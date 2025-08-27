Recolte record – TradeVille

Criză acută de forță de muncă

BNR avertizează că România se confruntă cu o criză acută de forță de muncă, în special calificată, peste 40% dintre firme raportând dificultăți în recrutare. Principalele cauze identificate sunt abandonul școlar masiv, migrația netă și îmbătrânirea populației, factori care plasează țara la coada Uniunii Europene. Deși mulți elevi aleg învățământul vocațional, rata ridicată a abandonului și ponderea mare a tinerilor fără liceu limitează formarea de lucrători calificați. În plus, deși numărul muncitorilor străini crește, România continuă să piardă personal bine pregătit către țările vestice. (Sursa: Economica.net)

Recolte record

Estimările pentru anul agricol 2025 arată că România ar putea înregistra a doua cea mai bună recoltă din ultimii cinci ani, cu o producție totală de circa 28 mil. tone de cereale și oleaginoase, în creștere cu aproape 20% față de 2024. Grâul și rapița au atins niveluri record, iar floarea-soarelui se vinde la prețuri avantajoase. Fermierii sunt optimiști că rezultatele vor depăși chiar și estimările europene, iar specialiștii consideră că agricultura poate deveni un sprijin esențial pentru economia națională. Totuși, este nevoie de încă cel puțin un an bun pentru ca sectorul să își revină complet. (Sursa: ZF)

IPO-urile din nou în trend

Piața europeană a ofertelor publice inițiale se pregătește pentru o revenire în această toamnă, după o primă jumătate de an lentă din cauza incertitudinilor legate de tarife și tensiunile comerciale. Mai multe companii mari, printre care Verisure, Shawbrook Group și ISS Stoxx, analizează posibilitatea de a se lista în oferte care ar putea atrage miliarde de euro. Stockholm și Frankfurt ar putea deveni centre active de IPO-uri, cu oferte care includ și NOBA Bank și Ottobock. (Sursa: Bloomberg)

Rotație către Ether

Bitcoin a scăzut la cel mai redus nivel din aproape șapte săptămâni, atingând 108.719 USD, pe măsură ce investitorii își îndreaptă atenția spre Ether, care a atins un maxim istoric de 4.955 USD. Retragerile din fondurile Bitcoin au depășit 1 mld. USD în august, în timp ce fondurile legate de Ether au atras 3,3 mld. USD, indicând o rotație a investitorilor spre Ether. Piețele criptomonedelor au înregistrat peste 900 mil. USD în lichidări, majoritatea fiind poziții long pe BTC și ETH. (Sursa: Bloomberg)

Simtel Team Preț curent 57,40 RON (1,23%) MCap 454M P/E 12,19

Simtel Team a raportat pentru S1 2025 venituri operaționale consolidate de 192,8 mil. RON, în creștere cu 81% anual, din care cifra de afaceri a fost de 190 mil. RON, +91% anual. Cheltuielile operaționale au urcat cu 94%, la 186,3 mil. RON, ceea ce a condus la un rezultat brut de 3,9 mil. RON, în scădere cu 58% față de anul trecut, și la un profit net de 2,4 mil. RON, în scădere cu 70% comparativ cu S1 2024. Evoluția este influențată de sezonalitatea activității, cu livrări majore programate în S2, și de ponderea mai mare a GES Furnizare SRL, segment cu marje mai reduse. (Sursa: BVB)

Banca Transilvania Preț curent 27,64 RON (-1,57%) MCap 30,1B P/E 6,73

Banca Transilvania a raportat un profit net de 1,78 mld. RON în primul semestru din 2025, în ușoară scădere față de anul trecut, pe fondul costurilor de integrare a OTP Bank România și a altor achiziții. Veniturile operaționale au crescut cu 14% până la 4,5 mld. RON la nivelul băncii, iar activele grupului au urcat la 208 mld. RON. CEO Omer Tetik se așteaptă ca economia să își reia treptat creșterea odată cu implementarea reformelor și consolidarea fiscală. (Sursa: BVB)

Antibiotice Preț curent 2,495 RON (0,20%) MCap 1,67B P/E 19,223

Adunarea Generală a Acționarilor Antibiotice S.A., întrunită pe 26.08.2025, a aprobat în unanimitate proiectul „Centru de cercetare-dezvoltare Inova a+ și producție medicamente critice”, în valoare de 376,88 mil. RON (fără TVA), ce va fi depus spre finanțare prin Programul Sănătate – Prioritatea 9, Platforma STEP. Acționarii au aprobat indicatorii tehnico-economici ai proiectului și au împuternicit Consiliul de Administrație să stabilească valoarea exactă a cheltuielilor și indicatorilor, asigurând menținerea investiției pentru cel puțin 5 ani. Proiectul vizează modernizarea și extinderea companiei, pentru a o transforma într-un hub de cercetare și producție farmaceutică de importanță strategică în România și în UE, în special pe segmentul de medicamente esențiale. (Sursa: BVB)

Meta Estate Trust Preț curent 0,730 RON (0,00%) MCap 94,6M

Meta Estate Trust anunță că actualul CEO, Alexandru Bonea, își va încheia mandatul la finalul lunii octombrie 2025, după doi ani în care a consolidat poziția companiei și a recâștigat încrederea investitorilor. În următoarele trei luni, Consiliul de Administrație va derula un proces de recrutare pentru desemnarea unui nou CEO, asigurând continuitatea activității. (Sursa: BVB)

TESLA INC. Preț curent 351,24 USD (1,34%) MCap 1,11T

Tesla a respins o ofertă de soluționare de 60 mil. USD într-un proces legat de accidentul fatal din 2019 al unui Model S echipat cu Autopilot, înainte ca un juriu să acorde luna aceasta o despăgubire de 243 mil. USD pentru acest caz. Tesla a fost considerată responsabilă pentru 33% din daunele compensatorii și pentru toate daunele punitive, însă compania neagă orice vinovăție și va face apel. Procesul a fost primul care a implicat decesul unei terțe persoane din cauza Autopilot. (Sursa: Yahoo Finance)

Baidu (ADR) Preț curent 92,48 USD (0,60%) MCap 32,2B

Baidu, principalul motor de căutare din China, ia în considerare o nouă emisiune de obligațiuni dim sum (obligațiuni emise în CNY, dar pe piețe externe, în afara Chinei continentale), după ce în martie a lansat prima sa emisiune de acest tip de 10 mld. CNY. Compania ar putea atrage aproximativ 4 mld. CNY printr-o obligațiune pe 3,5 ani, planul nefiind încă final. Vânzările de obligațiuni dim sum au atins în acest an un nivel record de 43,8 mld. USD, pe fondul costurilor reduse ale împrumuturilor și al așteptărilor privind extinderea programului chinez de datorie offshore. (Sursa: Bloomberg)

Eli Lilly and Company Preț curent 735,35 USD (5,76%) MCap 661B

Eli Lilly a anunțat că pilula sa zilnică pentru scăderea în greutate, orforglipron, a obținut rezultate pozitive într-un studiu clinic avansat, ajutând pacienții cu obezitate și diabet de tip 2 să slăbească și să își reducă nivelul zahărului din sânge. Pilula a condus la o pierdere medie în greutate de 10,5% pe parcursul a 72 de săptămâni și a îmbunătățit semnificativ nivelul hemoglobinei A1c. Rezultatele studiului ATTAIN-2 sunt în linie cu alte două studii de fază trei și permit Eli Lilly să înceapă procesul de aprobare globală pentru tratamentul cronic al obezității. Tratamentul oferă o alternativă orală convenabilă la injecțiile existente, fără restricții alimentare. (Sursa: CNBC)

