 17 mld. USD (13% din venituri) din China în ultimul an fiscal, riscă amenzi între 1% și 10% din vânzările anuale și posibile restricții suplimentare. Acțiunile companiei au scăzut cu 2.1% în premarket, iar analiștii consideră că, deși nu există un risc de excludere de pe piața chineză, presiunile pentru substituirea cipurilor americane cu alternative locale se intensifică. (Sursa: Reuters)

Xpeng (adr) Preț curent 21.33 USD (2.20%) MCap 36.7B

Xpeng a lansat prima linie de producție în Europa printr-un parteneriat cu Magna Steyr în Austria, unde sunt fabricate SUV-urile G6 și G9. Mutarea permite companiei să evite tarifele UE de până la 35.3% aplicate mașinilor electrice din China. Extinderea vine după ce Xpeng a deschis o fabrică în Indonezia și un centru R&D la München, menit să dezvolte noi modele pentru piața europeană. (Sursa: Bloomberg)

Ads

Byd Company Limited Preț curent 11.85 EUR (3.04%) MCap 34.4B

BYD traversează o perioadă dificilă, după ce acțiunile sale au pierdut peste 45 mld. USD în valoare de piață și au scăzut cu peste 30% față de maximul atins acum patru luni, pe fondul războiului prețurilor din China. Investitorii critică strategia companiei de a câștiga cotă de piață prin reduceri agresive, iar analiștii au emis cel mai mare număr de recomandări de vânzare din 2022 și până în prezent. Noile modele planificate pentru 2026 sunt văzute drept cheia recâștigării încrederii investitorilor și a consolidării poziției de lider tehnologic. (Sursa: Bloomberg)

TESLA INC. Preț curent 410.04 USD (3.56%) MCap 1.3T

Acțiunile Tesla au crescut cu aproximativ 8% în premarket după ce un document de reglementare a arătat că Elon Musk a achiziționat acțiuni ale companiei în valoare de aproape 1 mld. USD, prin cumpărarea a 2.57 mil. de acțiuni la prețuri între 372.37 și 396.54 USD pe acțiune. Titlurile Tesla au avansat și vineri cu peste 7%, continuând seria de creșteri, deși de la începutul anului se află în scădere cu circa 2%. Sentimentul investitorilor a fost afectat de cererea mai slabă pentru vehicule electrice și de implicarea politică a lui Musk, însă președinta consiliului de administrație, Robyn Denholm, a declarat că acesta este din nou implicat activ în conducerea companiei. (Sursa: Reuters)

Ads

AstraZeneca Plc (adr) Preț curent 78.05 USD (-1.90%) MCap 120B

Acțiunile AstraZeneca au scăzut cu până la 3.4%, cea mai mare corecție din luna mai, după ce Handelsbanken a retrogradat recomandarea de la „buy” la „hold”, motivând că ținta de venituri de 80 mld. USD până în 2030 este prea optimistă. Totodată, compania a anunțat suspendarea unei investiții majore de 200 mil. lire (272 mil. USD) în centrul său de cercetare din Cambridge, decizie care afectează planurile guvernului britanic. (Sursa: Reuters)

Deschide Cont la Tradeville

Această prezentare factuală este realizată de Departamentul de Analiză Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanțele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influența randamentul investiției. Nu există instrument financiar fără risc (citește). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, [email protected]. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementată de ASF Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

Ads