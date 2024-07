Rezervele valutare la final de semestru – TradeVille

Rezervele Valutare La Final De Semestru

Rezervele valutare de la BNR s-au situat, la sfârșitul lunii iunie, la nivelul de 64.39 mld. EUR, fiind in scădere cu 680 mil. EUR. Aceasta dinamica vine in contextul in care in cursul lunii au ieșit din rezerve 2.6 mld. Nivelul rezervei de aur s-a menținut la 103.6 tone, având o valoare de piață de aproximativ 7.24 mld. EUR (Sursa: ZF)

Toți Împotriva Partidului De Dreapta

Partidele politice din Franța caută sa blocheze ascensiunea Adunării Naționale a lui Marine Le Pen după câștigul istoric din primul tur al alegerilor parlamentare. RN a obținut 33% din voturi, urmat de un bloc de stânga cu 28% si alianța centrista a președintelui Macron cu 22%. Investitorii sunt îngrijorați de instabilitatea politica si economica, de politica fiscala expansiva si de tensiunile sociale cauzate de platforma naționalista a RN. (Sursa: Bloomberg)

Inflația, Din Nou In Scădere In Germania

Inflația din Germania a scăzut mai mult decât era prognozat, in luna iunie, reluandu-si tendința descendenta după doua luni consecutive de creșteri. Inflația a ajuns la pragul de 2.5%, comparativ cu estimările economiștilor de 2.6%. Cel mai scăzut nivel din acest an a fost înregistrat in luna martie, când inflația a ajuns la 2.3%, reprezentând totodată si cea mai mica valoare din vara anului 2021 încoace. Pentru zona euro, ultimele date despre inflație vor fi publicate pe parcursul acestei zile, economiștii așteptându-se la o valoare de 2.5%. (Sursa: Reuters)

Economia Marii Britanii, In Creștere Mai Rapida

KPMG a revizuit prognoza de creștere a PIB pentru Marea Britanie la 0.5% in 2024 (fata de 0.3% anterior) si 0.9% in 2025. Economia va fi susținuta de reduceri ale ratei dobânzii de către BoE si eliminarea incertitudinii politice datorita alegerilor anticipate. BoE este așteptata sa reducă ratele din august, deși preturile serviciilor si salariile rămân ridicate. Companiile au subliniat necesitatea unei noi politici industriale, a reducerii birocrației si a sarcinilor administrative pentru a creste productivitatea (Sursa: TheTimes)

Prospecțiuni București Preț curent 0.2320 RON (0.00% ) MCap 166M P/E 5.0493

Prospecțiuni S.A. a încheiat un contract nou cu o durata de 9 luni având ca obiect prestarea serviciilor de prospectare seismica 3D, cu o valoare de peste 10% din cifra de afaceri neta aferenta ultimei situații financiare anuale. Prețul contractului este de peste 22 mil. RON fără TVA. (Sursa: BVB)

Med Life Preț curent 5.880 RON ( -1.34% ) MCap 3.12B P/E 6,061.039

Rețeaua de servicii medicale MedLife a scizionat integral grupul de clinici Antares Clinic, fondat de dr. Dorel Cosma, un jucător major pe piața serviciilor medicale private din Moldova. Antares Clinic, activ din 2006, oferă investigații, inclusiv imagistice, si include trei unități ambulatorii si doua laboratoare. In 2023, Antares Clinic a raportat o cifra de afaceri de 18.3 mil. RON. Conform reprezentaților MedLife, aceasta achiziție întărește poziția companiei in Moldova, o regiune de interes strategic. (Sursa: ZF)

Fondul Proprietatea Preț curent 0.3940 RON ( -0.25% ) MCap 2.23B P/E -2.4860

Acțiunile FP au scăzut timp de 15 ședințe de tranzacționare consecutive la BVB. Astfel, prețul acțiunii FP a pierdut 14.1%, in timp ce indicele pieței principale BET a crescut cu 0.5%. In acest interval capitalizarea companiei s-a redus cu cca. 370 mil. RON. Scăderea vine pe fondul unei perioade in care fundurile de pensii își reduc deținerile in FP, ceea ce pune presiune de scădere pe acțiuni. (Sursa: zfcorporate)

Premier Energy Plc Preț curent 20.95 RON ( -0.24% ) MCap 2.61B P/E 6.67

Fondurile de pensii private Pilon II, cei mai mari investitori de le BVB, au avut strategii diferite privind listarea Premier Energy, încheiata in mai, într-o operațiune de 700 mil. RON. NN Pensii a investit 148 mil. RON in acțiuni PE, urmat de BCR Pensii cu 13 mil. RON. Alți administratori, precum Allianz, Metropolitan si BRD Pensii, nu au participat la IPO. (Sursa: ZF)

SC Bursa de Valori București Preț curent 64.0 RON (0.00% ) MCap 515M P/E 19.2

Bursa de Valori București a anunțat lansarea primei versiuni a chatbot-ului Q – un asistent virtual care poate sa răspundă la o serie de întrebări des întâlnite si poate fi accesat de pe site-ul bursei. Asistentul virtual Q este dezvoltat împreuna cu DRUID - platforma end-to-end pentru construirea de aplicații conversaționale de afaceri bazate pe inteligenta artificiala, care este unul dintre finaliștii ediției din anul 2021 a programului BVB Arena. (Sursa: ZF)

Hidroelectrica Preț curent 125.0 RON (0.24% ) MCap 56.2B P/E 9.4

Hidroelectrica a depus, la EximBank, 1.1 mld. RON in depozite cu scadenta pe 8 ianuarie 2025 si cu o dobânda de 6.1% pe an. (Sursa: ZF)

Boeing Co Preț curent 187.19 USD (2.85% ) MCap 111B P/E -24.91

Boeing se afla in discuții preliminare pentru a achiziționa Spirit AeroSystems, un furnizor important de aerostructuri pentru aeronave comerciale si de apărare. In acest sens, discuțiile vizează abordarea problemelor de calitate si de gestionare a costurilor, in special in ceea ce privește producția avioanelor Boeing 737 MAX. Aceasta potențiala achiziție ar urma sa reintegreze Spirit in cadrul companiei, după ce, in 2005, fusese realizat un “spin-off”. Deși ambele companii au confirmat discuțiile, acestea au anunțat ca nu exista nicio garanție a unui acord final încă. (Sursa: CNBC)

Chewy Inc. Preț curent 25.70 USD ( -5.65% ) MCap 10.8B P/E 219.36

Acțiunile Chewy, retailer specializat in produsele pentru îngrijirea animalelor, au crescut luni după ce un document publicat de autoritatea de supraveghere financiara din SUA a arătat ca influencer-ul “Roaring Kitty” a achiziționat o participație semnificativa in cadrul companiei. Documentul a arătat ca “Roaring Kitty”, al cărui nume este Keith Gill, a cumpărat puțin peste 9 milioane de acțiuni ale retailer-ului, ceea ce se traduce printr-o participație de 6.6% din companie. Pe baza închiderii de vineri, aceasta participație este evaluata la peste 245 mil. USD. (Sursa: CNBC)

