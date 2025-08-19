Risc ridicat de recesiune – TradeVille

Marti, 19 August 2025, ora 11:00
Risc ridicat de recesiune – TradeVille
Risc ridicat de recesiune

Analiștii CFA România avertizează că riscul de recesiune rămâne ridicat, chiar dacă ratingul de țară a fost menținut. Indicatorul de Încredere Macroeconomică, care are valori între 0 (lipsă totală a încrederii) și 100 (încredere deplină), a urcat în iulie la 34,9 puncte după scăderea puternică din iunie, un nivel ce indică în continuare percepții negative asupra economiei. Aproape 94% dintre respondenți estimează deprecierea RON, cu un curs mediu de 5,10 EUR/RON peste 6 luni și 5,17 EUR/RON peste un an. Inflația este prognozată la 6,46% în august 2026, față de 5,66% în prezent. Deficitul bugetar este anticipat la 7,6% din PIB, creșterea economică la doar 0,8%, iar datoria publică la 59% din PIB. (Sursa: Economica.net)

Solarul depășește termocentralele

Parcurile fotovoltaice din România au ajuns la o putere instalată de 2.765 MW, depășind centralele pe cărbune (2.762 MW) și pe gaze (2.744 MW), arată datele ANRE. Astfel, solarul devine a treia sursă de energie a țării, după hidro și eolian, iar proiectele în derulare pot adăuga alte mii de MW în următorii ani. Dacă se includ și cei peste 200.000 de prosumatori, capacitatea totală pe solar trece de 5.400 MW, plasându-se pe locul doi după hidrocentrale. Totuși, producția efectivă rămâne mai redusă din cauza factorului de capacitate, iar în primele șase luni din 2025 regenerabilele (solar, eolian și biomasă) au generat 4,6 TWh, adică 19% din total, similar cu centrala nucleară de la Cernavodă, dar sub hidro (6,4 TWh) și termocentrale (7,5 TWh). (Sursa: Economica.net)

Apărarea și energia în prim-plan

Președintele SUA, Donald Trump, a semnalat că dorește ca Ucraina să accepte rapid un acord de pace cu Rusia, ceea ce ar putea schimba echilibrele geopolitice și economice globale. Analiștii avertizează că Washingtonul ar putea reduce sprijinul pentru Kiev în favoarea unor oportunități economice cu Moscova, inclusiv ridicarea sancțiunilor. În acest context, acțiunile companiilor de apărare europene și piețele de energie rămân în centrul atenției. (Sursa: Seeking Alpha)

Piața crypto începe săptămâna pe scădere

Piața criptomonedelor a suferit o scădere bruscă la începutul săptămânii, declanșată de temeri macroeconomice și date îngrijorătoare privind inflația. Bitcoin a scăzut cu aproximativ 2%, coborând temporar sub 115.000 USD, după ce săptămâna trecută atinsese un nou maxim istoric de aproape 125.000 USD. Ether a pierdut 4%, ajungând la aproximativ 4.283 USD. Vânzările forțate de poziții long au dus la lichidări în valoare totală de peste 552 mil. USD în 24 de ore, afectând peste 131.000 de comercianți. Incertitudinile privind politica monetară a Rezervei Federale, combinate cu declarațiile oficiale despre rezervele strategice de bitcoin ale SUA, au amplificat presiunea pe piață. (Sursa: CNBC)

Fondul Proprietatea – Preț curent: 0,4215 RON (0,00%) – MCap 1,49B – P/E 4,3704

Fondul Proprietatea a anunțat investitorii că a primit din partea unor acționari, deținători ai cel puțin 5% din drepturile de vot, o solicitare de întocmire a unui raport suplimentar de audit privind procesul de selecție a noului administrator unic. Administratorul Fondului confirmă că sunt îndeplinite condițiile legale și a transmis cererea auditorului financiar și Depozitarului Central. (Sursa: BVB)

S.N.T.G.N. Transgaz – Preț curent: 48,05 RON (-1,74%) – MCap 9,05B – P/E 13,62

În primul semestru din 2025, Transgaz a raportat venituri din exploatare de 1,57 mld. RON, în creștere cu 44% față de aceeași perioadă din 2024. Profitul brut a urcat cu 172%, la 606 mil. RON, iar profitul net s-a majorat cu 182%, ajungând la 519 mil. RON. (Sursa: BVB)

Electromagnetica București – Preț curent: 0,210 RON (0,00%) – MCap 141M – P/E -67,267

În primul semestru din 2025, Electromagnetica S.A. a înregistrat venituri totale de 25,2 mil. RON, semnificativ mai mici decât cele 55,3 mil. RON raportate în aceeași perioadă din 2024. Pierderea netă s-a redus la 3,7 mil. RON față de 9 mil. RON anul trecut, în timp ce numărul mediu de salariați a scăzut puternic, de la 263 la 85. (Sursa: BVB)

Home Depot – Preț curent: 394,69 USD (-1,17%) – MCap 395B

Home Depot și Lowe’s urmează să raporteze rezultatele financiare în această săptămână, însă se confruntă cu provocări majore. Piața imobiliară americană este sub presiune, dobânzile sunt ridicate, taxele vamale persistă, iar consumatorii sunt reticenți la cheltuieli semnificative. Între lunile mai și iulie, vânzările retailerilor de materiale de construcții și produse pentru grădină au înregistrat scăderi de cel puțin 4% anual, în timp ce alte sectoare din retail au raportat creșteri. Home Depot a înregistrat vânzări stabile în mai și iulie, cu o scădere de aproximativ 3% în iunie. Lowe’s, însă, a înregistrat creșteri modeste în mai și iulie, dar o scădere de 1,5% în iunie. Analiștii speră ca o posibilă reducere a dobânzilor de către Fed în septembrie să sprijine redresarea pieței imobiliare. (Sursa: Reuters)

Novo Nordisk A/S – Preț curent: 53,80 USD (2,65%) – MCap 122B

Compania daneză Novo Nordisk a înregistrat o creștere de 5% a prețului acțiunilor datorită aprobării primite din partea FDA din SUA pentru utilizarea noului medicament Wegovy. Acesta este primul medicament aprobat pentru tratarea MASH, o formă avansată de boală hepatică, care afectează 5% dintre adulții americani. (Sursa: CNBC)

Renault SA – Preț curent: 32,76 EUR (-0,97%) – MCap 9,68B

Acțiunile Renault au scăzut cu aproape 30% în 2025, pe fondul vânzărilor slabe și al schimbărilor din conducere, după plecarea lui Luca de Meo și numirea lui François Provost ca nou CEO. Compania și-a revizuit ulterior în scădere marja operațională estimată pentru 2025, de la peste 7% la 6,5%, precum și fluxul de numerar liber, la 1–1,5 mld. EUR. (Sursa: ZF)

Tesla Inc. – Preț curent: 335,01 USD (1,35%) – MCap 1,06T

Plățile lunare pentru leasingul vehiculelor Tesla în Marea Britanie au ajuns la un preț cu aproape 50% mai mic față de anul precedent, pe fondul scăderii vânzărilor. Tesla a fost nevoită să ofere reduceri companiilor de leasing auto pentru a impulsiona vânzările, dar și din cauza lipsei de spații de stocare pentru vehiculele Tesla în UK. (Sursa: Seeking Alpha)

Această prezentare factuală este realizată de Departamentul de Analiză Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanțele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influența randamentul investiției. Nu există instrument financiar fără risc (citește). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, [email protected]. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementată de ASF Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

