Recesiune în a doua jumătate a anului? - TradeVille

Capacitatea De Cazare In Romania

Conform INS, capacitatea de cazare in Romania a crescut, in iulie 2023, cu 2.7% comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. Numărul total de locuri de cazare existente la 31 iulie 2023 a fost de 433,500, cele mai multe fiind in hoteluri. Cele mai mari concentrații de unități de primire turistica s-au înregistrat in stațiunile din zonele montane (29.1%), in municipiul București (16.2%), in zona de litoral (10.9%) si in stațiunile balneare (7.4%). Județul Constanta a marcat cel mai mare număr total de structuri de primire turistica (1,498), urmat de Brașov si Suceava. In ceea ce privește clasificarea hotelurilor, majoritatea erau de 3 stele (54.5%). (Surse: INS;Economica)

BlackRock, Investitor La BVB

BlackRock, cel mai mare administrator de investiții din lume, este prezent in acționariatul a noua companii listate la Bursa de Valori București. Printre companiile aflate in portofoliu se remarca Banca Transilvania (81.8 mil.RON), OMV Petrom (80 mil. RON), Romgaz (38 mil. RON) si Nuclearelectrica (17.1 mil. RON). Se observa, însă, ca in portofoliu nu se regăsește Hidroelectrica. (Sursa: ZF)

Prognoze Diferite Pentru Cererea De Petrol

Conform Agenției Naționale pentru Energie (IEA), cererea mondiala de petrol, gaze si cărbune va atinge vârful pana in anul 2030, pe măsura ce tot mai multe mașini electrice ajung pe șosele, iar economia Chinei se îndreaptă către energie mai curata. IEA se așteaptă sa existe de zece ori mai multe mașini electrice la nivel mondial pana in 2030, iar politica care susține energiile curate sa afecteze cererea viitoare de combustibili fosili. De cealaltă parte, OPEC considera ca cererea de petrol va continua sa crească si după anul 2030 si solicita fonduri pentru noi investiții. (Sursa: Reuters)

Ads

Recesiune In A Doua Jumătate A Anului?

Activitatea din sectorul privat din zona Euro a început ultimul trimestru din 2023 in declin, sugerând ca economia regiunii ar putea intra in recesiune. Indicele Compozit PMI (Composite Purchasing Managers' Index) al zonei Euro, considerat un bun indicator al economiei in ansamblu, a scăzut la 46.5 in octombrie fata de 47.2 in septembrie, potrivit datelor publicate de S&P Global, fiind cel mai scăzut nivel din noiembrie 2020 încoace. Însă, exceptând lunile de pandemie, aceasta a fost cea mai mica valoare din martie 2023 pana acum, contrazicând așteptările analiștilor, care anticipau o creștere de 47.4. “Nu am fi surprinși sa vedem o recesiune ușoara in Zona Euro in a doua jumătate a acestui an, cu doua trimestre consecutive de creștere negativa”, au declarat economiștii. (Surse: Reuters;Bloomberg)

Fondul Proprietatea Preț curent 0.4600 RON (10.44% ) MCap 2.6B P/E -1.2779

Ads

Fondul Proprietatea a anunțat aprobarea, de către ASF, a ofertei publice de răscumpărare de acțiuni, cu o valoare de pana la 670 mil. acțiuni si/sau GDR-uri, la un preț de răscumpărare de 0.6319 RON/acțiune (31.5950 RON/GDR), in perioada 31 octombrie – 5 decembrie 2023. (Sursa: BVB)

Infinity Capital Investments Preț curent 1.685 RON (0.60% ) MCap 842M P/E 21.457

Infinity Capital Investments a anunțat despre aprobarea documentului de oferta publica de preluare obligatorie a acțiunilor emise de Electromagnetica (ELMA), pentru cumpărarea a 425.3 mil. acțiuni, echivalentul a 62.91% din capitalul social al Electromagnetica. Prețul de cumpărare este de 0.181 RON/acțiune, iar perioada de cumpărare este cuprinsa intre 1 – 14 noiembrie 2023. (Sursa: BVB)

Prebet Aiud Preț curent 2.14 RON ( -4.46% ) MCap 97.4M P/E 9.92

Prebet a informat piața despre încheierea, in calitate de vânzător, a unui contract de furnizare produse prefabricate a cărui valoare este de 11.7 mil. EUR (exclusiv TVA) si care a intrat in vigoare pe 24 octombrie 2023. Contractul este încheiat pe o perioada de 2 ani. (Sursa: BVB)

Ads

Meta Estate Trust Preț curent 0.750 RON ( -3.23% ) MCap 65.2M P/E 7.493

Meta Estate Trust a anunțat vânzarea a 2 apartamente, valoarea tranzacției ridicandu-se la 230,000 EUR. Vânzarea realizata este parte din strategia pentru direcția de afaceri "bulk acquisitions", care presupune achiziția unui pachet de apartamente noi finalizate cu un discount si revânzarea lor individuala la prețul de piață. (Sursa: BVB)

Visual Fan - Allview Preț curent 9.00 RON (5.63% ) MCap 59.9M P/E 38.22

VFisual Fan a anunțat finalizarea unui proiect fotovoltaic, in Cluj Napoca, pentru Amberger Werkzeugbau Cluj SRL. Sistemul are o capacitate de 345 kW, incluzând 606 panouri fotovoltaice si 2 invertoare. Pana acum, societatea are in portofoliu peste 20 MW, din proiecte finalizate si in curs de desfășurare. (Sursa: BVB)

