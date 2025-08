Ritmul creditării private încetinește – TradeVille

Depozitele în lei ale populației în luna iunie

În luna iunie 2025, depozitele populației în RON au înregistrat un avans de 0.5% comparativ cu luna anterioară, atingând un nivel de 250.75 mld. RON, echivalentul unei creșteri anuale de 7.6%. În ansamblu, însă, depozitele clienților neguvernamentali au scăzut cu 0.8% față de mai, până la 629.18 mld. RON, înregistrând o contracție anuală de 7.5%. Depozitele în RON constituite de alte sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare) au scăzut cu 3.6% la nivel lunar și cu 3.3% față de aceeași perioada a anului trecut. În ceea ce privește depozitele în valută, soldul total al clienților neguvernamentali a rămas aproape neschimbat, cu o variație pozitivă de doar 0.01% lunar. Depozitele populatiei în valută au crescut ușor, cu 0.3% față de mai și cu un avans robust de 15.4% față de iunie 2024. În schimb, depozitele în valută ale altor sectoare au scăzut ușor, cu 0.6% față de luna anterioară, dar au consemnat un salt anual important, de 25.5%. (Sursa: Economica.net)

Ritmul creditării private încetinește

Ritmul anual al creșterii creditării private a încetinit în iunie 2025, ajungând la 9.1%, cu un sold total de 436 mld. RON, conform datelor BNR. Creditele în RON au urcat cu 10%, iar cele în valută cu 7%. În mai, creșterea anuală era de 9.7%. Creditul în RON, care reprezintă aproape 70% din total, a ajuns la 304 mld. RON, din care 182 mld. RON sunt împrumuturi pentru populație, în creștere cu 12.9% față de anul trecut, iar 122 mld. RON pentru companii, în creștere de 6%. Creditele în valută au atins 132 mld. RON, cu o scădere de 14.8% pentru populație și o creștere de 11% pentru companii. Creditul guvernamental a scăzut cu 2.4% față de luna mai, dar este cu 20% mai mare față de iunie 2024, în termeni nominali. (Sursa: ZF)

Acord comercial SUA-Japonia cu tarife reciproce la 15%

Președintele Donald Trump a anunțat un acord comercial „istoric” între SUA și Japonia, care prevede tarife reciproce de 15 % și o investiție japoneză de 550 mld. USD în economia americană, din care SUA va primi 90 % din profituri. Trump a subliniat că acordul va crea „sute de mii de locuri de muncă” și va extinde accesul pentru produse americane precum automobilele și orezul, accelerând negocierile înainte de plafonarea altor tarife pe 1 august. (Sursa: CNBC)

Ratele ipotecare din SUA, în creștere

Ratele la creditele ipotecare au crescut recent la cel mai ridicat nivel din ultimele patru săptămâni, dar cererea a rămas aproape neschimbată, cu o ușoară creștere de 0.8%. Cererile pentru refinantari au scăzut cu 3%, însă sunt cu 22% mai mari față anul trecut, în timp ce cererile pentru credite de cumpărăre a locuintelor au crescut cu 3%, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. Rata medie a dobânzii pentru creditele ipotecare pe 30 de ani a crescut la 6.84%, de la 6.82%. La începutul săptămânii, ratele au scăzut ușor, iar piețele au reacționat pozitiv după comentariile privind menținerea lui Jerome Powell la conducerea Rezervei Federale. (Sursa: CNBC)

Banca Transilvania Preț curent 28.00 RON (0.36% ) MCap 30.5B P/E 6.82

Banca Transilvania a depăsit o capitalizare record de 30 mld. RON (echivalentul a 6 mld. EUR) la BVB, cu active de 207 mld. RON, credite de 93 mld. RON și depozite de 165 mld. RON. Aproximativ 8 mil. de români sunt acționari indirecti prin Pilonul II de pensii. Investitorii au obținut un randament total de aproximativ 50% în ultimul an, combinând dividende de 5-6 %, plus aprecierea acțiunii și acțiuni gratuite. Banca rămâne una dintre cele mai subevaluate din Europa, iar încrederea pieței este susținută de rezultate și politică de remunerare. (Sursa: ZF)

Visual Fan - Allview Preț curent 18.65 RON (2.47% ) MCap 125M P/E 79.90

Acțiunile Visual Fan au crescut recent cu 9.5%, fără o știre care să justifice mișcarea. Ultima comunicare oficială a companiei vizează semnarea unui contract de 9.2 mil. EUR pentru un proiect de stocare a energiei, cu o capacitate totală de 65 MWh la Toplita, în parteneriat cu Renovatio Trading. (Sursa: ZF)

