Resursele de energie în 2024 – TradeVille

Resursele de energie în 2024

În 2024, resursele totale de energie disponibile în România au înregistrat o ușoară scădere față de 2023, ajungând la 42,0 milioane tep, menținute prin creșterea importurilor cu 6,2%, în timp ce producția de energie primară a scăzut cu 3,9%. Cele mai mari scăderi s-au înregistrat la cocsul din import, cărbuni și energia regenerabilă, în timp ce resursele de țiței au crescut cu 5,8%. Consumul final energetic pe total economie a crescut ușor cu 0,4%, susținut în special de transporturi (+2,8%) și industrie (+1,5%), în timp ce alte ramuri, agricultura și consumul populației au înregistrat scăderi. Producția de gaze naturale a crescut ușor, în timp ce producția de energie electrică din surse regenerabile, cărbune și țiței a scăzut. (Sursa: INS)

Materiile prime, din nou în trend

Acțiunile companiilor americane de minerit ale pământurilor rare au înregistrat creșteri spectaculoase în 2025, unele depășind 300%, pe fondul intensificării competiției globale pentru mineralele critice. Aceste materiale sunt esențiale pentru producția de tehnologii moderne, de la telefoane și vehicule electrice până la echipamente militare. Rivalitatea economică dintre SUA și China, care domină lanțul global de aprovizionare, a amplificat interesul investitorilor. Analiștii consideră că actualul „boom al pământurilor rare” ar putea marca începutul unui nou superciclu al materiilor prime. (Sursa: NBC)

Morgan Stanley majorează estimarea pentru prețul Brent

Morgan Stanley a majorat estimarea pentru prețul Brent la 60 USD/baril în prima jumătate din 2026, față de estimarea anterioară de 57,50 USD, după decizia OPEC+ de a suspenda creșterea producției. Banca a remarcat un decalaj între cotele anunțate și producția efectivă, estimând o creștere reală de doar 500.000 barili/zi între martie și octombrie, mult sub majorarea anunțată de 2,6 mil. barili/zi. Deși prețul Brent se află în jur de 65 USD/baril, în scădere cu 13% anul acesta, Morgan Stanley estimează o reechilibrare a pieței și revenirea prețurilor spre acest nivel în a doua jumătate din 2027. (Sursa: Bloomberg)

Industria manufacturieră din China, sub așteptări

Industria manufacturieră din China a încetinit în octombrie, indicele PMI scăzând la 50,6 de la 51,2, pe fondul reducerii comenzilor de export din cauza tensiunilor comerciale cu SUA. Deși ocuparea forței de muncă a crescut, încrederea companiilor a coborât la minimul ultimelor șase luni. Armistițiul comercial recent dintre SUA și China, care include reducerea tarifelor și reluarea importurilor agricole, ar putea susține o redresare modestă în următoarele luni. (Sursa: CNBC)

TeraPlast Preț curent: 0,4310 RON (0,12%) | MCap: 1,29B | P/E: -136,5547

Consiliul de administrație al TeraPlast a fost desemnat „Boardul Anului 2025” la gala Envisia, Future of the Boards, un eveniment dedicat promovării excelenței în guvernanța corporativă. Distincția recunoaște performanța și responsabilitatea membrilor consiliului în consolidarea sustenabilității și a dezvoltării companiei. Envisia, organizatorul galei, formează lideri din mediul de afaceri pentru roluri în consilii de administrație, contribuind la o cultură de leadership etic și vizionar. (Sursa: ZF)

Banca Transilvania Preț curent: 28,10 RON (0,36%) | MCap: 30,6B | P/E: 6,72

Banca Transilvania și Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) au semnat un acord pentru susținerea investițiilor în infrastructură și comunități locale, adresate autorităților publice și companiilor aflate în subordinea lor. Parteneriatul vizează extinderea capacității de finanțare regionale și reducerea riscurilor printr-un mecanism consolidat de garantare. Garanțiile BID variază între 5 și 150 mil. RON, cu o durată maximă de 15 ani și un procent de garantare de până la 80%. În următorii trei ani, BID va aloca un plafon total de 2,1 mld. RON pentru proiecte în domenii precum energie, sănătate, educație și digitalizare. (Sursa: ZF)

2B Intelligent Soft Preț curent: 7,76 RON (2,92%) | MCap: 108M | P/E: 23,55

2B Intelligent Soft a informat piața cu privire la semnarea unui contract semnificativ, în calitate de subcontractant, într-un proiect IT pentru o companie din domeniul energiei. Valoarea estimată a veniturilor este de circa 34 mil. RON, peste 10% din cifra de afaceri din 2024. Proiectul, cu durată de 72 de luni, vizează implementarea infrastructurii hardware și integrarea soluției proprii Bento FSM, urmând ca detaliile să fie publicate ulterior în SEAP. (Sursa: BVB)

