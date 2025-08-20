Resursele de energie primară – TradeVille

Resursele de energie primară

În S1 din 2025, resursele de energie primară și electrică au crescut cu 3,1% YoY, la 16,13 mil. tep (tone echivalent petrol), însă producția internă a scăzut cu 4,7%, fiind compensată de importuri în creștere cu 12,5%. Resursele de energie electrică au totalizat 34,25 mld. kWh (+3,1%), cu scăderi pe hidro (-26,4%) și eolian (-12%), dar un avans de 33,6% pe solar. Consumul final a urcat cu 0,5%, susținut de populație (+5,3%). Exporturile au crescut cu 17,5%, iar importurile cu 57%, accentuând dependența externă a României. (Sursa: INS)

Posibilă depreciere graduală a leului

Economistul-șef al BCR, Ciprian Dăscălu, estimează că leul s-ar putea deprecia gradual în următorii 2-3 ani, în linie cu diferența de inflație dintre România și zona euro. În prezent, intervalul de 5,05-5,10 RON/EUR este considerat unul de confort, fără perspective de depreciere rapidă a monedei naționale. (Sursa: ZF)

SUA rezistă presiunilor fiscale

S&P Global Ratings a reconfirmat ratingul de credit al SUA la AA+ cu perspectivă stabilă, subliniind faptul că veniturile suplimentare generate de tarifele impuse de administrația Trump pot compensa impactul fiscal al recentului pachet „One Big Beautiful Bill Act” (taxe reduse și cheltuieli crescute). În iulie 2025, încasările vamale au crescut cu 21 mld. USD, însă deficitul bugetar federal a urcat tot cu aproape 20%, atingând 291 mld. USD în aceeași lună. Perspectivele pe termen mediu sunt considerate stabile, cu deficitul general al guvernului anticipat să se reducă la aproximativ 6% din PIB, de la nivelul de 7,5% în 2024. (Sursa: Reuters)

Tarife mai mari pentru oțel și aluminiu

Extinderea tarifelor la oțel și aluminiu anunțată de autoritățile americane a stârnit nemulțumiri în rândul transportatorilor și brokerilor vamali. Vineri seară, vama SUA a adăugat peste 400 de produse noi pe lista tarifelor de 50%, fără excepții pentru mărfurile deja în tranzit. Decizia a generat confuzie și agitație în industrie, într-un sector deja tensionat de războaie comerciale și probleme post-pandemie. (Sursa: Bloomberg)

Impact Developer & Contractor Preț curent 4,36 RON (-1,80%) MCap 515M P/E 7,20

IMPACT Developer & Contractor investește 17 mil. EUR în extinderea proiectului rezidențial Boreal Plus din nordul Constanței. Noua fază include 134 de apartamente în două blocuri de 8 și 11 etaje și marchează o repoziționare pe segmentul premium accesibil. Prețurile pornesc de la 69.543 EUR + TVA pentru garsoniere și ajung până la 125.981 EUR + TVA pentru apartamente de 3 camere. CEO-ul Dan Sebastian Câmpeanu afirmă că zona devine un pol de locuire premium, iar proiectul consolidează prezența companiei pe piața locală. (Sursa: ZF)

Sipex Company Preț curent 0,260 RON (-2,26%) MCap 103M P/E 10,985

Sipex a raportat în S1 din 2025 o cifră de afaceri de 156 mil. RON, stabilă față de 2024, înregistrând creșteri pe segmentul de Retail (+2,3%), în timp ce segmentul B2B a fost în scădere (-5,9%). Veniturile din exploatare au fost de 159,6 mil. RON (ușor mai mici YoY), iar cheltuielile de exploatare de 156 mil. RON (-0,5%). Profitul brut a scăzut cu 19,6%, la 3,8 mil. RON, iar profitul net a coborât la 2,2 mil. RON. Activele totale au crescut cu 8% (144,8 mil. RON), dar datoriile au urcat cu 25,5% (59,7 mil. RON), mai ales pe termen scurt. Conducerea subliniază adaptarea companiei la condițiile de piață, revenirea în T2 și orientarea spre infrastructura spitalicească și rutieră. (Sursa: BVB)

