Record de conturi de tranzacționare la BVB - TradeVille

Record De Conturi De Tranzacționare La BVB

Numărul total de investitori la BVB, la sfârșitul trimestrului 3, a fost de 168,072, in creștere cu aproximativ 10,000 fata de trimestrul precedent. Aproximativ 20% dintre investitorii la bursa dețin doar titluri de stat emise de Ministerul Finanțelor. Datele furnizate de Fondul de Compensare a Investitorilor nu iau in calcul daca un investitor apelează la unul sau mai mulți intermediari. Din cauza acestei metodologii, numărul real de investitori poate sa fie mult mai mic. (Sursa: ZF)

Comerțul Cu Amănuntul, Pe Trend Ascendent

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (exceptând pe cel cu autovehicule si motociclete) a înregistrat o creștere de 2%, ca serie bruta, in primele 9 luni ale anului comparativ cu 2022. Aceasta dinamica s-a datorat creșterilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (+3.5%) si la vânzările de produse alimentare, băuturi si tutun (+3.4%). (Sursa: INS)

Milenialii Si Cardurile De Credit

Datoriile aferente cardurilor de credit din SUA au crescut la un nivel record de 1.08 trilioane USD in trimestrul al treilea, cu 154 mld. USD mai mult decât in trimestrul precedent, pe fondul unor cheltuieli de consum puternice. Ratele totale de delicventa, care măsoară neplata acestor datorii, au depășit nivelurile pre-pandemice. Categoria de vârsta responsabila cel mai mult pentru acest trend este cea cuprinsa intre 30 si 39 de ani (milenialii). (Sursa: CNBC)

Campionii Sustenabilității

Directorul general al băncii Standard Chartered, Bill Winters, considera ca redresarea economiei chineze a fost una dezamăgitoare, dar anumite sectoare au înregistrat o creștere remarcabila. China s-a remarcat in acest an prin expansiunea in sectorul de vehicule electrice si tot ceea ce înconjoară sustenabilitatea si tehnologia pentru energia regenerabila. China se mândrește cu cea mai mare piața de vehicule electrice din lume, cu 5.9 mil. de unități vândute in 2022. (Sursa: CNBC)

Holde Agri Invest- Clasa Preț curent 0.884 RON ( -0.45% ) MCap 90.2M P/E -57.724

Conducerea Holde Agri Invest a informat piața cu privire la aprobarea Consiliului Autorității de Supraveghere Financiara a Prospectului UE de Creștere al companiei aferent majorării capitalului social cu aport in numerar. In acest sens, compania va publica in perioada următoare informațiile legate de procesul de majorare, inclusiv calendarul operațiunii. (Sursa: BVB)

Nuclearelectrica Preț curent 47.30 RON ( -0.84% ) MCap 14.2B P/E 5.04

Agenția de rating Fitch a confirmat rating-ul BBB- pentru Nuclearelectrica. Acest rating reflecta profilul solid de afaceri al companiei care este susținut de poziția de piața puternica ca unic producător de energie nucleara. Printre punctele forte ale companiei se mai numără si nivelul ridicat de profitabilitate, planurile de investiții pentru retehnologizarea Unității I, relația buna cu statul roman, precum si plafonarea prețului la energie prin mecanismul de piață MACCE. (Sursa: FinancialIntelligence)

Ihunt Technology Import-Export Preț curent 0.326 RON (0.00% ) MCap 24.5M P/E 9.332

iHunt Tehnology Import Export S.A. a informat piață cu privire la lansarea unui nou produs electrocasnic. Uscătorul de par iHunt Supersonic Dry oferă uscare rapida cu zgomot redus. Datorita tehnologiei de ionizare si a controlului inteligent al temperaturii, acest produs reduce încrețirea si îmbunătățește strălucirea parului. Primele unități vor fi livrate chiar din noiembrie. (Sursa: BVB)

Adidas Preț curent 841.1 RON ( -1.75% ) MCap 175B

Adidas a anunțat o scădere a profitului net si a vânzărilor pentru trimestrul al treilea. Compania germana a înregistrat o scădere a profitului net cu 25% fata de anul trecut, acesta însumând 259 mil. EUR. Veniturile companiei au totalizat 6 mld. EUR, ceea ce implica o scădere de 6.4% fata de 2022. Daca am exclude fluctuațiile cursului valutar, veniturile ar fi înregistrat o creștere anuala de 1% conform companiei. Adidas continua sa lucreze la reducerea nivelului ridicat al stocurilor. (Sursa: WSJ)

Ubs Group Ag Preț curent 24.87 USD ( -0.52% ) MCap 78.8B

UBS a început vânzarea de obligațiuni AT1 pentru prima data de la finalizarea preluării Credit Suisse. Acest tip de obligațiuni este considerat ceva mai riscant si se pretează investitorilor instituționali. AT1 au fost introduse, pentru prima data, in urma crizei financiare din 2008, cu scopul de a spori capitalul deținut de instituțiile financiare pentru protecție împotriva crizelor viitoare. Agenția de rating Fitch a atribuit noilor obligațiuni rating-ul BBB, cu patru niveluri sub ratingul general al grupului bancar. (Sursa: CNBC)

Amazon Com Inc Preț curent 141.79 USD ( -0.64% ) MCap 1.47T P/E 112.89

Amazon investește sume importante pentru antrenarea unui model de limbaj mare (LLM) cu scopul de a concura cu modelele de top de la OpenAI si Alphabet. Modelul Olympus are 2 trilioane de parametri, ceea ce l-ar putea transforma intr-unul dintre cele mai performante modele aflate in curs de formare. Spre comparație, GPT-4 deținut de OpenAI are doar 1 trilion de parametri. (Sursa: Reuters)

Meta Platforms Inc (facebook) Preț curent 317.00 USD ( -0.68% ) MCap 821B P/E 36.43

Meta Platforms a anunțat ca va cere agenților de publicitate sa dezvăluie atunci când difuzează anunțuri politice cu mijloace media care au fost modificate digital de inteligenta artificiala. Aceasta știre vine in contextul in care SUA se pregătește de alegerile prezidențiale din 2024. Măsura va intra in vigoare de la începutul anului viitor, cu scopul de a limita dezinformările. (Sursa: WSJ)

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille.

