Rezervele valutare ale BNR în creștere - TradeVille

Rezervele Valutare Ale BNR, In Creștere

La sfârșitul lunii septembrie, rezervele valutare la BNR s-au situat la nivelul de 59.23 mld. EUR, in creștere fata de 53.90 mld. EUR in luna precedenta. Nivelul rezervei de aur s-a păstrat la 103.6 tone, reprezentând aproximativ 5.87 mld. EUR. Comparativ cu luna precedenta, rezervele totale ale României (valuta plus aur) au fost de 65.11 mld. EUR, in creștere fata de 59.85 mld. EUR înregistrate la sfârșitul lunii august. (Sursa: Bursa.ro)

Puterea De Cumpărare A Salariului Mediu Net

Câștigul salarial mediu net lunar, in 2022, a fost de 3,801 RON, in creștere cu 11.3% fata de 2021. Puterea de cumpărare efectiva a fost de 1,334 EUR, daca se ia in considerare ajustarea cu nivelul preturilor la cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Cele mai mari valori ale câștigurilor medii nete lunare s-au înregistrat in București (5,304 RON), urmat de județele Cluj (4,679 RON) si Timiș (4,251 RON). De notat este faptul ca decalajul dintre maximul si minimul la nivel național (București comparativ cu Teleorman) s-a păstrat la nivelul de 84%. (Sursa: Financial Intelligence)

Semnal De Alarma Pe Wall Street

Numărul de economiști de pe Wall Street care trag un semnal de alarma cu privire la o potențiala scădere a bursei americane continua sa crească. Astfel, strategii de la Goldman Sachs s-au alăturat celor de la Morgan Stanley si JPMorgan avertizând ca ratele ridicate ar putea declanșa noi scăderi ale preturilor acțiunilor. Aceștia considera ca divergenta dintre indicele bursier S&P 500 si ratele reale pe 10 ani se apropie de cea mai abrupta diferența din aproape 2 decenii, cu excepția anului 2020. O astfel de decuplare implica un randament tot mai mic pentru deținerea de companii mai riscante in portofoliu, in comparație cu un activ mai sigur precum obligațiunile guvernamentale americane. (Sursa: Bloomberg)

Lira Sterlina, In Picaj

In luna septembrie, lira sterlina a înregistrat cea mai slaba performanta din ultimul an, in raport cu dolarul american, iar strategii se așteaptă ca acest trend sa continue pana la sfârșitul anului, in condițiile in care creșterea economica rămâne modesta. Lira sterlina a scăzut cu 3.75% fata de dolar pe parcursul acestei perioade, înregistrând un declin nemaiîntâlnit de la sfârșitul verii trecute. In acel moment, lira sterlina era impactata de incertitudinea politica si economica din timpul mandatului scurt al primului ministru Liz Truss. Totodată, moneda britanica a pierdut 1.26% in raport cu euro, cea mai slaba performanta din decembrie 2022 încoace. (Sursa: CNBC)

Chimcomplex Borzești Onești Preț curent 19.60 RON ( -1.51% ) MCap 5.97B P/E 40.63

Consiliul de Administrație al producătorului de materiale chimice, Chimcomplex Borzești, a aprobat, in cadrul AGA din 3 octombrie 2023, semnarea, in calitate de împrumutat, a unei facilitați de linie de credit cu banca Alpha Bank Romania. Suma împrumutata se ridica la 10 mil. RON, din care 7 mil. RON se vor folosi pentru capitalul de lucru, iar 3 mil. RON pentru emiterea de garanții bancare sau deschiderea de acreditive. (Sursa: BVB)

