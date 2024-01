Record pe Wall Street – TradeVille

Puterea De Cumpărare A Romanilor, Pe Ultimele Locuri In UE

În 2022, Bulgaria și România au înregistrat cele mai mici prețuri la bunurile de consum și servicii dintre statele membre ale UE, cu 41% sub media UE, potrivit datelor semidefinitive recente ale Institutului Național de Statistică. Calculate de Eurostat in decembrie 2023, aceste cifre reflectă comparații de costuri pentru un set comun de bunuri și servicii, reprezentativ pentru modelele de consum din 36 de țări europene. România se situează pe primul loc in rândul tarilor membre UE in privința celor mai accesibile preturi pentru “Alimente și băuturi nealcoolice”. (Sursa: INSSE)

Aeroporturile Din Romania, Mai Bine Ca Înainte De Pandemie

În 2023, traficul pe aeroporturile din România a depășit nivelurile de dinaintea pandemiei, ajungând la 25 mil. de pasageri, o creștere de 17%. Asociația Aeroporturilor din România remarca o creștere semnificativă a călătoriilor internaționale, în timp ce traficul pe rutele interne a scăzut. Investițiile majore în infrastructura aeroportuară au contribuit la aceasta creștere, așteptând-se o creștere continuă a numărului de pasageri in anii următori. (Sursa: ZF)

Record Pe Wall Street

Indicele S&P 500 a încheiat ședința de vineri la un nivel record, după o creștere de 1.2%. Recordul a marcat primul maxim al indicelui din 3 ianuarie 2022. Astfel, piața americană a întrerupt o serie de 512 zile de tranzacționare fără un record de preț, reprezentând cea mai lungă serie din 2013 încoace. (Sursa: WSJ)

Transportul Maritim, Perturbat De Conflictul Din Marea Rosie

Europa se afla din nou in linia întâi a celor mai recente tensiuni geopolitice, fapt care amenință sa adâncească si mai mult decalajul economic dintre aceasta si Statele Unite. Atacurile rebelilor Houthi din Yemen, îndreptate împotriva navelor de marfa din Marea Rosie, au determinat mai mulți transportatori sa opteze pentru călătoria sigura, dar mai lunga si mai costisitoare, in jurul Africii, pe lângă Capul Bunei Sperante. Aceste devieri cresc costurile de transport, generând îngrijorări in privința ritmicității aprovizionării pentru comercianții cu amănuntul. Unele fabrici au suspendat lucrul din lipsa pieselor necesare. Daca amenințarea persista, economiștii considera ca declinul inflației pe care Europa l-a înregistrat anul trecut ar putea încetini, amânând o posibila reducere a ratelor de dobândă cheie. (Sursa: WSJ)

Societatea Energetica Electrica

Electrica a informat piața la sfârșitul săptămânii trecute cu privire la participația Băncii Europene de Reconstrucție si Dezvoltare (BERD) din capitalul social al companiei. Astfel, BERD a vândut peste 200,000 de acțiuni săptămâna trecută, ajungând la o participație de sub 5%. (Sursa: BVB)

Bittnet Systems București

Bittnet a informat piața că a primit o scrisoare de la domnul Rudolf Paul Vizental în care acesta renunță la mandatul de administrator începând cu data de 29 ianuarie. Tot la sfârșitul acestei lunii expiră și mandatele celorlalți membri ai consiliului de administrație. Bittnet va organiza AGA pe data de 25 ianuarie în vederea alegerii unui nou consiliu de administrație format din 5 membri. Votul candidaților se poate exprima și online, prin intermediul aplicației EVote. (Sursa: BVB)

Ihunt Technology Import-Export

iHunt Technology a informat piața despre lansarea liniei de business iHunt EV, o rețea de încărcare de mașini electrice cu scalare rapida. Produsul dezvoltat de companie este alcătuit din aplicația iHunt EV (destinata clienților finali), back-end iHunt EV (platforma de monitorizare a activității stațiilor proprii) și 3 modele de stații de încărcare trifazice. (Sursa: BVB)

Transgaz

Romanii ar putea suporta costurile transportului gazelor naturale din Neptun Deep începând din toamna aceasta, cu cel puțin doi ani înainte de începerea producției, planificata pentru toamna lui 2026 de OMV Petrom și Romgaz. Aceste costuri sunt asociate cu construirea conductei Tuzla-Podisor de către Transgaz, operatorul sistemului național de transport al gazelor. Transgaz intenționează sa includă aceste cheltuieli in tarifele reglementate de transport pentru anii 2024-2025, daca ANRE aproba solicitarea. Acest lucru va influența prețul final al gazelor pentru consumatori. În plus, o creștere semnificativa a redevenței datorate de Transgaz, de la 0.4% la 11.5% din veniturile brute, va contribui, de asemenea, la posibile majorări ale tarifelor de transport. (Sursa: Profit.ro)

Visual Fan - Allview

Visual Fan, unul dintre cei mai importanți furnizori locali de soluții durabile si inovatoare pentru producția de energie verde, a inaugurat, in ultimul trimestru, noi centrale fotovoltaice. Capacitatea acestor proiecte însumează peste 3.4 MW. Finanțarea a venit din fonduri europene pentru IMM-uri. (Sursa: BVB)

2Performant Network

2P a publicat la sfârșitul săptămânii trecute raportul operațional pentru 2023. Compania a subliniat faptul ca au fost generate 2.9 mil. de tranzacții online, reprezentând o creștere de 46% fata de anul precedent. In ciuda faptului ca numărul de afiliați a scăzut cu 27% fata de 2022, aceștia au încasat 8.3 mil. EUR, suma cu 33% mai mare decât in urma cu un an. (Sursa: BVB)

Citigroup,

Directorul general al Citigroup, Jane Fraser, a discutat recent cu directorii executivi despre o revizuire semnificativa, care presupune disponibilizarea a 20,000 de angajați in următorii doi ani. Aceasta mișcare vine in urma unei pierderi trimestriale de 1.8 mld. USD si are scopul de a raționaliza operațiunile si de a răspunde preocupărilor de reglementare. In faza inițială vor fi efectuate 5,000 de concedieri, mai multe detalii fiind așteptate săptămâna viitoare. (Sursa: Reuters)

Meta Platforms Inc (facebook)

Mark Zuckerberg a anunțat investiția semnificativă a Meta Platforms în cipurile Nvidia pentru centre de date axate pe inteligența artificială, plănuind sa achiziționeze 350,000 de cipuri H100 până in 2024. Infrastructura de inteligenta artificiala a Meta Platforms va totaliza aproape 600,000 de cipuri. Aceasta mutare, care costa peste 9 mld. USD, urmărește obiectivul companiei de a-si dezvolta propria sursa de inteligenta generala artificiala. (Sursa: SeekingAlpha)

Amazon Com Inc

AWS plănuiește sa investească 15.2 mld. USD in Japonia pana in 2027, concentrând-se pe extinderea infrastructurii de cloud pentru serviciile de inteligenta artificiala. Aceasta include noi facilități in Tokyo si Osaka, cele mai mari zone urbane ale tarii. Investiția urmărește îmbunătățirea capacitatilor de analiza a datelor, securitatea, învățarea automata si inteligenta artificiala. (Sursa: SeekingAlpha)

