Rata șomajului se menține mică în SUA – TradeVille

PIB-ul României stagnează

PIB-ul estimat al României a scăzut cu 0.1%, pe seria ajustata sezonier, în T3 2024 față de T3 2023, la 446.17 mld. RON, rămânând nemodificat față de T2 2024. Pe seria brută, PIB-ul în T3 2024 a crescut cu 1.2% comparativ cu T3 2023, atingând 471.56 mld. RON. Agricultura a avut o contribuție negativă constanta de -1.9%, iar construcțiile si-au majorat contribuția la +0.1%, datorita creșterii volumului de activitate cu 0.5 pp. Sectorul comerțului, transporturilor si hotelurilor a menținut o contribuție de +0.7%, deși volumul de activitate s-a redus ușor cu 0.1 pp. În primele nouă luni ale anului, PIB-ul a crescut, comparativ cu aceeași perioadă din 2023, cu 0.9% atât pe seria brută, cât și pe seria ajustata sezonier. (Sursa: INS)

Deficitul comercial al bunurilor, în creștere

Deficitul comercial al României la bunuri a crescut cu 17.7% in primele 11 luni din 2024, ajungând la 30 mld. EUR, pe fondul unei scăderi a exporturilor cu 1% (86 mld. EUR) si a unei creșteri a importurilor cu 3.3% (116 mld. EUR). Mașinile si echipamentele de transport au avut cea mai mare pondere atât în exporturi (47%), cât și în importuri (36.5%). Schimburile comerciale intra-UE27 au reprezentat 72% din total (62 mld. EUR la exporturi si 84 mld. EUR la importuri), în timp ce schimburile extra-UE27 au contribuit cu 28%. În luna noiembrie 2024, exporturile au crescut cu 1.6% (8.38 mld. EUR), iar importurile cu 6.2% (11.2 mld. EUR), generând un deficit lunar de 2.83 mld. EUR. (Sursa: INS)

Cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul

În luna noiembrie a anului trecut, cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul, exceptând comerțul cu autovehicule si motociclete, a crescut cu 2.6% (serie bruta), comparativ cu octombrie 2024, si cu 8.7% față de noiembrie 2023. Principalul factor de influenta a fost creșterea vânzărilor de produse alimentare cu 11.5% față de octombrie 2024 si 14.3% comparativ cu noiembrie 2023. (Sursa: INS)

Rata șomajului se menține mică în SUA

Numărul de salariați din SUA a crescut cu 256,000, în decembrie, depășind cu mult așteptările și reducând rata șomajului la 4.1%, semnalând o piața a muncii rezistenta în ciuda incertitudinilor economice. Sectoare-cheie precum îngrijirea sănătății, petrecerea timpului liber, ospitalitatea și administrația publică au condus la creșterea numărului de locuri de munca, in timp ce comerțul cu amănuntul și-a revenit cu o creștere de 43,000 salariați. Salariile au crescut modest, cu 0.3% pe luna, cu o creștere anuala de 3.9%, indicând atenuarea presiunilor inflației salariale. Este mai puțin probabil acum ca Rezerva Federala sa reducă ratele dobânzilor in curând, deoarece ocuparea forței de munca rămâne puternica, iar preocupările legate de inflație persista. Reacția bursiera a fost una negativa, toți cei 3 indici încheind ziua în teritoriu negativ. (Sursa: CNBC)

Holde Agri Invest- Clasa A Preț curent 0.780 RON (0.00% ) MCap 94.5M P/E -3.467

Conducerea Holde Agri Invest a informat investitorii despre contractarea unor împrumuturi cu o valoare totala de 5 mil. RON de la SEVENX VENTURES S.R.L., care este unul dintre acționarii semnificativi al companiei. Împrumuturile sunt subordonate si scadente in anul 2027, având o dobânda fixa de 10%. Compania are posibilitatea conversiei acestor datorii in acțiuni, in cadrul unei eventuale majorări de capital social. (Sursa: BVB)

Fdi ETF BET Patria-Tradeville Preț curent 27.250 RON ( -0.22% ) MCap 459M

Indicele principal BET a înregistrat, în anul 2024, o creștere de 8.8%, iar cu tot cu dividende, de 16%, capitalizarea bursiera a companiilor listate urcând cu 55 mld. RON, la 364 mld. RON, conform datelor publicate de Ziarul Financiar. Acțiunile din BET care au urcat cel mai mult in 2024 au fost Antibiotice (+83%), Sphera Franchise Group (+57%) si MedLife (+46%). În același timp, TTS (-46.7%), One United Properties (-42%) si Fondul Proprietatea (-40%) s-au numărat printre acțiunile cu cele mai abrupte scăderi. Companiile care au reușit să capteze cel mai mult interesul investitorilor au fost Banca Transilvania (+28%), OMV Petrom (+24%) si Hidroelectrica (-4.7%), care au ocupat primele 3 locuri in topul celor mai tranzacționate companii in 2024. După primele ședințe bursiere din 2025, topul este alcătuit din Transelectrica (+12.6%), DIGI (4.69%) si Romgaz (4.67%). (Sursa: ZF)

Nuclearelectrica Preț curent 40.75 RON ( -0.61% ) MCap 12.2B P/E 6.77

Societatea Nuclearelectrica a anunțat vineri doua schimbări în managementul companiei. Astfel, începând cu data de 09.01.2025, funcția de Director al Sucursalei CNE Cernavoda va fi ocupata de Romeo Urjan, iar poziția de Director de Securitate Nucleara o va ocupa Valentin Ovidiu Nae. Dl. Urjan are peste 30 de ani de experiența in industria nucleara, fiind anterior acestei numiri Directorul Direcției Tehnice si Securitate Nucleara. Dl. Nae, are o experiența de 38 de ani in cadrul Sucursalei CNE Cernavoda, unde a ocupat, pana de curând, funcția de Director al sucursalei. (Sursa: BVB)

