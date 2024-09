Reducerea prognozei de creștere economică – TradeVille

Cifra de afaceri din comerțul cu ridicată

În luna iulie a acestui an, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata, excluzând comerțul cu autovehicule și motociclete, a crescut, comparativ cu luna iunie, cu 14% ca serie brută. Creșterea este susținuta de performanta pozitiva în comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii (+81.4% față de iunie 2024), precum si de activitățile de intermediere în comerțul cu ridicata (+21.4% fata de iunie 2024). (Sursa: INS)

Reducerea prognozei de creștere economică

Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare reduce prognoza de creștere economica la 1.4%, față de estimarea din luna mai, de 3.2%. BERD mizează pe o revenire ușoară în al doilea semestru al anului curent, iar, pentru 2025, creșterea PIB, aproximata in luna mai, de 3.4%, scade pana la 2.6%. (Sursa: ZF)

Banca Centrala a Elvetiei reduce rata dobânzii

Banca Centrala a Elveției a optat pentru a treia scădere din acest an a ratei de dobânda, aceasta ajungând la 1%, după scăderea de 25 de puncte de baza de joi. Schimbarea vine in contextul unor semnale similare din partea Băncii Centrale Europene si a Rezervei Federale din SUA. Aprecierea francului elvețian a reprezentat un factor cheie in luarea deciziei de reducere a ratei. (Sursa: CNBC)

Rata inflației din Australia, în scădere

Banca centrala a Australiei,Reserve Bank of Australia, a anuntat ca, desi rata inflatiei a ajuns in august la intervalul vizat de 2.7%, fata de 3.5% in luna iulie a acestui an, nu prevede o scadere a ratei dobanzii in viitorul apropiat. Guvernatorul RBA a declarat marti ca scaderea ar fi datorata ajutoarelor guvernamentale, iar odata cu expirarea masurilor, inflatia va urca din nou peste intervalul tinta. (Sursa: CNBC)

Ads

ALRO S.A. Preț curent 1.505 RON (0.33% ) MCap 1.07B P/E -2.819

ALRO a informat piața cu privire la numirea lui Marin Cilianu în funcția de director general, în ședința Consiliului de Administrație, pentru un mandat pana la 31 iulie 2027, succedându-l pe Gheorghe Dobra, care a decis sa se retragă o activitate de peste trei decenii. (Sursa: BVB)

Sphera Franchise Group Preț curent 39.4 RON (0.51% ) MCap 1.53B P/E 15.9

Sphera Franchise Group a anunțat deschiderea unui nou restaurant KFC în Chișinău, in Port Mall, acesta fiind al treilea restaurant din oraș. Astfel, compania ajunge în total la 173 de restaurante, dintre care 170 restaurante KFC in Romania si 3 in Moldova. (Sursa: ZF)

Prospectiuni Bucuresti Pret curent 0.1735 RON ( -9.40% ) MCap 124M P/E 4.7517

Prospecțiuni București a înregistrat în primul semestru o cifra de afaceri de 91.3 mil. RON, în scădere cu 23% față de aceeași perioadă din 2023, si un profit net de 3.8 mil. RON, în scădere cu 54%. Veniturile totale au scăzut cu 24%, iar cheltuielile cu 22%. Scăderea veniturilor a fost cauzata de lipsa încasărilor pentru doua luni din cauza avizelor Romgaz și opoziției proprietarilor de terenuri în cadrul unui proiect, ceea ce a dus la oprirea lucrărilor și creșterea costurilor. (Sursa: BVB)

Ads

Simtel Team Preț curent 49.3 RON (1.44% ) MCap 390M P/E 14.4

Simtel Team a semnat un parteneriat strategic cu Monsson, cel mai mare dezvoltator de proiecte de energie regenerabila din România și Europa de Sud-Est. Parteneriatul vizează dezvoltarea, construirea și vânzarea de proiecte fotovoltaice sau mixte cu o capacitate totala de aproximativ 150 MWp, precum si dezvoltarea de facilitați de stocare a energiei electrice cu o capacitate de pana la 120 MWh. (Sursa: BVB)

Visual Fan - Allview Preț curent 13.6 RON ( -6.85% ) MCap 93.3M P/E 21.5

Grupul Visual Fan a încheiat primul semestru din 2024 cu o cifră de afaceri de 42.85 mil. RON, în scădere cu 4.5% comparativ cu S1 2023, dar cu un profit net în creștere cu 12%, la 2.27 mil. RON. Divizia IT&C a avut performante stabile, în timp ce divizia Solar Energy a implementat 20 de proiecte fotovoltaice de 20 MW, vizând contractarea a peste 80 MW pana la sfârșitul anului. (Sursa: BVB)

H & M Hennes & Mauritz Ab Preț curent 173.00 SEK ( -4.60% ) MCap 281B

Ads

Prețul acțiunilor H&M a scăzut cu pana la 8% pe parcursul ședinței de ieri, după ce al doilea cel mai mare retailer de moda listat la bursa din lume, a raportat un profit operațional în scădere și și-a abandonat obiectivul privind marja de profit. Pentru cel de al treilea trimestru, profitul operațional al grupului a fost de 345.8 mil. USD, cu aproximativ 30% mai mic față de anul trecut. (Sursa: CNBC)

Samsung Electronics Co Ltd (gdr) Pret curent 1,235.3517 USD (4.84% ) MCap

Autoritățile de reglementare sud-coreene au constatat ca Samsung a încălcat normele de securitate nucleara, expunând la radiații lucrătorii de la o fabrica de semiconductori. Comisia pentru Siguranța și Securitate Nucleara a aprobat o sancțiune administrative pe baza concluziilor unei investigații. Cea mai mare companie din Coreea de Sud s-ar putea confrunta cu sancțiuni suplimentare pentru alte doua încălcări, conform unui oficial. (Sursa: Bloomberg)

Southwest Airlines Co Preț curent 29.93 USD (5.42% ) MCap 17.7B P/E 30.48

Ads

Southwest Airlines a majorat prognoza de venituri pentru al treilea trimestru, anticipând o creștere de pana la 3%, față de o scădere de 2% estimată anterior. Compania a aprobat și un program de răscumpărare de acțiuni de 2,5 mil. USD si a implementat schimbări în modelul sau de afaceri, precum atribuirea de locuri și spațiu suplimentar pentru picioare, pentru a stimula veniturile. De asemenea, Southwest l-a adăugat pe Bob Fornaro în consiliul de administrație, sub presiunea Elliott Investment Management, care solicită o schimbare de conducere. (Sursa: CNBC)

Deschide Cont la TradeVille

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

Ads