One United Properties Preț curent 22.30 RON (0.45% ) MCap 2.46B P/E 7.92

One United Properties intenționează să contracteze credite în valoare totală de peste 106 mil. EUR, conform convocatorului AGEA. Filiala One United Tower solicită un credit de până la 63.8 mil. EUR pentru rambursarea împrumuturilor existente și acordarea de finanțări intragrup. În paralel, se propune majorarea unui credit luat de proiectele One Cotroceni Park cu până la 42.45 mil. EUR. Pentru 2025, compania estimează venituri de 1.55 mld. RON și un profit net de 393.5 mil. RON. (Sursa: Economica.net)

Unicredit Spa (consolidare) Preț curent 60.05 EUR (3.36% ) MCap 118B

UniCredit a înregistrat un profit net de 3.3 mld. EUR în T2, în creștere cu 25% față de anul trecut, și a revizuit în creștere estimarea de profit anual la 10.5 mld. EUR (vs 9.3 mld. EUR anterior). Veniturile au scăzut cu aproape 5%, iar venitul net din dobânzi a rămas stabil, la 3.5 mld. EUR. Banca a renunțat la oferta de preluare a Banco BPM din cauza intervenției guvernului italian. CEO-ul Andrea Orcel a declarat că UniCredit se va concentra pe creșterea internă și pe controlul propriului parcurs. (Sursa: CNBC)

Amazon Com Inc Preț curent 228.25 USD (0.34% ) MCap 2.37T

Bank of America și-a menținut recomandarea de cumpărare pentru acțiunile Amazon și a urcat prețul țintă la 265 USD, ceea ce implica un potențial de creștere de peste 16% față de prețul de la mijlocul săptămânii, mizând pe potențialul companiei de a valorifica cererea pentru servicii AI și pe creșterea capacității AWS în a doua jumătate a anului. Cu toate acestea, riscurile legate de tarife comerciale și incertitudinile macroeconomice pot influența estimările pentru trimestrul următor. (Sursa: CNBC)

The Goldman Sachs Group Preț curent 718.10 USD (2.53% ) MCap 245B

Goldman Sachs și BNY Mellon au dezvoltat o soluție care permite investitorilor instituționali să achiziționeze fonduri monetare sub forma tokenizată, înregistrate pe blockchain. Această inițiativă, susținută de giganți precum BlackRock și Fidelity, marchează un pas important în digitalizarea pieței financiare, oferind o alternativă mai eficientă și mai rapidă la sistemele tradiționale. Spre deosebire de stablecoins, aceste fonduri tokenizate oferă și randament, fiind astfel atractive pentru fonduri de pensii, hedge funds și companii care cauta soluții moderne de gestionare a lichidității. (Sursa: CNBC)

AT&T Inc. Preț curent 27.71 USD (1.06% ) MCap 197B

AT&T a raportat venituri de 30.8 mld. USD și un profit ajustat de 0.54 USD/acțiune, peste estimări de 30.5 mld. USD și respectiv, 0.51 USD/acțiune. Deși a atras doar 243,000 clienți noi pe fibră (sub estimări), compania a depășit așteptările pe segmentul mobil, cu 401,000 de noi abonați, impulsionati de pachetele promoționale. Compania plănuiește investiții de 3.5 mld. USD pentru extinderea rețelei de fibra, folosind economii generate de noile reforme fiscale. (Sursa: Reuters)

Alphabet Inc. - clasa A Preț curent 190.30 USD ( -0.54% ) MCap 2.46T

Alphabet a raportat rezultatele pentru al doilea trimestru aseară, depășind așteptările analiștilor atât în ceea ce privește veniturile, cât și profitul. Compania și-a majorat estimarea pentru cheltuielile de capital pentru 2025 la 85 mld. USD, cu 10 mld. USD mai mult decat prognoza din februarie, pe fondul unei cereri puternice pentru produsele și serviciile Cloud. Veniturile totale ale companiei au crescut cu 14% față de anul trecut, depășind estimarea analiștilor de pe Wall Street de 10.9%. Prețul acțiunilor a avut o dinamică de aproximativ +2% în ședința after-hours. (Sursa: CNBC)

TESLA INC. Preț curent 332.81 USD (0.21% ) MCap 1.04T

Prețul acțiunilor Tesla a scăzut cu peste 4% după publicarea ultimelor rezultate trimestriale. Compania condusă de Elon Musk a anunțat un declin de 16% al veniturilor din divizia auto în contextul scăderii numărului de mașini livrate pentru ultimul trimestru. Scăderea prețului acțiunii a survenit pe fondul comentariilor oferite de Musk, care a ținut să sublinieze efectele tarifelor impuse de președintele Trump precum și scăderea facilitatilor pentru mașinile electrice. (Sursa: CNBC)

Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanțele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influența randamentul investiției.