Ryanair Holdings plc Preț curent: 27,00 EUR (2,39%) | MCap: 30,6B

Ryanair estimează că va depăși ținta de 206 mil. pasageri pentru anul fiscal 2026, urmând să ajungă la 207 mil., datorită livrărilor mai rapide de aeronave Boeing și cererii puternice de călătorii. Profitul net al companiei a crescut la 1,72 mld. EUR în T2 (față de 1,43 mld. EUR în aceeași perioadă a anului trecut), iar managementul anticipează o recuperare completă a scăderii tarifelor din 2024 și o creștere moderată a profitului anual. Compania va distribui un dividend interimar de 0,193 EUR/acțiune. (Sursa: Bloomberg)

BYD Company Limited Preț curent: 10,93 EUR (-2,24%) | MCap: 31,8B

Acțiunile BYD au coborât aproape la cel mai redus nivel din ultimele nouă luni, după ce vânzările din octombrie au scăzut cu 12%, la 441.706 vehicule, iar compania a fost depășită de SAIC Motor pe piața chineză. Producătorul auto se confruntă cu presiuni suplimentare după a doua scădere consecutivă a profitului trimestrial, în contextul restricțiilor privind reducerile de preț. Pentru a-și atinge ținta anuală de 4,6 mil. unități, BYD trebuie să vândă circa 450.000 de vehicule lunar până la sfârșitul anului. (Sursa: Bloomberg)

Microsoft Corporation Preț curent: 517,03 USD (-0,15%) | MCap: 3,84T

Microsoft Corp. a încheiat un acord de aproximativ 9,7 mld. USD cu IREN Ltd. pentru capacitate AI în cloud, devenind cel mai mare client al companiei australiene. Acordul pe cinci ani oferă acces la sistemele accelerator Nvidia din Texas, include un avans de 20% și presupune achiziția GPU-urilor și echipamentelor conexe de la Dell pentru 5,8 mld. USD. Odată implementat, acordul va genera aproximativ 1,94 mld. USD venit anualizat și va utiliza circa 10% din capacitatea IREN. (Sursa: Bloomberg)

Nvidia Preț curent: 206,88 USD (2,17%) | MCap: 5,07T

Acțiunile Nvidia au crescut cu aproape 2% în premarket, după ce SUA a aprobat vânzarea cipurilor sale avansate către Emiratele Arabe Unite. Microsoft a obținut licențe de export pentru a livra GPU-urile Nvidia GB300, echivalentul a peste 60.000 de cipuri A100, într-un acord menit să sprijine dezvoltarea AI în Golf. Compania a anunțat și extinderea investițiilor sale în EAU la 15,2 mld. USD până la finalul deceniului, inclusiv proiecte majore în infrastructură cloud și AI. (Sursa: CNBC)

Palantir Technologies Inc. Preț curent: 207,18 USD (3,35%) | MCap: 433B

Palantir a raportat rezultate peste așteptări în T3 și a emis estimări optimiste pentru T4, susținute de cererea accelerată pentru platforma sa de inteligență artificială. Veniturile au crescut cu 63%, la 1,18 mld. USD, depășind prognoza de 1,09 mld. USD, iar profitul net s-a triplat la 475,6 mil. USD. Segmentul guvernamental a avansat cu 52%, la 486 mil. USD, în timp ce afacerile comerciale s-au dublat la 397 mil. USD. Pentru 2025, compania estimează venituri de 4,4 mld. USD și un flux de numerar liber între 1,9 și 2,1 mld. USD. Acțiunile Palantir au crescut cu peste 170% în acest an. (Sursa: CNBC)

Amazon.com Inc. Preț curent: 254,00 USD (4,00%) | MCap: 2,63T

OpenAI a semnat un acord pe șapte ani, în valoare de 38 mld. USD, cu Amazon pentru achiziția de servicii cloud, marcând primul pas major după restructurarea care i-a oferit mai multă autonomie operațională și financiară. Parteneriatul oferă acces la sute de mii de procesoare Nvidia, necesare pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială. CEO-ul Sam Altman a anunțat că OpenAI va investi 1,4 trilioane USD în dezvoltarea a 30 GW de infrastructură IT. Acordul reprezintă un vot de încredere pentru divizia AWS, iar acțiunile Amazon au atins un maxim istoric, adăugând circa 140 mld. USD la capitalizarea bursieră. (Sursa: Reuters)