Agroland Business System Preț curent 1,460 RON (0,00%) MCap 131M P/E 15,471

Seceta din 2024 și 2025 a afectat grav culturile de porumb și floarea-soarelui, iar mulți fermieri nu și-au mai putut plăti furnizorii la timp, într-un sector dependent de creditul comercial. Agroland Agribusiness, parte a grupului Agroland fondat acum 28 de ani de Horia Cârdoș, s-a reorientat spre producția de furaje și ouă pentru retail și HoReCa, pentru a reduce riscurile. Directorul general Florin Radu, cu aproape 30 de ani de experiență în domeniu, avertizează că actualul model de creditare prin distribuitori e nesustenabil, iar furnizorii mari vor începe să vândă direct fermelor, rupând lanțul existent. (Sursa: ZF)

Prefab București Preț curent 2,64 RON (5,60%) MCap 110M P/E -32,84

Prefab, companie controlată de antreprenorul Petre Miluț, a raportat în S1 2025 o pierdere de 1,3 mil. RON la o cifră de afaceri de 33,4 mil. RON, pe fondul costurilor ridicate și al cererii slabe. Acțiunile au scăzut cu 5%, până la 2,5 RON, ceea ce duce declinul anual la -25%. Veniturile totale au fost de 41,9 mil. RON, sub cheltuielile de 43,3 mil. RON, reflectând presiuni macroeconomice și costuri de producție în creștere, alături de o scădere a volumului de produse vândute. (Sursa: ZF)

Nuclearelectrica Preț curent 46,50 RON (-1,06%) MCap 14B P/E 8,41

Nuclearelectrica a raportat un profit net de 867 mil. RON în S1 2025, cu 39% mai mare față de aceeași perioadă din 2024, datorită unor rezultate financiare pozitive și prețurilor ridicate la energie. Conform Swiss Capital, profitul net pe întregul an ar putea ajunge la 2,06 mld. RON, +21% față de 2024, pe fondul eliminării taxei de solidaritate, creșterii volumelor vândute și menținerii unui preț mediu ridicat. Veniturile din vânzarea de energie sunt estimate la 5,4 mld. RON (+17%), cu un preț mediu de 512 RON/MWh (+13%) și un volum de 10,6 TWh (+3%). Cu o capitalizare de 14,2 mld. RON, acțiunile SNN ar avea un P/E de 7, raportat la rezultatele anuale estimate de analiști, față de 8,3 în prezent. (Sursa: ZF)

Intel Corporation Preț curent 25,32 USD (7,02%) MCap 105B

Administrația Trump ia în calcul transformarea unei părți din granturile de 10,9 mld. USD din Chips Act într-un pachet de 10% din acțiunile Intel, ceea ce ar marca o implicare directă a statului în companie. Știrea a dus la o scădere de aproximativ 3% a acțiunilor Intel, pe fondul temerilor privind dificultățile din sfera de producție și de atragere a clienților. În paralel, SoftBank a investit 2 mld. USD pentru aproximativ 2% din capital, aducând un plus de lichiditate și un semnal de încredere, astfel acțiunile înregistrând o creștere de 5%. Posibila intrare a guvernului în acționariat ar putea remodela perspectiva financiară a Intel și a întregului sector al semiconductorilor din SUA. (Sursa: CNBC)

Amazon Com Inc Preț curent 228,09 USD (-1,47%) MCap 2,36T

Amazon a crescut doar cu 5,5% YTD, mult sub indicele de tehnologie Nasdaq 100 (+13%). Scăderea a fost cauzată de creșterea modestă a AWS (+17% YoY în T2), mult sub ritmul Microsoft Azure (+39%) și al Google Cloud (+32%), ceea ce a ridicat temeri privind pierderea cotei de piață. Investitorii rămân sceptici, considerând că diversitatea modelului Amazon îl face mai puțin atractiv ca „pure-play AI”, comparativ cu Microsoft, Meta Platforms sau Oracle. Totuși, 90% dintre analiști recomandă cumpărarea, mizând că investițiile în AI și AWS vor susține profitabilitatea pe termen lung. (Sursa: Bloomberg)

Apple Inc. Preț curent 230,45 USD (-0,19%) MCap 3,61T

Apple a obținut o victorie importantă după ce guvernul SUA a anunțat că Marea Britanie a renunțat la cerința ca firma să ofere o „ușă din spate” pentru accesul autorităților la datele criptate ale utilizatorilor. Decizia a venit în urma unor discuții extinse între SUA și UK, care au exprimat îngrijorări legate de securitatea națională. În centrul conflictului s-a aflat criptarea end-to-end, tehnologie care împiedică inclusiv furnizorul serviciului să acceseze conținutul mesajelor transmise între utilizatori. (Sursa: CNBC)

SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, [email protected]. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementată de ASF

