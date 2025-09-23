Rebalansări în indicii MSCI și FTSE – TradeVille

Rebalansări în indicii MSCI și FTSE

Bursa de Valori București a deschis ședința de luni în teritoriu pozitiv, cu un avans de aproximativ 0,5%, revenind după scăderile de vineri cauzate de rebalansarea indicilor MSCI și FTSE. Investitorii reacționează și la anunțul retragerii directorului general al Hidroelectrica, Karoly Borbély, care a părăsit compania de comun acord cu Consiliul de Supraveghere. Acțiunile majorității emitenților, inclusiv Banca Transilvania și OMV Petrom, au înregistrat creșteri ușoare, pe fondul unui rulaj ușor peste media primelor minute. Situația sugerează o stabilizare a pieței după volatilitatea accentuată de vineri. (Sursa: ZF)

Rate mai mari din 2026

BNR avertizează că ratele a peste 70% dintre românii cu credite se vor majora semnificativ începând cu anul 2026, pe măsură ce împrumuturile cu dobândă fixă ajung la scadență și trec la dobânzi variabile, de peste 8%. Creșterea de la niveluri de 4%–5% la peste 8%–9% înseamnă o scumpire a ratelor lunare cu cel puțin 30%. Specialiștii recomandă negocierea cu banca sau refinanțarea creditelor pentru a limita impactul majorării dobânzilor. (Sursa: Economica.net)

Semne de revenire pe piața IPO-urilor europene

Piața IPO-urilor din Europa dă semne de revenire după o perioadă lungă de stagnare, mai multe companii din domenii precum fintech, apărare, software și energie listându-se recent sau pregătindu-se pentru listare. Exemple notabile sunt Aumovio, desprinsă din Continental și listată la Frankfurt, și Swiss Marketplace Group, listată la Zurich. Totodată, companii precum Verisure și NOBA își anunță intenția de a intra pe bursa de la Stockholm. Analiștii consideră că nivelul redus al volatilității și atractivitatea investițiilor în acțiuni europene stimulează interesul investitorilor, deschizând calea pentru o relansare a listărilor publice în regiune. (Sursa: CNBC)

Ads

Taxa pentru vizele temporare de muncă din SUA

Președintele Donald Trump a anunțat introducerea unei taxe de 100.000 USD pentru noile vize H-1B, măsură care ar putea afecta grav companiile din tehnologie și finanțe dependente de forța de muncă specializată din străinătate. Giganți precum Amazon, Microsoft, Meta Platforms, Apple și Alphabet, cei mai mari beneficiari ai acestor vize, și-au avertizat angajații să evite călătoriile internaționale pentru a nu risca statutul de imigrare. Decizia a provocat îngrijorare atât în mediul corporativ, cât și la nivel guvernamental, în țări precum India și Coreea de Sud, care au atras atenția asupra impactului economic și umanitar al restricțiilor. Administrația Trump argumentează că măsura urmărește protejarea locurilor de muncă ale americanilor și reducerea abuzurilor din sistem. (Sursa: CNBC)

Sinteza Preț curent: 0,755 RON (2,03%) | MCap: 49,9 M | P/E: -7,677

Ads

Sinteza SA a anunțat că domnul Pascu Radu și-a dat demisia din funcția de Director General și Președinte al Consiliului de Administrație, începând cu 22.09.2025. (Sursa: BVB)

Norofert Preț curent: 3,75 RON (0,27%) | MCap: 65,1 M | P/E: 7,92

Norofert a raportat pentru S1 2025 o cifră de afaceri de 19 mil. RON, ușor în scădere față de anul precedent, dar cu o îmbunătățire semnificativă a profitabilității. Rezultatul operațional a crescut cu 65%, până la 6,1 mil. RON, iar profitul net a urcat cu 68%, la 3,2 mil. RON, pe fondul eficientizării activității și al rezultatelor excelente obținute la ferma Zimnicea. Compania își consolidează prezența internațională prin fabricile din SUA și proiectul din Brazilia, care va deveni operațional în a doua parte a anului. Investițiile în cercetare și infrastructura agricolă din România susțin strategia de dezvoltare pe termen lung și extinderea sustenabilă pe piețe externe. (Sursa: BVB)

S.N.G.N. Romgaz Preț curent: 8,23 RON (3,13%) | MCap: 31,7 B | P/E: 10,36

Ads

Romgaz a semnat un contract pe opt ani cu Weatherford International pentru implementarea unui sistem digital de monitorizare în timp real a sondelor. Proiectul reprezintă o premieră pentru companie și face parte din strategia de transformare digitală și automatizare a producției. Soluția va permite colectarea de date critice, optimizarea producției și creșterea eficienței operaționale prin utilizarea tehnologiilor cloud și a inteligenței artificiale. (Sursa: BVB)