Mercedes Benz Group Preț curent 266.35 RON ( -1.17% ) MCap 284B

Mercedes-Benz s-a confruntat cu o perioadă dificilă în 2024, când vânzările de automobile de baza au scăzut cu 3%, în principal din cauza cererii slabe din China (-7%) și Europa (-3%), pe fondul unei economii globale slăbite. În ciuda acestor eșecuri, acțiunile companiei au crescut cu 4% în urma anunțului, susținute de o creștere de 34% a vânzărilor trimestriale în segmentul de vârf si de o creștere trimestriala de 3% a vânzărilor de unități de automobile de baza în trimestrul patru. Cu toate acestea, vânzările anuale de vehicule electrice cu baterii (BEV) au scăzut cu 23%, ceea ce a generat îngrijorări cu privire la respectarea obiectivelor mai stricte ale UE in materie de CO2. Constructorul auto si-a redus de doua ori obiectivul privind marja de profit în 2024, a anunțat planuri pentru reduceri mai mari ale costurilor și a sugerat revizuirea obiectivelor de rentabilitate pe termen mediu, reflectând presiunile continue de pe piața. Rezultatele financiare pentru întregul an sunt așteptate pe 20 februarie. (Sursa: Reuters)

Constellation Energy Corp Preț curent 298.27 USD (22.32% ) MCap 98.8B

Energia nucleara este în centrul atenției investitorilor, datorită fiabilității și emisiei scăzute de carbon. Constellation Energy, lider în operarea centralelor nucleare din SUA, explorează achiziția Calpine pentru 30 mld. USD, pentru a-și extinde capacitățile în state precum Texas si California. Aceasta mișcare ar putea răspunde cererii crescânde de energie, în special din partea centrelor de date și a altor mari consumatori. (Sursa: Barron’s)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Preț curent 207.3600 USD (0.12% ) MCap 1.07T

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. a raportat venituri trimestriale record de 26.3 mld. USD pentru ultimul trimestru din 2024, depășind estimările analiștilor. Creșterea de 38.8% față de anul anterior se datorează cererii ridicate pentru cipuri AI, în special de la Nvidia, și îmbunătățirilor continue în semiconductoarele pentru smartphone-uri. Cu 2,900 mld. TWD (88 mld. USD), TSMC a atins cel mai înalt nivel al vânzărilor de la listarea sa din 1994. (Sursa: CNBC)

Nvidia Preț curent 135.79 USD ( -3.08% ) MCap 3.33T

Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, a prezentat, în cadrul conferinței anuale de tehnologie din Las Vegas, un nou computer, Project Digits, ce funcționează pe baza unui procesor grafic utilizat în prezent pentru cele mai avansate clustere de servere AI. Micul cub rulează întregul pachet AI oferit de Nvidia, toate software-urile companiei fiind funcționale pe acesta. (Sursa: CNBC)

Ford Motor Company Preț curent 9.74 USD ( -0.20% ) MCap 38.7B

În contextul unui parcurs dificil al pieței bursiere în ultima perioadă, în urma publicării datelor economice ce au stârnit îngrijorări legate de persistenta inflației peste ținta de 2%, Wolfe Research a identificat acțiuni defensive, în baza unor criterii precum randamentul dividendelor si raportul de îndatorare. Ford Motor s-a evidențiat printr-un randament de 6% si un payout ratio de 35%, analiștii apreciind un potențial semnificativ de creștere. Compania a cunoscut recent un val de popularitate datorata lansării noului Mustang GTD „Spirit of America”, omagiu adus mașinilor cu motoare supra alimentate. (Surse: CNBC;CNBC)

Walgreens Boots Alliance Preț curent 11.28 USD (22.34% ) MCap 10.1B

Prețul acțiunilor Walgreens Boots Alliance a crescut cu peste 25% în ședința de vineri de pe Wall Street, după ce retailerul a înregistrat vânzări peste așteptările analiștilor care acoperă compania. În ciuda unei pierderi mai mari din cauza unui plan de redresare care include închiderea a 1,200 de magazine în următorii 3 ani de zile, analiștii au apreciat inițiativele de a scădea costurile. Acțiunile retailerului de farmacii au oferit cel mai slab randament din indicele S&P 500 in 2024, pierzând peste 60% pe parcursul anului. (Sursa: Investopedia)

Delta Air Lines Inc Preț curent 67.30 USD (9.57% ) MCap 42.7B

Prețul acțiunilor Delta a crescut cu 9% pe parcursul ședinței de vineri ca urmarea a raportării unor rezultate financiare peste prognozele analiștilor. Cererea ridicata de calatorii din trimestrul al 4-lea a condus la o creștere importanta a veniturilor și a profitului. Vestea cea mai bună pentru investitori a fost ca managementul companiei se așteaptă ca acest trend să continue pe parcursul anului. CEO-ul Ed Bastian este de părere ce 2025 ar putea fi cel mai bun an financiar din istoria Delta de 100 de ani. Alte companii din sectorul aviatic au înregistrat creșteri ale cotației în contextul acestei știri. United Airlines a închis ședința cu o apreciere de 3.27%, în timp ce American Airlines a înregistrat o creștere de 4.43%. (Sursa: Barron’s)