One United Properties Preț curent 0.990 RON (1.02% ) MCap 3.75B P/E 8.513

Compania Stripe, evaluata in primăvara acestui an la 50 mld. USD, care dezvolta o infrastructura de plăti cu cardul, a contractat 1,000 mp de birouri in centrul de co-working The ONE din proiectul amplasat in Cotroceni. In același proiect si americanii de la Ford au birouri pentru divizia de servicii. Conceptul The One este deținut de 4 investitori si urmărește sa ofere un concept diferit de co-working, un loc in care se poate lucra dar si petrece timpul liber, având doua birouri amenajate: in One Cotroceni Park si One Tower Floreasca. (Sursa: ZF)

2Performant Network Preț curent 2.450 RON (0.00% ) MCap 31.9M P/E 57.952

2Performant informează investitorii cu privire la ultimele noutăți despre activitatea companiei, in perioada iulie-septembrie 2023, înregistrând rezultate in creștere, cu o valoare totala de 33.5 mil. EUR, fără TVA, a vânzărilor intermediate de aceștia (+38% vs. T3 2022). Compania a intermediat 684,000 de vânzări online (+46% vs. T3 2022), cu o creștere de 15% a click-urilor trimise de afiliați magazinelor online, in ciuda unor scăderi la nivelul numărului de afiliați, clienți si relații active. Obiceiurile de consum ale cumpărătorilor au fost afectate de inflație, valoarea medie a vânzărilor scăzând cu 6%. (Sursa: BVB)

Apple Inc. Preț curent 172.40 USD ( -0.78% ) MCap 2.7T P/E 28.56

Apple a început sa solicite noilor aplicații chineze sa prezinte dovada deținerii unei licențe guvernamentale înainte de a le lansa pe China App Store, alaturandu-se astfel rivalilor locali care au adoptat aceasta politica cu ani in urma pentru a respecta reglementările foarte stricte ale statului chinez. Decizia Apple vine după ce China a intensificat supravegherea aplicațiilor mobile in august, prin lansarea unei noi reguli care cere tuturor magazinelor si dezvoltatorilor de aplicații sa trimită o dovada a “înregistrării oficiale a aplicației”. (Sursa: Reuters)

Meta Platforms Inc (facebook) Preț curent 300.02 USD ( -1.58% ) MCap 773B P/E 34.29

Meta Platforms intenționează sa perceapă o taxa de 14 USD pe luna pentru folosirea Instagram sau Facebook, in varianta fără reclame, pe telefon, si o taxa de 17 USD pentru varianta de desktop a aplicațiilor. Alternativa utilizatorilor europeni, daca Meta Platforms va introduce taxa, va fi sa fie de acord cu politica companiei de a folosi activitatea lor digitala pentru a primi reclame personalizate. Propunerea reprezintă o mișcare strategica a companiei pentru a naviga printre regulile UE care amenința sa ii restricționeze capacitatea de a afișa utilizatorilor reclame personalizate fără a obține mai întâi consimțământul acestora, punând astfel in pericol principala sursa de venit a companiei. (Sursa: WSJ)

Ford Motor Company Preț curent 12.07 USD ( -1.95% ) MCap 48.4B P/E 11.71

Ford si General Motors au concediat încă 500 de muncitori de la fabricile lor, ca urmare a efectelor in lanț ale grevei in curs, desfășurate de membrii sindicatului United Auto Workers (UAW). Cu aceasta ultima runda de disponibilizări anunțata luni, numărul muncitorilor care au intrat in șomaj tehnic de la declanșarea grevei a depășit 6,000. Numărul total de muncitori aflați in greva la fabricile deținute de GM, Ford si Stellantis se ridica la aproximativ 25,000. (Sursa: WSJ)

Berkshire Hathaway Inc Preț curent 343.04 USD ( -1.45% ) MCap 748B

Berkshire Hathway si-a redus participația in HP, vânzând acțiuni in valoare de aproximativ 142 mil. USD. In prezent, Berkshire deține o participație de 10.2% din compania de calculatoare, in valoare de aproximativ 2.6 mld. USD. Directorul general al Berkshire, Warren Buffett, intenționează sa continue sa reducă participația in HP in perioada următoare. (Sursa: Barrons)

