ROBOR, cel mai mic nivel din ultimii 2 ani – TradeVille

ROBOR, cel mai mic nivel din ultimii 2 ani

Pe 13 august 2024, ROBOR la trei luni a scăzut la 5.58%, atingând cea mai mica valoare din mai 2022 încoace, după ce BNR a redus dobânda cheie la 6.5%. Aceasta reducere vine in urma unei scăderi semnificative a ROBOR pe 8 august, de la 5.89% la 5.59%. Indicii ROBOR au început sa scadă semnificativ după intervențiile BNR si Consiliului Concurentei in 2022, care au vizat controlul creșterii dobânzilor interbancare. (Sursa: Economica.net)

BVB recuperează pierderile

Bursa de Valori București (BVB) a recuperat o parte din pierderile de 3.6% suferite pe 5 august 2024, in cel mai recent episod "lunea neagra". Luni, BVB a închis la cel mai ridicat nivel din ultima săptămână, cu indicele BET apreciindu-se cu 1%, la 17,998 puncte. Pentru a recupera integral scăderea, bursa mai are nevoie de o creștere de 2.2%, după ce in ultima săptămâna a înregistrat o creștere de 1.4%. (Sursa: ZF)

Surpriza pe Wall Street

Datele publicate de Departamentul Muncii din SUA arata ca indicele preturilor de producție a crescut cu 0.1%, lunar, in iulie, sub așteptările economiștilor, de 0.2%, conform Reuters. Comparativ cu anul trecut, acesta a crescut cu 2.2%, ușor sub estimarea de 2.3%. In ceea ce privește PPI-ul de baza, care exclude alimentele si energia, acesta nu a înregistrat nicio creștere lunara, fata de creșterea de 0.2% așteptată. (Sursa: Reuters)

Prețul petrolului se stabilizează

Prețul petrolului s-a stabilizat, marți, după cinci zile consecutive de creșteri, pe fondul preocupărilor legate de cerere, după ce OPEC a redus prognoza de creștere a cererii pentru 2024, din cauza așteptărilor pentru o cerere mai slaba din China. Brent a scăzut cu 0.36%, la 82 USD dolari pe baril, iar WTI a scăzut cu 0.36%, la 79.77 USD. Tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu rămân in continuare un factor de risc important. (Sursa: Reuters)

Ads

Fondul Proprietatea Pret curent 0.3978 RON ( -0.05% ) MCap 2.25B P/E -2.5100

Fondul Proprietatea a convocat adunările generale extraordinare si ordinare ale acționarilor pe 27 septembrie 2024, in care aceștia vor vota numirea unui nou administrator unic al Fondului, care va acționa ca administrator de fond de investiții alternative pentru un mandat de doi ani, începând cu 1 aprilie 2025. Acțiunile FP au pierdut 24% din valoare de la începutul anului, la o lichiditate de circa 450 mil. RON si o valoare de piață de 2.3 mld. RON. In primul trimestru din 2024, FP a raportat venituri operaționale de 900,000 RON, in scădere semnificativa fata de 13.6 mil. RON in aceeași perioada din 2023, si pierderi de 5.8 mil. RON, reprezentând jumătate din pierderile din T1 2023. (Sursa: ZF)

Aquila Part Prod Com Pret curent 1.305 RON ( -2.25% ) MCap 1.56B P/E 17.401

Aquila a încheiat primul semestru din 2024 cu un profit net de 35 mil. RON, in scădere cu 15% fata de anul precedent, din cauza noului impozit pe cifra de afaceri si a scăderii veniturilor financiare. Afacerile au crescut cu 18%, la 1.32 mld. RON, susținute de achizițiile Romtec si Parmafood. Acțiunile AQ au crescut cu 45.1% de la începutul anului. (Sursa: ZF)

Ads

Hidroelectrica Pret curent 126.0 RON (2.44% ) MCap 56.6B P/E 9.5

Hidroelectrica a anunțat un profit de 2.7 mld. RON pentru primul semestru, in scădere cu 32% fata de anul trecut. Veniturile companiei au avut o dinamica de –26% fata de S1 2023, însumând 5.15 mld. RON. Printre motivele pentru aceste rezultate se numără producția slaba de energie, debitul scăzut al Dunării si preturile mai mici din piața. Cu toate acestea, rezultatele se situează peste cifrele bugetate de companie. (Sursa: ZF)

Volkswagen Ag Pret curent 99.5 EUR ( -0.70% ) MCap 45B

Volkswagen a amânat lansarea noului model ID.4 din proiectul Trinity EV, pana la începutul anilor 2030, din cauza întârzierilor si problemelor legate de software. Inițial, modelul era programat pentru 2026, dar compania va lansa un alt ID.4 pe platforma MEB in acel an. Modelul Golf electric, pe platforma SSP, rămâne programat pentru lansare mai târziu in acest deceniu. (Sursa: Reuters)

Johnson & Johnson Pret curent 157.53 USD ( -1.47% ) MCap 411B P/E 31.52

Ads

Johnson & Johnson a obținut sprijinul necesar pentru propunerea sa de soluționare, in valoare de 6.5 mld. USD, din partea a peste 75% dintre reclamanți care au fost de acord cu propunerea. Acest rezultat reprezintă un pas esențial in planul J&J de a soluționa mii de procese care susțin ca produsele sale pe baza de talc sunt cauzatoare de cancer. Compania intenționează sa recurgă la proceduri de faliment pentru a centraliza si rezolva cererile printr-o strategie denumita “Texas two-step”, care implica transferul responsabilităților legate de procesele cu talc către o subsidiara nou creata ce va declara faliment conform Capitolului 11. (Sursa: Reuters)

Starbucks Corporation Pret curent 92.91 USD (20.62% ) MCap 110B P/E 29.30

Starbucks a anunțat înlocuirea imediata a directorului general, Laxman Narasimhan, cu directorul general al Chipotle, Brian Niccol, după un an dificil marcat de vânzări slabe in SUA si China. Narasimhan, care se afla in funcție din martie 2023, a fost ales de fostul CEO Howard Schultz, dar s-a confruntat cu dificultăți in revitalizarea companiei. Vestea a dus la o creștere cu 10% a acțiunilor Starbucks, in timp ce acțiunile Chipotle au scăzut cu același procent. Niccol, cunoscut pentru faptul ca a reușit sa conducă Chipotle printr-o criza a toxiinfecțiilor alimentare si prin pandemie, va prelua oficial funcția de CEO Starbucks pe 9 septembrie. (Sursa: CNBC)

Ads

Deschide Cont la TradeVille

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Ads