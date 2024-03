Resursele de energie în ianuarie 2024 – TradeVille

Resursele De Energie In Ianuarie 2024

In luna ianuarie 2024, resursele de energie primara au scazut cu 1.5%, totalizand 2,648.5 mii tone echivalent petrol (tep), in timp ce resursele de energie electrica au crescut cu 1% fata de ianuarie 2023. Productia interna a insumat 1,518.9 mii tep, in scadere cu 3% fata de ianaurie 2023, in timp ce importul a fost in usoara crestere, de +0.7%, ajungand la 1,129.6 mii tep. (Sursa: INS)

Rata De Ocupare A Fortei De Munca, In Scadere

In ultimul trimestru din 2023, rata de ocupare a populatiei in varsta de 20-64 ani a fost de 68.7%, in scadere cu 0.3 puncte procentuale fata de trimestrul anterior. Populatia activa a insumat 8,163.5 mii persoane, din care 7,688 mii persoane erau ocupate si 475.5 mii persoane erau someri. (Sursa: INS)

Romania – Deficit De Cont Curent In Crestere In Ianuarie 2024

Romania debuteaza in anul 2024 cu un deficit de cont curent de 1.35 mld. EUR, aproape dublu fata de luna ianuarie 2023. In structura bunurilor, Romania a inregistrat un deficit de 1.9 mld. EUR, mai mic cu 229 mil. EUR, in timp ce zona de servici a marcat un excedent in valoare de 860 mil. EUR, in scadere cu 365 mil. EUR. O diferenta semnificativa se remarca la balanta veniturilor primare, cu un deficit de 376 mil. EUR, fata de excedentul de 27 mil. EUR realizat in prima luna a anului 2023. (Sursa: BNR)

China - In Cautarea Stabilitatii Monetare

Banca Populara a Chinei (PBOC) a mentinut neschimbata rata dobanzii la facilitatea de creditare pe termen mediu (MLF) pe un an la 2.50%, retragand astfel 94 de mld. RMB din sistemul bancar, prima retragere de acest fel din noiembrie 2022 incoace. Masura are ca scop mentinerea stabilitatii monedei pe fondul incertitudinii legate de reducerile de dobanda ale Rezervei Federale. Actiunile PBOC reflecta eforturile de prevenire a inactivitatii fondurilor si de asigurare a unei lichiditati rezonabile. Asteptarile pietei inclina spre o stabilitate a costurilor de imprumut, investitorii anticipand noi masuri de relaxare monetara pentru a sprijini cresterea economica, inclusiv, eventual, o reducere a ratei rezervelor minime obligatorii. (Sursa: Reuters)

Millenium Insurance Broker (mib) Broker de Asigurare-Reasigurare Pret curent 15.7 RON (0.64% ) MCap 32.7M P/E 12.1

Brokerul de asigurare Milenium Insurance Broker, convoaca AGA in data de 25 aprilie 2024. Pe ordinea de zi, printre principalele puncte propuse spre aprobare se numara alocarea a 2.29 mil. RON, din profitul net aferent anului 2023, pentru distribuirea, sub forma de dividende, catre actionari, reprezentand o rata de 84.41% din profitul net. Astfel, dividendul brut pe actiune va fi de 1.1RON, iar randamentul dividendului in baza pretului de inchidere din 15 martie 2024 este de 7%. (Sursa: BVB)

BRD - Groupe Societe Generale Pret curent 19.70 RON (0.00% ) MCap 13.7B P/E 8.29

BRD – Groupe Societe Generale a informat investitorii, in data de 15 martie 2024, privind propunerea spre aprobare, in cadrul convocarii AGA din data de 25 aprilie 2024, a distribuirii unui dividend brut de 1.4070 RON/actiune, reprezentand 60% din profitul net aferent anului 2023. In baza pretului de inchidere, din data de 14 martie 2024, randamentul dividendului este de 7.1%. (Sursa: BVB)

Visual Fan - Allview Pret curent 14.75 RON ( -0.67% ) MCap 98.3M P/E 22.69

Visual Fan, detinatoarea brandului Allview, a informat investitorii cu privire la consolidarea pozitiei pe piata vehiculelor electrice a diviziei Allview AUTO, prin extinderea gamei de optiuni a modelului CityZEN. Noile optiuni vin in intampinarea nevoilor clientilor, oferind o varietate de optiuni in privinta autonomiei, numarului de locuri si diversificarii optiunilor de culoare. (Sursa: BVB)

Vonovia AG Pret curent 24.13 EUR ( -10.03% ) MCap 19.2B

Actiunile Vonovia, cel mai important dezvoltator imobiliar din Germania, au inregistrast o scadere de 6% vineri, dupa ce compania a raportat cea mai mare pierdere din istoria sa pentru anul 2023. Companiile din industria imobiliara germana se confrunta cu probleme majore, dupa incheierea erei “banilor ieftini” care a alimentat cresterea din ultimii 10 ani. Pierderea de 6.76 mld. EUR de la final de 2023 este de peste 10 ori mai mare decat pierderea de 669.4 mil. EUR inregistrata in 2022. (Sursa: Reuters)

British Petroleum Pret curent 4.9165 GBP (0.34% ) MCap 92B

BP si Venezuela sunt in discutii cu Trinidad si Tobago pentru a dezvolta un camp de gaze offshore comun, Manakin-Cocuina, cu scopul de a creste productia de gaze a BP pentru export. Productia de gaze a BP in Trinidad a scazut cu aproape 1 mld. de metri cubi pe zi in ultimii cinci ani. Compania petroliera de stat a Venezuelei, PDVSA, ia in considerare acordarea unei licente pentru explorarea gazelor. Discutiile au fost blocate de sanctiunile impuse de SUA in 2019, dar acum progreseaza pe fondul unei relaxari a restrictiilor. (Sursa: Reuters)

NIO INC Pret curent 5.67 USD (1.61% ) MCap 9.2B

Nio, companie chineza de automobile electrice premium, planuieste sa prezinte, in luna mai, marca sa pentru piata de masa numit "Le Dao", care se adreseaza, preponderent, familiilor. Miscarea marcheaza o schimbare fata de concentrarea sa pe modelele de inalta clasa, vizand o mai mare atractivitate pentru consumatori. Livrarile lunare au fost modeste in comparație cu cele ale concurentilor. Lansarea primului produs al marcii pentru piata de masa este programata pentru trimestrul al treilea, dupa debutul din trimestrul al doilea. Xpeng vizeaza, de asemenea, o marca pentru piata de masa in parteneriat cu Didi. (Sursa: CNBC)

