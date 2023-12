Reforme pentru piața de capital – TradeVille

Mai Mulți Turiști Străini

In luna octombrie 2023, sosirile in unitățile de primire turistica au crescut cu 4.4% comparativ cu octombrie 2022, in timp ce, la punctele de frontiera, numărul sosirilor vizitatorilor străini a marcat un avans de 9%, peste cel al plecărilor, care a înregistrat o creștere de 7% comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. De asemenea, indicele de utilizare neta a locurilor de cazare turistica in luna octombrie 2023, a scăzut cu 0.6 pp fata de octombrie 2022, atingând valoarea de 29.9%, in timp ce durata medie de ședere a turiștilor romani si străini in luna octombrie 2023 a fost de 2 zile respectiv 2.1 zile. (Sursa: INS)

Reforme Pentru Piața De Capital

Guvernul urmărește implementarea unor reforme pentru accelerarea atragerii de capital si îmbunătățirea protecției acționarilor in companiile listate. Propunerile includ introducerea votului cumulativ pentru acționarii care dețin peste 5% din capital, impunerea unor cote minime de gen in conducere si prioritate pentru candidații subreprezentați in selecție. Schimbările vizează o reprezentare echilibrata si o diversitate mai mare in organele de conducere ale companiilor listate, modificând dinamica decizionala si structura manageriala. (Sursa: profit.ro)

Alianța Pentru Inteligenta Artificiala

IBM si Meta Platforms s-au alăturat unui grup de peste 50 de companii, grupuri de cercetare si instituții academice pentru a lansa AI Alliance, o comunitate axata pe promovarea unei inteligente artificiale deschise, sigure si responsabile. Printre alte companii mari din grup se numără Intel, Advanced Micro Devices, Oracle, ServiceNow, Sony, SoftBank si Dell Technologies. Grupul include, de asemenea, start-upuri precum HuggingFace si Stability AI, precum si academicieni de la Yale, Berkeley, Cornell, si Dartmouth. (Sursa: Barron’s)

Moody’s, Downgrade Pentru China

Agenția de rating Moody’s a redus perspectiva pentru obligațiunile suverane chineze, subliniind astfel îngrijorările tot mai mari la nivel mondial cu privire la nivelul de încredere in cea de-a doua mare economie a lumii. Astfel, Moody’s si-a redus perspectiva de la stabila la negativa, menținând totodată ratingul pe termen lung la A1. Guvernul chinez si-a manifestat dezamăgirea, la scurt timp după ce a fost anunțată decizia, argumentând ca economia Chinei este reziliența si are un potențial mare de creștere. (Sursa: Bloomberg)

Holdingrock1 Pret curent 9.26 RON (4.75% ) MCap 163M P/E -6.88

Roca Industry a informat investitorii in legătura cu aprobarea, de către ASF, a prospectului privind majorarea capitalului, cat si admiterea la tranzacționare pe piața reglementata a acțiunilor emise. Conform comunicatului societății, prospectul ar urma sa fie publicat începând cu data de 8 decembrie 2023, pe site-ul companiei. (Sursa: BVB)

Transport Trade Services Pret curent 24.60 RON (0.41% ) MCap 1.47B P/E 5.04

Erste Group a publicat un raport de companie pentru Transport Trade Services, indicând un preț țintă, pentru următoarele 12 luni, de 30.4 RON. Raportat la prețul din piața de ieri, prețul țintă indica o creștere de aproximativ 23.5%. (Sursa: BVBResearchHub)

Aquila Part Prod Com Pret curent 0.884 RON (0.00% ) MCap 1.06B P/E 11.640

Aquila a organizat, pentru a doua oara de la listarea sa la BVB, evenimentul Ziua Investitorului, la care au participat peste 50 de persoane. Compania a oferit participanților oportunitatea de a vedea o parte din investițiile realizate la facilitățile companiei din Dragomirești-Vale si de a afla detalii despre strategia de dezvoltare, planurile Aquila si activitatea sa pe piața de capital. Totodată, compania si-a prezentat brandurile proprii si campaniile publicitare pe care le desfășoară pana la finalul lunii martie 2024. (Sursa: Aquila)

Ihunt Technology Import-Export Pret curent 0.307 RON ( -0.97% ) MCap 23M P/E 162.215

iHunt Technology a informat piața cu privire la lansarea unor noi roboti smart de spălat geamurile, produse care au un randament ridicat pentru companie. Cei doi roboti vin cu capabilități mult superioare generației precedente. Aceștia beneficiază de un sistem dublu de pulverizatoare de apa in ambele pârți, motoare performante cat si sisteme de navigare avansate. Livrările noilor produse au început de ieri, 5 decembrie. (Sursa: BVB)

Șantierul Naval Orșova Pret curent 5.35 RON (0.94% ) MCap 61.1M P/E 29.18

Producătorul de nave, Șantierul Naval Orșova, a încheiat un contract in valoare de 2.6 mil. EUR, ce vizează construcția unei nave fluviale pentru compania olandeza Gebr.DE JONGE Shipbuilding Services, având ca termen de livrare 30 iunie 2024. Începând din luna noiembrie 2023, compania este deținută in proporție de 49.99% de Sea Container Services SRL, societate de servicii portuare. (Sursa: BVB)

AIRBUS Pret curent 136.34 EUR ( -0.54% ) MCap 107B

In noiembrie, Airbus a livrat 64 de aeronave, in scădere cu 6% fata de aceeași luna din 2022, totalizând, de la începutul anului pana in prezent, 623 de unități. Compania ar trebui sa livreze, in decembrie, 97 de aeronave pentru a atinge obiectivul sau anual de 720 de livrări, media livrărilor in luna decembrie din ultimii trei ani fiind de 93. Analiștii considera ca obiectivul anual este realizabil in acest an, in comparație cu anul precedent, când Airbus a întâmpinat probleme in lanțul de aprovizionare si a trebuit sa renunțe la obiectiv. (Sursa: Reuters)

Ericsson Adr Pret curent 5.40 USD (2.86% ) MCap 18.2B

AT&T a ales Ericsson pentru a construi o rețea de telecomunicații care sa utilizeze o noua tehnologie ORAN, care va reduce costurile si va acoperi 70% din traficul wireless din SUA pana la sfârșitul anului 2026. Contractul, in valoare de 14 mld. USD, încheiat pe 5 ani, va creste cota de piața a Ericsson, erodând, totodată, prezenta rivalului Nokia pe piața nord-americana. După anunț, prețul acțiunilor Ericsson a crescut cu 9%, in timp ce cotația Nokia, a scăzut cu 8%. (Sursa: Reuters)

Twilio Inc Pret curent 67.70 USD (0.27% ) MCap 12.6B P/E -10.37

Twilio a declarat ca intenționează sa renunțe la sute de locuri de munca, in scopul de a încerca sa își eficientizeze operațiunile si sa accelereze calea spre o creștere profitabila. Compania de comunicații si date despre clienți intenționează sa elimine aproximativ 5% din cei 5,900 de angajați, ceea ce va implica un cost cu compensațiile acordate salariaților concediați de aproximativ 25-35 mil. USD. (Sursa: WSJ)