Safetech Innovations Preț curent: 1,040 RON (1,96%) | MCap: 169 M | P/E: 13,676

Safetech Innovations a anunțat că participă, în calitate de subcontractant, într-un consorțiu condus de Ernst & Young Consulting BV/SRL, alături de Orange Business Belgium, Cosmote Global Solutions și Deutsche Telekom Global Business Solutions, în cadrul contractului-cadru FREIA al Comisiei Europene. Consorțiul a obținut prima poziție pentru Lotul 2 (128,2 mil. EUR) și Lotul 3 (49,4 mil. EUR), care vizează servicii de securitate cibernetică, consultanță și dezvoltare de capabilități. Contractul are o durată de 48 de luni, iar implicarea Safetech depinde de comenzile primite și de distribuția sarcinilor între membrii consorțiului. (Sursa: BVB)

Ads

One United Properties Preț curent: 28,00 RON (0,00%) | MCap: 3,09 B | P/E: 7,89

Metropolitan Life Pensii Private, al treilea cel mai mare fond de pensii private din România, a vândut în mai 2025 ultima parte din deținerea la One United Properties, în valoare de circa 19 mil. RON, ieșind complet din acționariatul dezvoltatorului imobiliar. Fondul a fost printre primii investitori instituționali care au pariat pe compania listată la Bursa de Valori București în 2022. În prezent, singurele fonduri de pensii care mai dețin acțiuni ONE sunt FPAP Vital și FPF Esențial, administrate de Carpathia Pensii, cu o participație cumulată de 1,68%. (Sursa: ZF)

BYD Company Limited Preț curent: 12,35 EUR (0,00%) | MCap: 35,9 B

Acțiunile BYD au scăzut la Bursa din Hong Kong după ce un raport CNBC a confirmat că Berkshire Hathaway, compania lui Warren Buffett, și-a vândut întreaga participație în producătorul chinez de vehicule electrice. Investiția, începută în 2008 cu 225 milioane de acțiuni, a adus un randament de peste 4.500% până la finalul lui martie 2025, dar a fost lichidată complet după ce Berkshire a început vânzările în 2022. Cotația BYD este deja cu circa 30% sub maximul istoric atins în urmă cu patru luni, pe fondul războiului prețurilor din industria auto din China și al temerilor privind competitivitatea companiei. BYD a transmis mulțumiri lui Buffett și Charlie Munger pentru sprijinul acordat de-a lungul celor 17 ani de investiție. (Sursa: Bloomberg)

Ads

Pfizer Inc. Preț curent: 24,05 USD (0,12%) | MCap: 135 B

Pfizer anunță o posibilă preluare a startup-ului de obezitate Metsera, evaluată la 7,3 mld. USD, pentru a-și consolida portofoliul după eșecul recent al pastilei sale de slăbit. Pfizer ar urma să plătească 47,5 USD/acțiune, plus 22,5 USD suplimentar dacă sunt îndeplinite anumite obiective de performanță, ceea ce reprezintă un premium față de prețul de închidere al acțiunilor Metsera de vineri. Acțiunile Metsera au crescut cu aproximativ 50% în tranzacționarea pre-market de luni, iar acțiunile Pfizer cu circa 1,1%. Preluarea ar oferi Pfizer acces la MET-233i, un tratament injectabil de slăbit cu administrare mai rară, potențial mai avantajos decât medicamentele competitorilor. (Sursa: Bloomberg)

Samsung Electronics Co. Ltd (GDR) Preț curent: 1.493,0000 USD (4,77%) | MCap

Acțiunile Samsung au urcat cu peste 5% după ce presa a relatat că noul cip HBM3E a trecut testele Nvidia, pas important pentru a concura cu SK Hynix pe piața memoriei avansate pentru AI. În ciuda faptului că livrările către Nvidia vor fi reduse în 2025, aprobarea marchează un progres tehnologic important și ar putea sprijini certificarea viitoare pentru HBM4. (Sursa: Bloomberg)

Ads

Oracle Corporation Preț curent: 329,13 USD (6,36%) | MCap: 897 B

Oracle va asigura securitatea și va recrea algoritmul TikTok pentru versiunea din SUA, în cadrul unui acord susținut de administrația Trump privind vânzarea aplicației către un consorțiu de investitori americani. Planul prevede ca Oracle să retrainuiască software-ul de recomandare „de la zero” și să stocheze datele utilizatorilor americani în cloud propriu, fără acces din partea ByteDance. Beijing nu va controla algoritmul sau datele din SUA, iar Oracle va colabora cu guvernul american pentru a preveni manipularea sau supravegherea conținutului. Acordul are rolul de a răspunde îngrijorărilor privind securitatea națională și de a reduce tensiunile comerciale dintre SUA și China. (Sursa: Yahoo Finance)

Deschide Cont la Tradeville

Această prezentare factuală este realizată de Departamentul de Analiză Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanțele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influența randamentul investiției. Nu există instrument financiar fără risc (citește). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, [email protected]. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementată de ASF. Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

Ads