Aquila Part Prod Com Preț curent 0.930 RON (0.00% ) MCap 1.11B P/E 11.800

Aquila a anunțat lansarea unei campanii de promovare pentru brandul propriu de legume si fructe congelate Gradena, cu scopul de a oferi consumatorilor informații despre sortimentul de produse congelate al companiei, care are la baza ideea de a manca sănătos fără a petrece prea mult timp in bucătărie. (Sursa: BVB)

Ads

Teraplast Preț curent 0.5000 RON (1.63% ) MCap 1.08B P/E -537.7645

Teraplast a raportat in trimestrul al treilea o cifra de afaceri de 517.4 mil. RON, in scădere cu 8% fata ce aceeași perioada a anului trecut. De asemenea, si indicatorul EBITDA a marcat o scădere de 7% in aceeași perioada. Pentru primele 9 luni ale acestui an, TeraPlast a înregistrat un profit net de 6.8 mil. RON si venituri de 564 mil. RON, in scădere cu 59% si, respectiv, 8% comparativ cu primele 9 luni din 2022. Profitul net a fost impactat semnificativ de pierderea financiara înregistrată si de cheltuiala cu impozitul pe profit. (Sursa: BVB)

Nvidia Preț curent 430.41 USD (0.15% ) MCap 1.08T P/E 104.67

Nvidia, lider pe piața cipurilor bazate pe inteligenta artificiala, plănuiește sa proiecteze cipuri bazate pe tehnologia Arm pentru PC-uri, care vor rula sistemul de operare Windows de la Microsoft. Acest anunț reprezintă o provocare majora pentru cota de piața a lui Intel. Nvidia se va alătura altor companii, precum ar fi AMD si Qualcomm, care operează deja aceasta tehnologie. Prin acest parteneriat Microsoft spera sa recupereze din ecartul fata de Apple care si-a dublat cota de piața in ultimii 3 ani de când folosește cipurile ARM pentru computerele Mac. (Sursa: Reuters)

Ads

The Coca-Cola Company Preț curent 55.48 USD (1.80% ) MCap 240B P/E 22.90

Coca Cola a raportat un profit net ajustat pe acțiune de 0.74 USD, depășind estimările analiștilor de 0.69 USD. Cifra de afaceri a companiei, in cel de-al treilea trimestru din acest an, a fost de 11.91 mld. USD, peste estimările consensului, de 11.44 mld. USD, înregistrând o creștere de 8% comparativ cu T3 2022. Pentru întregul an, Coca-Cola se așteaptă la o creștere a profitului net ajustat pe acțiune de 7-8%, revizuind in sus prognoza anterioara, de 5-6%. Totodată, compania si-a ajustat perspectiva pentru cifra de afaceri, prognozând o creștere organica de 10-11%, in creștere fata de intervalul oferit anterior, de 8-9%. (Sursa: CNBC)

Spotify Technology Preț curent 171.44 USD (10.61% ) MCap 32.9B

Spotify a raportat un profit net pe acțiune de 0.33 EUR, depășind așteptările consensului care estimase o pierdere de 0.22 EUR/acțiune. Cifra de afaceri trimestriala a ajuns la 3.36 mld. EUR, depășind estimarea analiștilor de 3.33 mld. EUR. Compania a declarat ca avea 574 mil. utilizatori activi lunar (MAU) la sfârșitul trimestrului, marcând o creștere de 26% fata de anul anterior si depășind cu 1.7 mil. valoarea estimata de analiști. Pentru al patrulea trimestru, Spotify anticipează un număr de utilizatori activi lunar de 601 mil., depășind cifra estimata de analiști, de 598.3 mil. Totodată, numărul total de abonați Premium a crescut cu 16%, la 226 mil. si se așteaptă ca numărul sa crească cu încă 9 mil. pana la sfârșitul trimestrului curent. Spotify a declarat ca se așteaptă sa raporteze o cifra de afaceri de 3.7 mld. EUR pentru T4 2023. In urma publicării rezultatelor, acțiunile Spotify se tranzacționau in creștere cu 2.04% in sesiunea pre-market. (Sursa: Investing.com)

Microsoft Corporation Preț curent 329.94 USD (0.19% ) MCap 2.57T P/E 35.64

Prețul acțiunilor Microsoft a crescut cu pana la 6% in ședința de after-hours după publicarea ultimelor rezultate financiare. Compania a raportat venituri si un profit peste estimările analiștilor de pe Wall Street si, totodată, un ritm mai lent de creștere a cheltuielilor din exploatare. Comparativ cu același trimestru din 2022, profitul a fost cu 27% mai mare, însumând 22.29 mld. USD, rezultând intr-un EPS de 2.65 USD. Veniturile din divizia Azure, atent monitorizate, au crescut cu 29% comparativ cu anul trecut, peste consensul analiștilor, de 26%. (Sursa: CNBC)

Alphabet - acțiuni clasa Preț curent 138.950 USD (1.79% ) MCap 1.82T

Alphabet a raportat venituri trimestriale de 76.69 mld. USD, o creștere de 11% a veniturilor trimestriale fata de perioada similara din 2022, însumând 76.69 mld. USD, in condițiile in care compania a înregistrat o revenire in domeniul publicității. Creșterea de doua cifre a fost prima înregistrată de Alphabet in ultimul an. Veniturile din Youtube au fost peste consensul analiștilor, însă cele din divizia Cloud au ratat estimările cu peste 20 mil. USD. După publicarea rezultatelor, prețul acțiunii a scăzut cu pana la 7%. (Sursa: CNBC)

Deschide Cont la TradeVille.

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF TradeVille SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF. Agenție Brașov: (citeste).

Ads

Ți-a plăcut articolul? Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent Susține proiectul Ziare.com